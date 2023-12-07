台裔美籍導演紀錄短片《金門》聚焦台海議題，登《紐約時報》平台

（中央社）台裔美籍影像工作者江松長執導的紀錄片《金門》5日在《紐約時報》平台上架，他以自身台灣出生、美國長大、在中國工作的經驗，向美國觀眾提供一個台海議題的觀看視角。

這部短片《金門》（Island In Between）長度約20分鐘，江松長（S. Leo Chiang）用第一人稱視角介紹金門這座島嶼，從遊客與當地人的日常生活出發，回顧台灣與中國的歷史糾葛，進而探討人們對戰爭的態度。

江松長在影片的描述文章中說，他在台灣出生、美國長大，曾在中國工作，現居台北，這樣的背景使他能夠近距離觀察這幾個國家之間長達數十年的互動，特別是在2022年美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之後，「全世界對我的家鄉格外關注」。

這部紀錄短片上架一天，獲得將近200則觀眾留言，有人感謝江松長以優美的畫面介紹金門這座島嶼及台海情勢；但也有一些留言不認同他的視角。目前網站已經關閉留言功能，觀眾要留言須寫電郵給《紐時》編輯。

江松長在文章中提到，「台灣的聲音常被中國和美國的敘事角度所淹沒，活在我們周遭全球權力博奕的陰影下。這個區域之外很少有人理解，夾在兩個超級大國之間的台灣人民生活實際上是什麼樣子」。

留言當中有人指出，「只有立場傾向中國的台灣人，才會把台灣視為兩個超級大國之間的棋子，因為這麼說暗示了美國和中國都想要拿下台灣，但實際上只有中國想要這麼做」。

另一則留言反對「台灣夾在兩個超級大國之間」說法，主張這種說法暗示了美國只要讓步，台灣的緊張局勢就會終止，但事實上只有中國威脅要用武力奪取台灣，「美國無意脅迫台灣」。

江松長在紀錄片的旁白提到，他過去15年生活在台灣、中國和美國之間，覺得自己好像一個捲入三方監護權爭奪戰的孩子，「他們都以為他們知道什麼對我最好，但他們不在乎我要的是什麼」。

他在文章裡說，他的紀錄片想要呈現台灣的生活，居住在台灣這裡的人是什麼樣子，同時抱著對和平的希望，「在這個時刻，我們努力理解戰爭的可怕，我希望這部紀錄片可以在倡導和平上發揮一點作用」。

台裔美籍影像工作者江松長執導紀錄片《金門》，以台灣出生、美國長大、在中國工作的經驗，向美國觀眾提供台海議題觀看視角。（圖取自instagram.com/sleochiang）

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰