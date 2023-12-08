嘉義市議會通過「性專區」評估提案：相較於「荷蘭模式」，「瑞典模式」更值得台灣效仿
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嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」提出在嘉義市成立性專區的議案，提案通過後，市府將進行可行性評估，並聆聽市民的意見。但在這份聲明中，我們看不到太多對從娼者的人身安全討論，或是針對失婚或受暴婦女、跨性別女人、身心障礙女人、逃跑移工或非法移民等弱勢從娼者的相關討論。
日前，嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」提出在嘉義市成立性專區的議案，獲得九位跨黨派議員的連署支持，並在市議會定期會上通過。
在議案中特別強調，在非法情況下，從娼者常受到歧視和不平等對待，也無法享有勞健保及工作保障。因此，提案受到九位跨黨派議員認為，成立性專區有助於創造三贏：第一贏是保障從娼者權益，第二贏是提供安全環境給消費者，第三贏則是能夠增加市府稅收。
此外，提案通過後，市府將進行可行性評估，並聆聽市民的意見。同時他們也表示，希望市府能夠多方面考慮，包括對性成癮或疾病患者提供正常性宣洩管道。
然而，在這份聲明中，我們看不到太多對從娼者的人身安全討論，或是針對失婚或受暴婦女、跨性別女人、身心障礙女人、逃跑移工或非法移民等弱勢從娼者的相關討論。
同時，我們也看不到探究如何減少剝削和販運的措施，彷彿忘了嘉義市曾有無黨籍市議員性販運剝削外籍女人，其中很多受害者還是跨性別女人。更看不到任何提供從娼者（非強制的）輔導轉業機制，以及提供從娼者需要的庇護安置跟創傷復原等討論。
除罪化模式
在德國和荷蘭所實施的「性專區模式」，並未如預期有效保障從娼者的人格尊嚴、人身安全和勞動權益。反而可能會因為對合法妓院登記經營的相關法規，導致妓院經營者和管理者或淫媒仲介者的權力強化，而從娼者則必須配合或屈就於這些權勢者，使得性產業中的勞資關係更加不平等。
不僅如此，那些缺乏社會關係和相關資本（主要是國籍、居留證等公民身分）的從娼者，特別是那些個體戶或臨時投入性產業的從娼者，其中多為失婚或受暴婦女、跨性別女人、身心障礙者、高齡者、逃跑移工等，仍可能受到警政和司法人員的騷擾和暴力對待。
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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