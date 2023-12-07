澳紐商會發布2023白皮書：對台加強氫能、地熱合作，推動優惠關稅待遇，出口更多便宜龍蝦

澳洲紐西蘭商會（澳紐商會）今（7）日發表「2023年度白皮書發表會」，強調在世界經濟因俄烏戰爭停滯、中國經濟低迷的此時，台灣與澳紐應加強聯繫。澳洲辦事處代表馮國斌表示，期待在氫能、再生能源等領域與台展開合作，澳紐商會白皮書委員會主席張維夫（Vincent Chang）則表示希望推動關稅優惠，期盼能在台灣能看到更多便宜的澳洲龍蝦。

澳洲紐西蘭商會（原稱台北市澳洲紐西蘭商會）成立於1991年，是一個非營利的工商組織，旨在促進澳洲、紐西蘭、台灣三邊商業交流，目前有逾70個企業組織成員。該商會於2020年首度提出白皮書報告，對台經商環境提出改善建議，今年是第四度提出白皮書，由國發會主委龔明鑫代表政府接受白皮書。剛上任的澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）、紐西蘭商工辦事處貿易處長魏緹娜（Tina Wilson）等代表皆親自與會。

澳洲與紐西蘭是台灣重要的貿易夥伴，去年貿易總額近341億美元（澳洲對台貿易額322億美元、紐西蘭19億美元）。澳紐商會指出，今年上半年，台灣已成為澳洲第四大出口市場、第五大雙邊貿易夥伴。澳洲是台灣最大的能源供應國，也是能源轉型的重要夥伴。此外，澳洲也是台灣農產品的主要來源國之一，澳洲葡萄酒銷量在台灣市場佔有率排名第二。對台灣年輕人來說，澳洲也是第二受歡迎的留學目的地。

不過澳洲的農產品和保健食品要進到台灣市場，仍須繳納高額關稅。安侯建業（KPMG）執行董事、澳紐商會白皮書委員會主席張維夫（Vincent Chang）表示，儘管澳洲和台灣互為前10大進口國，大多數商品仍未享有優惠關稅待遇。他希望在不久的將來，能在台灣看到更多更便宜的澳洲龍蝦。澳洲自2020年受到中國的貿易禁令，禁止澳洲龍蝦輸入中國，不過隨著中澳關係回暖，中國近期可望解除對澳禁令。

Photo Credit: GettyImages 澳洲龍蝦資料照。

張維夫也舉例，紐西蘭從2013年與台灣簽訂《台紐經濟合作協定》（ANZTEC）以來，超過99%的輸台商品都享有零關稅的待遇，因此紐西蘭對台出口成長顯著，雙邊貿易達到104%的成長。截至去年，紐西蘭是台灣最大的乳製品進口國、第二大水果進口國和第三大肉類進口國。

國發會主委龔明鑫表示，澳洲本來是台灣能源與農產品的主要來源國，期盼儘速與澳洲簽署經濟合作協定（ECA），促進台澳貿易的發展機會。台灣也在2021年9月申請欲加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP，澳洲、紐西蘭已是成員國），龔明鑫也感謝澳紐商會支持台灣加入CPTPP。

龔明鑫表示，台灣、澳洲與紐西蘭經濟互補性強，未來也會據此持續推動政策。龔明鑫特別指出，台灣在2016年推動能源轉型，澳商麥格理集團從前期就參與台灣離岸風電的投資計畫，見證台灣從懷疑離岸風機是否能挺過地震、颱風的侵擾，至今已有超過280支離岸風機。龔明鑫期盼未來在新興能源方面與澳紐合作，如未來台灣能源配比裡將一成是氫能（綠氫），技術上還需仰賴澳洲，台灣也需要紐西蘭豐富的經驗發展地熱。

澳洲新駐台代表：從葡萄酒到外太空，澳洲各地都對台灣有興趣

澳洲駐台代表馮國斌致詞表示，澳洲是台灣重要的能源夥伴，澳洲了解自身在台灣能源安全、經濟發展上扮演的關鍵角色，未來也會持續支持台灣的能源安全，除了傳統的天然氣、煤炭、鐵礦以外，也期盼在氫能與再生能源等新興能源上與台合作。

馮國斌上週才赴台履新，他表示抵台之前曾走訪澳洲各州，十分訝異各地方政府對台的興趣，而各地方的興趣也多有不同。如西澳伯斯想出口液化天然氣、小麥到台灣，南澳阿德萊德想在葡萄酒、航空產業與台貿易，東澳的墨爾本著重教育與農業往來，澳洲第一大城雪梨所在的新南威爾斯則想與台灣金融、半導體、再生能源等產業交流。

馮國斌強調，自己未來在台任期，除了持續能源與農業貿易，也希望在高科技、太空、生物技術、公衛、數位經濟與創意領域和台展開交流。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 澳洲駐台代表馮國斌7日出席澳紐商會活動。

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核稿編輯：翁世航