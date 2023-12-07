美內華達大學槍擊至少3死1重傷，犯嫌身亡，《華盛頓郵報》：2022年4.8萬人死於槍下，今年大規模槍擊再創新高
我們想讓你知道的是
馬里蘭大學副教授、減少暴力研究與實踐中心創始人艾布特（Thomas Abt）直言，大規模槍擊紀錄刷新是一悲劇及可恥的里程碑，理應作為反對槍械規範國會議員的警醒，無奈卻起不了作用。艾布特說：「大規模槍擊案攀升是多種因素造成，但槍枝取得越來越容易是主因」。
美內華達大學槍擊至少3死1重傷 犯嫌身亡
（中央社）美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）6日爆發槍擊案，警方表示至少有3死1重傷，犯嫌則已身亡。
《法新社》報導，拉斯維加斯都會警察局在社群媒體上寫道，「根據我們在現場的調查人員說法，有3名受害者喪生，另一名受害者在地方醫院救治中，性命垂危」，還說犯嫌也已身亡。
這是槍枝暴力已成日常生活一環的美國所發生的最新一起槍擊事件。
拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾（Kevin McMahill）稍早曾在社群媒體上表示：「社區威脅已解除。犯嫌身亡。目前我們得知有3名受害者，但傷勢不明。受害者人數可能會有所變化。」3名傷者隨後證實不治。
警方表示，他們約莫在當地時間中午時分獲報趕抵現場，還說員警在校園與犯嫌交火，至少有2個地點傳出槍響。
麥克馬希爾表示，雖然社區威脅已解除，不過內華達大學拉斯維加斯分校主校園和其他分校當天出於「高度謹慎」，已暫時關閉。
《CBS》電視畫面顯示警用車輛接近封鎖線，數十名學生被護送出來。
拉斯維加斯是博弈和娛樂樞紐，每年吸引數以百萬計遊客造訪，其中許多人是前來參加大型、備受矚目的活動。
拉斯維加斯2017年曾發生大規模槍擊案，當時一名槍手從飯店高處窗戶朝著底下參加音樂節的民眾開火，造成60人死亡，數百名民眾受傷，此事仍是美國史上由單一槍手犯下死傷最嚴重的大規模槍擊案。
在華府，白宮6日表示正持續關注拉斯維加斯的情況。
美大規模槍擊再創新高，2022年4.8萬人死於槍下
（中央社）美國內華達大學拉斯維加斯分校遭槍擊釀3死1重傷，犯嫌身亡。《華盛頓郵報》指出，美國死於大規模槍擊案者與件數今（2023）年已創新高，全美去（2022）年死於槍下的人超過4萬8000人。
《華郵》指出，3日下午不到90分鐘內，德州與華盛頓州警方各接獲嚴重槍擊案，2案分別是美國今年第37、38起「大規模槍擊事件」，再度刷新2006年以來這類案件年度新高，原本的紀錄是去年的36起。
《華郵》採用由《美聯社》、《今日美國報》（USA Today）及東北大學（Northeastern University）所彙整數據庫，記錄2006年以來4人以上死亡（不含槍手）的「大規模槍擊」。
大規模槍擊在美國並無統一定義。像非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）就更為寬鬆，定義「4人以上中彈」即屬大規模槍擊，因此這類團體記錄的案件數更為龐大。
以6日內華達大學拉斯維加斯分校槍擊為例，案件會被「槍枝暴力檔案」列為大規模槍擊案，但在《美聯社》、《今日美國報》及東北大學的數據庫就不會列入。
《華郵》指出，3日德州與華盛頓州這2起最新案件，讓2023年死於大規模槍擊事件人數達197人（不含槍手），也創下新高。
美國的大規模槍擊死難人數在2019年攀升，但在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情頭一年的2020年下降。如今隨生活恢復正常，這類案件頻率也開始回溫。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，全美2022年有超過4萬8000人死於槍擊，平均一天約132人，當中一半是自裁。
不過38起大規模槍擊裡有10起發生在公共場合，包括在德州的一間大賣場、在肯塔基州一間銀行、在加州一間蘑菇農場、在阿拉巴馬州一場生日派對。今年3月27日在田納西州納希維爾（Nashville）一間小學，一名校友槍手闖入殺害3名9歲學童與3名大人更震驚全美。
馬里蘭大學副教授、減少暴力研究與實踐中心（Center for the Study and Practice of Violence Reduction,VRC）創始人艾布特（Thomas Abt）直言，大規模槍擊紀錄刷新是一悲劇及可恥的里程碑，理應作為反對槍械規範國會議員的警醒，無奈卻起不了作用。
艾布特說：「大規模槍擊案攀升是多種因素造成，但槍枝取得越來越容易是主因」。
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延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）