「特定外來生物」台灣松鼠大量增生接近歷史新高，日本鎌倉地區不堪其擾，大佛也受害

（中央社）日本神奈川鎌倉市居民最近因為一種外來生物不堪其擾，牠們不僅會跑到院子裡偷吃水果，還會咬斷電話線，甚至鎌倉大佛的寺院也成受害者，這種生物正是原生自台灣的「台灣栗鼠」（赤腹松鼠）。

日本《富士電視台新聞網》（FNN）和《每日新聞》報導，根據鎌倉市役所（市公所）統計，今年截至11月已經捕捉1553隻台灣松鼠，逼近2018年最高紀錄的1571隻，幾乎肯定會創下歷史新高。

台灣松鼠體型比日本松鼠大上一圈，大約有22公分長，甚至更大的還可以長到50公分，是台灣的原生物種，背部呈現黑色和褐色，腹部則是灰褐色和赤褐色，雖然外表很可愛，但會破壞農作物和生態系，被日本政府指定為「特定外來生物」，禁止進口、飼育、販賣以及野放。

這些大松鼠不僅會高高坐在樹枝上發出叫聲、跑到民宅庭園裡吃水果，還會啃咬房屋的柱子和電線。一名受訪民眾表示，家裡種的蜜柑每年都被吃光光，電話線也被咬斷，他搬到鎌倉大約12、13年，就被咬斷過5、6次，「鼠患」相當嚴重。

以「鎌倉大佛」為人熟知的高德院也成為受害者。寺院相關人士表示，台灣松鼠會啃咬樹枝，大概是因為習慣人類了，即使在出現在參拜客面前也不害怕。

至於台灣松鼠如何來到日本，據稱先是在1935年被引進日本展出，但有些逃了出來，變成了野生動物。至於出現在神奈川縣的台灣松鼠，則是江之島的一家植物園在1951年引進了54隻，不過繁育的小屋在颱風天被毀，讓松鼠逃了出來，之後多半棲息在三浦半島（鎌倉市、橫須賀市、逗子市、三浦市、葉山町等）。

然而，隨著台灣松鼠不斷繁殖，2000年還只抓到69隻，之後增加到2018年的1571隻，然後每年都維持在1000隻左右，今年更是突然數量暴增。

為了防止損害擴大，神奈川縣政府自去年11月開始實施滅鼠計畫，使用擴音器發出聲音來誘捕松鼠。鎌倉市政府也準備了200個誘捕籠，免費供市民借用，並委託業者以每隻6270日圓的價格進行處分。

三浦半島的其他地方沒有出現太大變化，唯獨鎌倉市的台灣松鼠快速增生，當局表示這十分反常，已經在出現鼠害的地點張貼告示。

至於松鼠突然增加的原因，鎌倉市環境保全課官員也很困惑，他表示，「可能是因為今年夏天出現猛暑，導致松鼠難以在山上採集堅果，才會跑到市區街道上覓食，但這也難以解釋為何其他地區沒有出現和鎌倉相同的情況。」

滅鼠業者高橋豐表示，今年捕獲的台灣松鼠數量比去年增加了一倍以上，恐怕有3倍多。松鼠雖然體型很小，但數量一多，造成的被害範圍也隨之擴大。

由於松鼠的數量實在太多，鎌倉市政府今年還為了滅鼠增補預算。鎌倉市政府也呼籲民眾，如果看到松鼠請不要餵食，因為這恐怕會導致牠們繁殖得更多。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺