Threads成為網軍新戰場？出現大量攻擊柯文哲與民眾黨言論，其實是母公司Meta新政策推波助瀾？

你有用Threads嗎？這是由Meta今年7月份所推出的新社群平台，是史上使用者最快破億的app，只用了五天的時間。

Threads雖然上線時掀起短暫熱潮，但很快就退燒。其日活躍使用者在推出隔天7月6日就達到4400萬高點，但到7月底，便大跌82%，僅剩800萬，且使用者日均使用時間只有三分鐘，遠低於其鎖定的競爭對手——X（前身為Twitter）的2.37億日活躍使用者、10分鐘的日均使用時間。請注意，800萬是全球統計的使用者。台灣可想而知，使用人數也很少。

不過11月之後，如果有在用Instagram（以下簡稱IG）跟Threads的人，一定會注意到Threads的貼文變多了，推播的政治類貼文也因此增加了。

更有趣的現象是，這幾週開始，出現了大量攻擊柯文哲跟民眾黨的言論。這其實是因為母公司Meta的新推廣政策造成，而未來Threads也將成為台灣三黨最激烈的網路新戰場。

Threads成為網路選戰的新大陸？

Threads被稱為文字版IG，如此理解沒什麼問題，不過如果熟悉X的，其實也可以將Threads認為是另一個X，也就是短貼文的平台。

不過，真正的定義應該是微部落格兼社群平台。使用者可以發送限制字數的訊息（網路用語稱為貼文），當時的平台設計想法是你發的每一則貼文就像是發給朋友的簡訊一樣，原本是設定在一群朋友之間互相分享，後來則演變成像是廣發給全網路世界每個人的簡訊一樣。

在網路世界有沒有這樣的需求，當然有。個人用來發牢騷，記錄生活的點點滴滴的地方。因此也有人乾脆稱這類平台為「發廢文平台」。