美內華達大學槍擊至少3死1重傷，犯嫌身亡，《華盛頓郵報》：2022年4.8萬人死於槍下，今年大規模槍擊再創新高

美內華達大學槍擊至少3死1重傷 犯嫌身亡

（中央社）美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）6日爆發槍擊案，警方表示至少有3死1重傷，犯嫌則已身亡。

《法新社》報導，拉斯維加斯都會警察局在社群媒體上寫道，「根據我們在現場的調查人員說法，有3名受害者喪生，另一名受害者在地方醫院救治中，性命垂危」，還說犯嫌也已身亡。

這是槍枝暴力已成日常生活一環的美國所發生的最新一起槍擊事件。

拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾（Kevin McMahill）稍早曾在社群媒體上表示：「社區威脅已解除。犯嫌身亡。目前我們得知有3名受害者，但傷勢不明。受害者人數可能會有所變化。」3名傷者隨後證實不治。

警方表示，他們約莫在當地時間中午時分獲報趕抵現場，還說員警在校園與犯嫌交火，至少有2個地點傳出槍響。

麥克馬希爾表示，雖然社區威脅已解除，不過內華達大學拉斯維加斯分校主校園和其他分校當天出於「高度謹慎」，已暫時關閉。

《CBS》電視畫面顯示警用車輛接近封鎖線，數十名學生被護送出來。

拉斯維加斯是博弈和娛樂樞紐，每年吸引數以百萬計遊客造訪，其中許多人是前來參加大型、備受矚目的活動。

拉斯維加斯2017年曾發生大規模槍擊案，當時一名槍手從飯店高處窗戶朝著底下參加音樂節的民眾開火，造成60人死亡，數百名民眾受傷，此事仍是美國史上由單一槍手犯下死傷最嚴重的大規模槍擊案。

在華府，白宮6日表示正持續關注拉斯維加斯的情況。

美大規模槍擊再創新高，2022年4.8萬人死於槍下

（中央社）美國內華達大學拉斯維加斯分校遭槍擊釀3死1重傷，犯嫌身亡。《華盛頓郵報》指出，美國死於大規模槍擊案者與件數今（2023）年已創新高，全美去（2022）年死於槍下的人超過4萬8000人。

《華郵》指出，3日下午不到90分鐘內，德州與華盛頓州警方各接獲嚴重槍擊案，2案分別是美國今年第37、38起「大規模槍擊事件」，再度刷新2006年以來這類案件年度新高，原本的紀錄是去年的36起。

《華郵》採用由《美聯社》、《今日美國報》（USA Today）及東北大學（Northeastern University）所彙整數據庫，記錄2006年以來4人以上死亡（不含槍手）的「大規模槍擊」。

大規模槍擊在美國並無統一定義。像非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）就更為寬鬆，定義「4人以上中彈」即屬大規模槍擊，因此這類團體記錄的案件數更為龐大。

以6日內華達大學拉斯維加斯分校槍擊為例，案件會被「槍枝暴力檔案」列為大規模槍擊案，但在《美聯社》、《今日美國報》及東北大學的數據庫就不會列入。

《華郵》指出，3日德州與華盛頓州這2起最新案件，讓2023年死於大規模槍擊事件人數達197人（不含槍手），也創下新高。

美國的大規模槍擊死難人數在2019年攀升，但在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情頭一年的2020年下降。如今隨生活恢復正常，這類案件頻率也開始回溫。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，全美2022年有超過4萬8000人死於槍擊，平均一天約132人，當中一半是自裁。

不過38起大規模槍擊裡有10起發生在公共場合，包括在德州的一間大賣場、在肯塔基州一間銀行、在加州一間蘑菇農場、在阿拉巴馬州一場生日派對。今年3月27日在田納西州納希維爾（Nashville）一間小學，一名校友槍手闖入殺害3名9歲學童與3名大人更震驚全美。

馬里蘭大學副教授、減少暴力研究與實踐中心（Center for the Study and Practice of Violence Reduction,VRC）創始人艾布特（Thomas Abt）直言，大規模槍擊紀錄刷新是一悲劇及可恥的里程碑，理應作為反對槍械規範國會議員的警醒，無奈卻起不了作用。

艾布特說：「大規模槍擊案攀升是多種因素造成，但槍枝取得越來越容易是主因」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航