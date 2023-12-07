直擊COP28綠區：加速永續概念落地宛如未來智慧城市，推動聯合國永續發展目標（SDGs）

（中央社）COP28聯合國氣候峰會正在杜拜舉行，盤點各國對抗氣候變遷進展及未來方向，《中央社》記者實地走訪會場內綠區，宛如未來智慧城市，隨處可見提倡永續的裝置藝術和電動交通工具。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）在2020杜拜世界博覽會Dubai Expo City原址舉辦，分為藍區（Blue Zone）和綠區（Green Zone），藍區為各國官方代表團開會及談判場所，須持通行證才能進入；綠區開放給所有對氣候變遷議題有興趣的民眾與一般企業，只要上網申請就能進入。

相較於討論嚴肅議題的藍區，占地廣大的綠區可以感受到更輕鬆的氣氛，共包含10座主題中心（Hub），從能源轉型、人道主義、知識、青年、氣候財政、綠色教育、科技與創新、影響力等角度探討永續議題，各中心皆有公部門或民營企業設置展區。

走進科技與創新中心，除了微軟（Microsoft）、IBM等國際大廠設攤位舉辦論壇之外，還有阿拉伯聯合大公國的網路安全委員會（Cyber Security Council）也在現場打造杜拜重要建設的模型，說明氣候變遷影響。

Photo Credit: 中央社 COP28聯合國氣候峰會正在杜拜舉行，綠區開放民眾參觀，須先上網申請電子票券，並於入場時接受安全檢查。中央社記者吳家豪攝 112年12月6日

Photo Credit: 中央社 COP28聯合國氣候峰會綠區內科技與創新中心設有阿拉伯聯合大公國網路安全委員會的攤位，展示氣候變遷對杜拜重要建設的影響。中央社記者吳家豪攝 112年12月6日

在科技與創新中心外面的草坪上，由超過500個回收瓶蓋製作而成的裝置藝術，靈感來自盛開在山上的阿拉伯花朵，希望提升民眾環保意識。科技與創新中心旁廣場的另一角展示著電動載人直升機，可以實際坐進座艙體驗，但不開放升空飛行。

座落於綠區中心地帶的是Terra永續發展館，遠遠就能看見宛如電影《阿凡達》的多棵巨型電子樹，遊客在館內可以探索人類與自然間的關係，透過聲光效果和互動裝置了解如何降低碳足跡以及對環境的影響。

值得一提的是，COP28綠區內全面採用電動交通工具，參觀者可在智慧租借站自行上網租借電動自行車和電動滑板車，更方便在各場館之間移動，也因為採用電動車輛，園區內相當安靜，與杜拜市區充滿燃油車引擎聲形成強烈對比。

如同COP28主辦單位在官網所言，綠區的願景是把想法化為實質影響，唯有透過全體總動員（all-hands-on-deck）的方式，才能夠加速能源轉型，推動聯合國永續發展目標（SDGs）。

Photo Credit: 中央社 綠區草坪上設有裝置藝術花朵，由超過500個回收瓶蓋製作而成，希望提升民眾環保意識。中央社記者吳家豪攝 112年12月6日

Photo Credit: 中央社 COP28綠區設有多處智慧租借站，可自行上網租借電動自行車和電動滑板車，方便在各場館間移動。中央社記者吳家豪攝 112年12月6日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰