中國官方調查五月天「假唱風波」，阿信生日千字文回應，邀請歌迷巴黎演唱會線上直播見真章

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Bilibili上的「麥田農夫」11月16日使用粉絲錄製的五月天上海演唱會12首歌曲進行分析，結果顯示有五首歌曲對嘴假唱。相信音樂與阿信近日皆正面回應，並宣布將全程直播台灣時間12月8日凌晨3點的五月天巴黎演唱會，邀請歌迷「全民參與、全民見證」。
近期，台灣天團五月天在中國演出，陷入對嘴風波，中國官方隨之展開調查，引起各界關注。儘管五月天所屬經紀公司「相信音樂」立即發表聲明否認指控，並於12月3日深夜宣布巴黎演唱會將全程直播，以「全民參與、全民見證」為主打口號，風波仍持續發酵。
而五月天主唱阿信更在12月6日，也就是生日當天，透過社群平台對此事發聲，再次引起廣泛討論。
發生什麼事？
最近，Bilibili平台上一位名為「麥田農夫」的使用者，指稱使用粉絲在11月16日於上海五月天演唱會錄製的12首歌曲，透過電腦程式進行分析後發現，包括〈乾杯〉、〈戀愛ING〉、〈知足〉、〈愛人錯過〉、〈傷心的人別聽慢歌〉共五首歌曲約有一半是對嘴假唱，並補充這些歌多半是開頭假唱，後半段則實際演唱。
五月天所屬的「相信音樂」起初並未直接回應此事，但在12月3日深夜，宣布巴黎演唱會《No.77好好好想見到你》將全程直播，希望實現全民參與、全民見證，也被視作是對「假唱」風波的澄清。
然而，隨著官方介入調查，風波不減反增。相信音樂於12月4日晚間，在微博上釋出聲明，明確表示五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為。
聲明中指出，網路上針對五月天的假唱指控，是「惡意攻擊和不實中傷，且對藝人形象造成嚴重損害。」相信音樂公司表示已積極配合相關執法部門進行調查工作，並相信相關部門將提供公正結果以正視聽。
聲明中進一步提及，五月天在過去24年中始終致力於以認真、執著且專注的態度呈現最優質的音樂給歌迷，並強調五月天將繼續推動華語音樂的創新與發展。同時，也呼籲樂迷們「相信五月天，相信音樂」。
阿信親自回應風波再成話題
而在12月6日，也就是五月天主唱阿信的生日當晚，他深夜透過社群媒體表示：
「每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。」
接著，阿信以〈我心中尚未崩壞的地方〉一曲分享了自己演唱的心情，並感慨寫下「除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」等字句，最後不忘邀請歌迷一同參與台灣時間12月8日凌晨三點的巴黎演唱會直播。
這次阿信罕見地直接回應風波，再度讓「五月天」成為大家熱烈討論的話題。
為「整頓」演藝圈，中國頒布法令判定假唱違法
關於五月天是否有「對嘴假唱」的爭議，北京市文化市場綜合執法總隊回應指出，他們已經記錄相關情況，並將根據實際狀況進行評估。
綜合中國媒體報導，五月天今年在北京舉辦了六場演唱會，政府相關單位都有指派執法人員進行監管。若後續需要進行調查，將在官方平台公布後續結果，但由於演唱會已經結束，展開調查需要一定的時間。
而這次五月天的爭議之所以升溫，主要是因為「假唱」在中國被視作「違法行為」。根據中國《營業性演出管理條例》第28條規定，演員不得透過假唱欺騙觀眾，同時演出舉辦單位應派專人監督，以防止假唱行為，違者可能面臨嚴重的法律後果。
近年來，中國政府以整頓娛樂圈、解決流量追求和追星亂象為由，採取了多項改革措施，包括禁止播出養成系選秀和親子節目、限制男性藝人打扮陰柔、不允許藝人使用外文作為藝名，以及要求藝人意識形態需與政府一致等畸形條款。這些舉措引起了社會熱議，有人甚至表明感覺彷彿再次經歷新世代的文革。
此外，中國文化和旅遊部也表示，為促進表演市場健康有序地發展，進一步規範演出經紀行為，包括禁止演員「對嘴假唱」或「假演奏」，若被檢舉，根據《營業性演出管理條例》的規定，相關行政部門將對演出舉辦單位和演員進行處罰，甚至可能終身禁演。
即使自從實施相關法規以來，鮮少有實際受罰案例，2021年央視春晚中甚至還有多位歌手，因疑似假唱而引起廣泛討論，中國網友更揶揄說「官媒帶頭違法」。但中國政府當局對於禁止假唱的立場明確，自然使中國民眾更加關注表演者在演出中是否真實「原聲」呈現。即便藝人未受到嚴格的法律約束，輿論壓力仍然對他們產生相當大的影響。
五月天「樂團名聲」或成質疑焦點
五月天面對假唱議題為何引起這麼大的討論聲浪？除了牽涉到中國的法律問題外，或許也與其龐大的「樂團名聲」有關。
我們可以注意到，對於「樂團」和「偶像」來說，大眾對兩者的演出標準通常有所不同。
對樂團而言，多數聽眾更關注其「現場演唱實力」、「歌曲創作」以及「現場氣氛」等面向，而五月天作為指標性華語樂團，當然在現場演唱實力上，更容易被賦予高度期待。再加上阿信近年聲音狀況的起伏，不斷引發樂迷討論，這也使得大眾對其現場演唱真實性的質疑聲浪更加高漲。
相較之下，對於偶像而言，不考慮地域法律的因素，大眾似乎對他們的現場演唱標準相對較寬鬆。觀眾看待偶像表演時，相對更注重歌曲、肢體動作以及整體視覺效果是否協調一致。
因此，大多數人對偶像的現場演唱標準相對寬鬆，多數認為只要能呈現引人注目的舞台魅力，即使對嘴假唱，或是墊音表演也沒有太大問題。畢竟，對偶像的期望更偏向「視覺呈現」。
但是，撇除中國當地對「假唱」的規範，墊音或是對嘴演唱，真的不好嗎？這個問題或許不需要以一翻兩瞪眼的態度看待。很多時候使用墊音，或是部分對嘴假唱，是為了使整個表演更為完整，以帶給前來欣賞表演的觀眾更好的體驗。
在某些表演場地，即便是實力超群的樂團或表演者，都有可能因舞台音場、走位，甚至現場氣氛的變化，難以以完整的「原聲」方式呈現每一字每一句。因此，適時採用墊音或部分對嘴的形式能夠使演出更為完整。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。