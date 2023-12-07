直擊COP28綠區：加速永續概念落地宛如未來智慧城市，推動聯合國永續發展目標（SDGs）
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值得一提的是，COP28綠區內全面採用電動交通工具，參觀者可在智慧租借站自行上網租借電動自行車和電動滑板車，更方便在各場館之間移動，也因為採用電動車輛，園區內相當安靜，與杜拜市區充滿燃油車引擎聲形成強烈對比。
（中央社）COP28聯合國氣候峰會正在杜拜舉行，盤點各國對抗氣候變遷進展及未來方向，《中央社》記者實地走訪會場內綠區，宛如未來智慧城市，隨處可見提倡永續的裝置藝術和電動交通工具。
聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）在2020杜拜世界博覽會Dubai Expo City原址舉辦，分為藍區（Blue Zone）和綠區（Green Zone），藍區為各國官方代表團開會及談判場所，須持通行證才能進入；綠區開放給所有對氣候變遷議題有興趣的民眾與一般企業，只要上網申請就能進入。
相較於討論嚴肅議題的藍區，占地廣大的綠區可以感受到更輕鬆的氣氛，共包含10座主題中心（Hub），從能源轉型、人道主義、知識、青年、氣候財政、綠色教育、科技與創新、影響力等角度探討永續議題，各中心皆有公部門或民營企業設置展區。
走進科技與創新中心，除了微軟（Microsoft）、IBM等國際大廠設攤位舉辦論壇之外，還有阿拉伯聯合大公國的網路安全委員會（Cyber Security Council）也在現場打造杜拜重要建設的模型，說明氣候變遷影響。
在科技與創新中心外面的草坪上，由超過500個回收瓶蓋製作而成的裝置藝術，靈感來自盛開在山上的阿拉伯花朵，希望提升民眾環保意識。科技與創新中心旁廣場的另一角展示著電動載人直升機，可以實際坐進座艙體驗，但不開放升空飛行。
座落於綠區中心地帶的是Terra永續發展館，遠遠就能看見宛如電影《阿凡達》的多棵巨型電子樹，遊客在館內可以探索人類與自然間的關係，透過聲光效果和互動裝置了解如何降低碳足跡以及對環境的影響。
值得一提的是，COP28綠區內全面採用電動交通工具，參觀者可在智慧租借站自行上網租借電動自行車和電動滑板車，更方便在各場館之間移動，也因為採用電動車輛，園區內相當安靜，與杜拜市區充滿燃油車引擎聲形成強烈對比。
如同COP28主辦單位在官網所言，綠區的願景是把想法化為實質影響，唯有透過全體總動員（all-hands-on-deck）的方式，才能夠加速能源轉型，推動聯合國永續發展目標（SDGs）。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）