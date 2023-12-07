開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/07,
印太

緬甸外長到訪北京，王毅籲緬盡快實現民族和解並推動政治轉型

緬甸外長到訪北京，王毅籲緬盡快實現民族和解並推動政治轉型
緬甸軍隊。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

中國外交官王毅日前會見了緬甸副總理兼外交部長丹瑞，呼籲緬甸盡快實現民族和解並繼續推動政治轉型。此外，王毅也在會上表示兩國在打擊網路詐騙、營救緬北的受困中國公民等方面的合作取得了有效的進展。

據《路透社》報導，中國外交部長王毅表示，中國希望緬甸盡快實現民族和解並繼續推動政治轉型。

中國外交部在一份聲明中表示，日前王毅在北京會見了緬甸副總理兼外交部長丹瑞（Than Shwe），並指出兩國應加強執法合作，消除網路詐騙。

王毅在會上表示，中方希望緬甸能盡快實現國家的民族和解，並在憲法的框架下持續推動政治轉型的進程。

緬甸軍方自10月底以來，與緬北「三兄弟聯盟」（緬甸民族民主聯盟軍、若開軍及德昂民族解放軍）民族武裝組織陷入內戰，被視為2021年發動政變後，緬甸軍方執政的最大挑戰。

395751355_775136477959598_62523501225063
緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）。Photo Credit: The Kokang
緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）。

三兄弟聯盟所發動的「1027行動」主要目標為二，首先是擊敗獨裁政府軍；第二則是打擊猖獗的網路詐騙集團。

王毅在會議上也指出，近期中緬兩國在打擊網路詐騙、營救緬北的受困中國公民等方面的合作取得了有效的進展，雙方應加強執法安全合作，徹底剷除網路賭博、電信詐騙毒瘤。

近期，中國內加強力度打擊緬甸的網路詐騙集團，稱這些集團詐騙了中國公民大筆的資金。

美聯社》報導，中國警方於11月中旬宣布以涉嫌網路詐騙、謀殺和非法拘禁罪對緬北果敢地區明氏家族的4位成員發出逮捕令。明氏是以華人為主的果敢地區最有權勢的家族之一，成員包括了政府官員及當地警察，而央視報導、緬甸軍方稱明氏家族的領導人明學昌於11月15日在逃離逮捕時自殺身亡。

除了明氏家族，中國政府也陸續對緬北地區其他涉嫌從事詐騙的家族發出逮捕令。

中國公安部也於11月18日宣布，緬北當局已移交約3萬1000名涉嫌從事詐騙的嫌疑人，其中有63人是詐騙集團的核心幹部；中國官媒則稱，緬甸至少有1000個詐騙中心，每天有超過10萬人從事網路及電信詐騙。

緬北內戰的情勢，也使中緬關係日趨複雜，中國是少數與緬甸軍政府保持正常官方外交的國家之一，但分析人士指出，軍政府無法有效管理緬北詐騙集團猖獗，將使中國重新審視對緬甸的立場與政策。

緬甸獨立媒體《伊洛瓦底》先前報導，數個親軍政府組織於11月19日在仰光市政府及中國駐仰光大使館抗議中國政府，指責中國當局支持發動攻擊的三兄弟聯盟，此次抗議也是軍政府首次批准針對中國的集會。

此外，據報導，緬甸平行政府－民族團結政府（NUG）稱，自10月27日自11月30日期間，軍政府總計在7個省邦、5個地區對平民進行了至少244次的針對性襲擊，導致全國平民死亡人數達到309人，並補充軍政府的轟炸、空襲與槍擊也造成至少413人受傷。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。