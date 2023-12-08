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TNL+ 2023/12/08,
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嘉義市議會通過「性專區」評估提案：相較於「荷蘭模式」，「瑞典模式」更值得台灣效仿

嘉義市議會通過「性專區」評估提案：相較於「荷蘭模式」，「瑞典模式」更值得台灣效仿
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」提出在嘉義市成立性專區的議案，提案通過後，市府將進行可行性評估，並聆聽市民的意見。但在這份聲明中，我們看不到太多對從娼者的人身安全討論，或是針對失婚或受暴婦女、跨性別女人、身心障礙女人、逃跑移工或非法移民等弱勢從娼者的相關討論。

日前，嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」提出在嘉義市成立性專區的議案，獲得九位跨黨派議員的連署支持，並在市議會定期會上通過。

在議案中特別強調，在非法情況下，從娼者常受到歧視和不平等對待，也無法享有勞健保及工作保障。因此，提案受到九位跨黨派議員認為，成立性專區有助於創造三贏：第一贏是保障從娼者權益，第二贏是提供安全環境給消費者，第三贏則是能夠增加市府稅收。

此外，提案通過後，市府將進行可行性評估，並聆聽市民的意見。同時他們也表示，希望市府能夠多方面考慮，包括對性成癮或疾病患者提供正常性宣洩管道。

然而，在這份聲明中，我們看不到太多對從娼者的人身安全討論，或是針對失婚或受暴婦女、跨性別女人、身心障礙女人、逃跑移工或非法移民等弱勢從娼者的相關討論。

同時，我們也看不到探究如何減少剝削和販運的措施，彷彿忘了嘉義市曾有無黨籍市議員性販運剝削外籍女人，其中很多受害者還是跨性別女人。更看不到任何提供從娼者（非強制的）輔導轉業機制，以及提供從娼者需要的庇護安置跟創傷復原等討論。

除罪化模式

在德國和荷蘭所實施的「性專區模式」，並未如預期有效保障從娼者的人格尊嚴、人身安全和勞動權益。反而可能會因為對合法妓院登記經營的相關法規，導致妓院經營者和管理者或淫媒仲介者的權力強化，而從娼者則必須配合或屈就於這些權勢者，使得性產業中的勞資關係更加不平等。

不僅如此，那些缺乏社會關係和相關資本（主要是國籍、居留證等公民身分）的從娼者，特別是那些個體戶或臨時投入性產業的從娼者，其中多為失婚或受暴婦女、跨性別女人、身心障礙者、高齡者、逃跑移工等，仍可能受到警政和司法人員的騷擾和暴力對待。

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