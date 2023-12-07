澳紐商會發布2023白皮書：對台加強氫能、地熱合作，推動優惠關稅待遇，出口更多便宜龍蝦
我們想讓你知道的是
上週才赴台履新的澳洲駐台代表馮國斌表示，抵台之前曾走訪澳洲各州，十分訝異各地方政府對台的興趣，而各地方的興趣也多有不同。如西澳伯斯想出口液化天然氣、小麥到台灣，南澳阿德萊德則想在葡萄酒、航空產業與台灣做貿易，東澳的墨爾本著重教育與農業往來，澳洲第一大城雪梨所在的新南威爾斯則想與台灣金融、半導體、再生能源等產業交流。
澳洲紐西蘭商會（澳紐商會）今（7）日發表「2023年度白皮書發表會」，強調在世界經濟因俄烏戰爭停滯、中國經濟低迷的此時，台灣與澳紐應加強聯繫。澳洲辦事處代表馮國斌表示，期待在氫能、再生能源等領域與台展開合作，澳紐商會白皮書委員會主席張維夫（Vincent Chang）則表示希望推動關稅優惠，期盼能在台灣能看到更多便宜的澳洲龍蝦。
澳洲紐西蘭商會（原稱台北市澳洲紐西蘭商會）成立於1991年，是一個非營利的工商組織，旨在促進澳洲、紐西蘭、台灣三邊商業交流，目前有逾70個企業組織成員。該商會於2020年首度提出白皮書報告，對台經商環境提出改善建議，今年是第四度提出白皮書，由國發會主委龔明鑫代表政府接受白皮書。剛上任的澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）、紐西蘭商工辦事處貿易處長魏緹娜（Tina Wilson）等代表皆親自與會。
澳洲與紐西蘭是台灣重要的貿易夥伴，去年貿易總額近341億美元（澳洲對台貿易額322億美元、紐西蘭19億美元）。澳紐商會指出，今年上半年，台灣已成為澳洲第四大出口市場、第五大雙邊貿易夥伴。澳洲是台灣最大的能源供應國，也是能源轉型的重要夥伴。此外，澳洲也是台灣農產品的主要來源國之一，澳洲葡萄酒銷量在台灣市場佔有率排名第二。對台灣年輕人來說，澳洲也是第二受歡迎的留學目的地。
不過澳洲的農產品和保健食品要進到台灣市場，仍須繳納高額關稅。安侯建業（KPMG）執行董事、澳紐商會白皮書委員會主席張維夫（Vincent Chang）表示，儘管澳洲和台灣互為前10大進口國，大多數商品仍未享有優惠關稅待遇。他希望在不久的將來，能在台灣看到更多更便宜的澳洲龍蝦。澳洲自2020年受到中國的貿易禁令，禁止澳洲龍蝦輸入中國，不過隨著中澳關係回暖，中國近期可望解除對澳禁令。
張維夫也舉例，紐西蘭從2013年與台灣簽訂《台紐經濟合作協定》（ANZTEC）以來，超過99%的輸台商品都享有零關稅的待遇，因此紐西蘭對台出口成長顯著，雙邊貿易達到104%的成長。截至去年，紐西蘭是台灣最大的乳製品進口國、第二大水果進口國和第三大肉類進口國。
國發會主委龔明鑫表示，澳洲本來是台灣能源與農產品的主要來源國，期盼儘速與澳洲簽署經濟合作協定（ECA），促進台澳貿易的發展機會。台灣也在2021年9月申請欲加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP，澳洲、紐西蘭已是成員國），龔明鑫也感謝澳紐商會支持台灣加入CPTPP。
龔明鑫表示，台灣、澳洲與紐西蘭經濟互補性強，未來也會據此持續推動政策。龔明鑫特別指出，台灣在2016年推動能源轉型，澳商麥格理集團從前期就參與台灣離岸風電的投資計畫，見證台灣從懷疑離岸風機是否能挺過地震、颱風的侵擾，至今已有超過280支離岸風機。龔明鑫期盼未來在新興能源方面與澳紐合作，如未來台灣能源配比裡將一成是氫能（綠氫），技術上還需仰賴澳洲，台灣也需要紐西蘭豐富的經驗發展地熱。
澳洲新駐台代表：從葡萄酒到外太空，澳洲各地都對台灣有興趣
澳洲駐台代表馮國斌致詞表示，澳洲是台灣重要的能源夥伴，澳洲了解自身在台灣能源安全、經濟發展上扮演的關鍵角色，未來也會持續支持台灣的能源安全，除了傳統的天然氣、煤炭、鐵礦以外，也期盼在氫能與再生能源等新興能源上與台合作。
馮國斌上週才赴台履新，他表示抵台之前曾走訪澳洲各州，十分訝異各地方政府對台的興趣，而各地方的興趣也多有不同。如西澳伯斯想出口液化天然氣、小麥到台灣，南澳阿德萊德想在葡萄酒、航空產業與台貿易，東澳的墨爾本著重教育與農業往來，澳洲第一大城雪梨所在的新南威爾斯則想與台灣金融、半導體、再生能源等產業交流。
馮國斌強調，自己未來在台任期，除了持續能源與農業貿易，也希望在高科技、太空、生物技術、公衛、數位經濟與創意領域和台展開交流。
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核稿編輯：翁世航
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）