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2024/01/02,
歷史

從港街歷史找尋「台灣性格」，中研院林玉茹：向海而生，就是一種全球史觀點下的姿態

從港街歷史找尋「台灣性格」，中研院林玉茹：向海而生，就是一種全球史觀點下的姿態
透過清代台灣港街發展的脈絡，中研院台灣史研究所研究員林玉茹從全球史視野，尋求「台灣的性格」。｜Photo Credit: 汪正翔攝影 via 《人文島嶼》

我們想讓你知道的是

林玉茹說：「經濟是人類發展的原動力，而港口在這之中扮演最重要的角色。清朝在開港後，台灣面向世界的必然性也越來越高，累積更多文化發展的能量。」即便後來因為泥沙沖刷淤積，港口機能喪失，但作為地方商業中心的重要性並沒有動搖。

文：人文．島嶼 （採訪撰稿：沈眠｜攝影：汪正翔）

台灣島四面環海，雖然島內具備獨厚的地理、氣候和特殊物產，但仍需要和海外其他地方交換各種日常用品，非常倚賴進、出口貿易機制。因此，台灣自古海上貿易往來頻繁，港口發展和脈絡就成為獨特的歷史地理景象。

中央研究院台灣史研究所林玉茹研究員專精於清朝台灣史、海洋史研究，她提到：「海洋是無比廣大的空間，人面對海洋這樣的母體，讓我興味盎然。對我來說，歷史研究是時間的科學，從各種文獻資料挖掘出被埋藏的線索，拼湊出真實，還原過去時代的背景與樣貌，以恢復具有意義的歷史圖像。」

向海立生的台灣

「台灣是海島型經濟體，北方盛產米、南方的糖產量高，台灣人種植的農產品，主要不是當作食物，而是視為商品，所以許多日常用品必須透過交易獲取。這是貿易、出口導向為主的海島型經濟型態。」

林玉茹提到，荷蘭、鄭氏王朝時期，向世界開放的台灣，到清朝治理初期（1683-1783年），台灣被允許僅一個「正口」——鹿耳門（今台南安平）得以對外交通和貿易。她說：「此時台灣港口的貿易與管理，除了政策開放的正口之外，另有島內沿岸港口間彼此貿易，但不得與中國運通。」

到18世紀中葉，台灣米穀產量大幅提升，中國缺米地如漳州、泉州、興化、福州等沿海城市需求量大，原本只在島內港口運輸的台屬小商船，耐不住經濟發展的需求，開始越過正口，對外走私米穀，導致『私口』紛紛出現。

乾隆49年（1784）、53年（1788），清廷陸續將鹿港、八里坌，加上原有的鹿耳門，開放三個與福建對渡的口岸，也難以杜絕私口運營，林玉茹便發現當時的私口多達15處。19世紀之後，清廷對地方的控制力愈弱，財政體系崩潰。道光43年（1843），為了課稅需求，開放中國寧波、乍浦與台灣貿易，正式終結了長達160年僅限台灣與福建正口對渡的制度，此後直接與華中地區交易。

1860年，因清廷簽署了天津條約和北京條約，開放安平、淡水、打狗及基隆等港口，開啟了全面自由貿易的時代，貿易圈更擴大到日本、東南亞各地。

地方自治色彩濃厚的台灣港街

正口得以向進出口船隻徵收正式規費，分「文口費」和「武口費」。每當有外地船隻靠港，地方文職人員登船查驗出入證明，出口時則徵收文口費用；另一方面，地方武官檢查是否有走私品等違禁情況，徵收武口費。

滿清中葉之後，國家財政幾乎崩潰，各省地方官員都得設法自行籌措財政經費。帝國邊陲的台灣各廳縣，要如何自籌經費呢？加以，清代台灣知縣兩百多年均未調薪。簡單來說，就是知縣的荷包，得自己想方法。林玉茹提到，地方官員的津貼大半由抽文口費而來。因此，極力開放可以對外貿易的港口，變成小口，而徵收更多的口費。

淡水廳率先開放轄內港口逕行對外貿易，其後各縣廳無不跟進。1850年代，考量到地方經濟發展，還有文口、武口等的收入，在台灣道、地方縣廳的默許之下，西洋船隻已可到各港貿易。因此港口管理變成中央、地方政府雙軌制，各地以港口為中心形成街市聚落，更加繁榮。

林玉茹進一步說明：「清代台灣陸路交通不便、沿岸又因礁石和季風因素航行困難，使得『小口』成為地區的商業中心。後來台灣正口的數量雖然擴增，但仍然難以應付地方經濟快速發展的需要，再加上正口制度早不符合時代潮流，而地方官員又想要提升自己的收入，小口的解禁，勢在必然。地方自治色彩濃厚的同時，也產生了不同特色的地域社會。」

港街族群和結構的改變

港街原先都是原住民聚居地，16世紀之後漢人大量從中國來此移墾，港街也就成為番漢兩股勢力的最初接觸地。

「隨著漢人勢大，以番社為名的港街也逐漸轉為漢街。」林玉茹指出，少數如麻豆街等港街，雜揉番漢元素，既有麻豆社的檳榔宅型態，也有漢人街村，形成獨特的聚落。「但麻豆社後續配合勞役、課餉和協助作戰等事務，以及讀書識字的漢化風潮，番社逐漸弱勢或遷移，也變為漢人社會為主。」

此後幾次大水災、河流改道，民眾圍築魚塭、鹽田，以及長年淤積等影響，讓18世紀前台灣南部的潟湖——倒風內海、台江內海，漸次消失，許多港道也因為淤塞，失去了對外貿易的機能。麻豆港亦然，但麻豆位居南北交通要道，又是糖、米集散地，所以仍舊保有商業中心地位。

麻豆水堀頭古碼頭
Photo Credit: Pbdragonwang @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
今蔴荳古港文化園區便是過去麻豆港的所在地。圖為麻豆水堀頭遺址中的三合土遺構。

此外，18世紀以降，閩人、客家人等族群在台灣的衝突越發激烈，甚而引發大規模械鬥，雙方死傷慘重，也對港街發展造成衝擊。

林玉茹以竹南三堡（今台中北部及苗栗三義南部）為例，本是以閩人苑裡街為中心的苑裡堡，後因械鬥，市街遭焚燬，以及內山樟腦、茶葉大發利市，經濟地位被粵人的通霄街取代，可見族群意識、利益爭奪下的勢力消長，對港街社會所造成的巨大改變。

從港街到全島的媽祖與王爺信仰

不同族群同時帶來其信仰文化。台灣的宮廟香火鼎盛，如今西南海岸地區尤以媽祖廟和王爺廟的信眾最多。林玉茹指出，早期的漢人寺廟是觀音、福德、關帝廟。媽祖信仰是清代在台灣紮根，直接理由是康熙皇帝將媽祖從天妃晉升到天后，施琅把寧靖王府改為大天后宮，之後明訂為正式祀典。乾隆中葉後，媽祖廟更成為港街信仰的中心。

另外一個在嘉義到台南西南海岸地區非常重要的信仰，便是今台南市北門區的南鯤鯓廟——王爺廟。早在清代已是台灣的「王爺信仰」中心。


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