中國官方調查五月天「假唱風波」，阿信生日千字文回應，邀請歌迷巴黎演唱會線上直播見真章

近期，台灣天團五月天在中國演出，陷入對嘴風波，中國官方隨之展開調查，引起各界關注。儘管五月天所屬經紀公司「相信音樂」立即發表聲明否認指控，並於12月3日深夜宣布巴黎演唱會將全程直播，以「全民參與、全民見證」為主打口號，風波仍持續發酵。

而五月天主唱阿信更在12月6日，也就是生日當天，透過社群平台對此事發聲，再次引起廣泛討論。

發生什麼事？

最近，Bilibili平台上一位名為「麥田農夫」的使用者，指稱使用粉絲在11月16日於上海五月天演唱會錄製的12首歌曲，透過電腦程式進行分析後發現，包括〈乾杯〉、〈戀愛ING〉、〈知足〉、〈愛人錯過〉、〈傷心的人別聽慢歌〉共五首歌曲約有一半是對嘴假唱，並補充這些歌多半是開頭假唱，後半段則實際演唱。

五月天所屬的「相信音樂」起初並未直接回應此事，但在12月3日深夜，宣布巴黎演唱會《No.77好好好想見到你》將全程直播，希望實現全民參與、全民見證，也被視作是對「假唱」風波的澄清。

然而，隨著官方介入調查，風波不減反增。相信音樂於12月4日晚間，在微博上釋出聲明，明確表示五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為。

聲明中指出，網路上針對五月天的假唱指控，是「惡意攻擊和不實中傷，且對藝人形象造成嚴重損害。」相信音樂公司表示已積極配合相關執法部門進行調查工作，並相信相關部門將提供公正結果以正視聽。

聲明中進一步提及，五月天在過去24年中始終致力於以認真、執著且專注的態度呈現最優質的音樂給歌迷，並強調五月天將繼續推動華語音樂的創新與發展。同時，也呼籲樂迷們「相信五月天，相信音樂」。

阿信親自回應風波再成話題

而在12月6日，也就是五月天主唱阿信的生日當晚，他深夜透過社群媒體表示：

「每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。」

接著，阿信以〈我心中尚未崩壞的地方〉一曲分享了自己演唱的心情，並感慨寫下「除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」等字句，最後不忘邀請歌迷一同參與台灣時間12月8日凌晨三點的巴黎演唱會直播。

這次阿信罕見地直接回應風波，再度讓「五月天」成為大家熱烈討論的話題。

為「整頓」演藝圈，中國頒布法令判定假唱違法

關於五月天是否有「對嘴假唱」的爭議，北京市文化市場綜合執法總隊回應指出，他們已經記錄相關情況，並將根據實際狀況進行評估。

綜合中國媒體報導，五月天今年在北京舉辦了六場演唱會，政府相關單位都有指派執法人員進行監管。若後續需要進行調查，將在官方平台公布後續結果，但由於演唱會已經結束，展開調查需要一定的時間。

而這次五月天的爭議之所以升溫，主要是因為「假唱」在中國被視作「違法行為」。根據中國《營業性演出管理條例》第28條規定，演員不得透過假唱欺騙觀眾，同時演出舉辦單位應派專人監督，以防止假唱行為，違者可能面臨嚴重的法律後果。

近年來，中國政府以整頓娛樂圈、解決流量追求和追星亂象為由，採取了多項改革措施，包括禁止播出養成系選秀和親子節目、限制男性藝人打扮陰柔、不允許藝人使用外文作為藝名，以及要求藝人意識形態需與政府一致等畸形條款。這些舉措引起了社會熱議，有人甚至表明感覺彷彿再次經歷新世代的文革。

此外，中國文化和旅遊部也表示，為促進表演市場健康有序地發展，進一步規範演出經紀行為，包括禁止演員「對嘴假唱」或「假演奏」，若被檢舉，根據《營業性演出管理條例》的規定，相關行政部門將對演出舉辦單位和演員進行處罰，甚至可能終身禁演。

即使自從實施相關法規以來，鮮少有實際受罰案例，2021年央視春晚中甚至還有多位歌手，因疑似假唱而引起廣泛討論，中國網友更揶揄說「官媒帶頭違法」。但中國政府當局對於禁止假唱的立場明確，自然使中國民眾更加關注表演者在演出中是否真實「原聲」呈現。即便藝人未受到嚴格的法律約束，輿論壓力仍然對他們產生相當大的影響。

五月天「樂團名聲」或成質疑焦點

五月天面對假唱議題為何引起這麼大的討論聲浪？除了牽涉到中國的法律問題外，或許也與其龐大的「樂團名聲」有關。

我們可以注意到，對於「樂團」和「偶像」來說，大眾對兩者的演出標準通常有所不同。

對樂團而言，多數聽眾更關注其「現場演唱實力」、「歌曲創作」以及「現場氣氛」等面向，而五月天作為指標性華語樂團，當然在現場演唱實力上，更容易被賦予高度期待。再加上阿信近年聲音狀況的起伏，不斷引發樂迷討論，這也使得大眾對其現場演唱真實性的質疑聲浪更加高漲。

相較之下，對於偶像而言，不考慮地域法律的因素，大眾似乎對他們的現場演唱標準相對較寬鬆。觀眾看待偶像表演時，相對更注重歌曲、肢體動作以及整體視覺效果是否協調一致。

因此，大多數人對偶像的現場演唱標準相對寬鬆，多數認為只要能呈現引人注目的舞台魅力，即使對嘴假唱，或是墊音表演也沒有太大問題。畢竟，對偶像的期望更偏向「視覺呈現」。

但是，撇除中國當地對「假唱」的規範，墊音或是對嘴演唱，真的不好嗎？這個問題或許不需要以一翻兩瞪眼的態度看待。很多時候使用墊音，或是部分對嘴假唱，是為了使整個表演更為完整，以帶給前來欣賞表演的觀眾更好的體驗。

在某些表演場地，即便是實力超群的樂團或表演者，都有可能因舞台音場、走位，甚至現場氣氛的變化，難以以完整的「原聲」方式呈現每一字每一句。因此，適時採用墊音或部分對嘴的形式能夠使演出更為完整。