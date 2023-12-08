在以巴問題上跟歐盟唱反調，馬克宏為何堅持走自己的路？
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法國總統馬克宏最近呼籲以哈停火的態度，對以色列徹底摧毀哈瑪斯的戰爭目標提出質疑，但這並不符合歐盟的共同立場。為什麼他要「另闢蹊徑」？他的建議得到了怎樣的反響？
文：Bernd Riegert
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的目標是，在恐怖組織哈瑪斯和以色列軍隊之間重新達成暫時休戰，然後再過渡到長期持久的停火。這是他上個週末短暫到訪杜拜參加COP28（全稱聯合國氣候變化框架公約第28屆締約方會議，或稱第28節聯合國氣候變化大會）時所提出的建議，但是這番話卻並未給人留下深刻印象。
哈瑪斯還在繼續向以色列發射火箭彈，以軍也將攻勢擴大到整個加薩地帶的哈瑪斯據點。哈瑪斯仍然關押著人質，加薩平民也仍然生活在水深火熱之中。
馬克宏對摧毀哈瑪斯的可行性提出質疑
這是馬克宏第一次公開對以色列的戰爭目標表示質疑。「徹底摧毀哈瑪斯，這究竟意味著什麼？真有人認為這是可以做到的嗎？即使有可能，這場戰爭也恐怕要持續十年之久」，這位法國總統在杜拜講話時發問道。
而耶路撒冷那邊很快給出了間接的答覆：以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，繼續推進在加薩地帶的地面攻勢是「徹底擊敗」哈瑪斯的唯一路徑。「我們會繼續致力於實現我們所有的戰爭目標」，他在以色列電視台發表的講話中強調。
在杜拜與會期間，馬克宏要求以色列領導層「更精確地表述其意圖和最終目標」。上個週末，一名以色列總理的安全顧問模糊地提到了設立所謂「安全區」的計劃：這些安全區會設置在加薩地帶領土上靠近以色列邊境的區域，這樣可以阻止恐怖分子再一次越過邊界發動襲擊。而全面佔領和治理加薩地帶並不在以色列的計劃之內。
至於誰將在戰爭結束之後接過這些任務，目前尚不清楚。
另一邊，哈瑪斯恐怖分子頭目也明確表示，戰爭將會一直持續下去，直至達成停火。而在那之前，哈瑪斯不會再釋放人質。
繞開歐盟路線？德國總理堅決反對
馬克宏有關以哈戰爭的最新表態，和歐盟於10月底在最近一次峰會上達成的官方共同立場拉開了距離。在那份歐盟的聲明中，各國呼籲雙方達成短暫的「休戰」以解救人質、為平民運送救援物資；但是聲明沒有提到徹底停火，為的是不給以色列施加過多壓力。
除了法國之外，西班牙和比利時也對巴勒斯坦人的關切表現出更多的理解，相比之下，德國就更加明確地支持以色列的行動。在下週舉行的歐盟峰會上，各國將就歐盟在中東衝突問題上的共同立場再一次進行討論。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）堅決反對馬克宏的意見。早在11月12日他就曾在一次討論會上說過：「我很樂意坦言，對於一些人提出的立刻實現停火或者是長期休戰——這兩者基本上沒有什麼區別，我認為這樣的要求是不正確的。」他認為，說到底要求停火就是意味著，「以色列應該給哈瑪斯留下喘息的機會，讓他們再去採購新的火箭彈，以重新發動襲擊。這是令人無法接受的。」
與雙方拉開對等距離？
從目前來看，馬克宏似乎在試圖和以色列以及巴勒斯坦雙方都保持同等的距離。早在1967年第三次中東戰爭（又稱六日戰爭）之後，戴高樂（Charles de Gaulle）總統就曾試圖讓法國在這一議題上持中間立場。當時以色列以「先發制人」策略一舉擊敗了埃及、約旦、敘利亞，奪取對約旦河西岸、東耶路撒冷、加薩地帶、戈蘭高地和西奈半島的控制。
在10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊之後，馬克宏毫不猶豫地以團結的姿態站到以色列一邊。畢竟法國在過去幾年中也曾多次遭到伊斯蘭恐怖襲擊。哈瑪斯恐怖分子對參加音樂節的無辜觀眾發動襲擊，這令不少法國人回憶起2015年發生在巴黎巴塔克蘭劇院的恐襲事件。馬克宏也親自前往以色列，並在那裡公開發表講話反對恐怖主義，雖然他是歐洲民主大國中最晚到訪以色列的國家領導人。
而當以色列軍隊開始對加薩地帶進行大規模轟炸行動，越來越多的巴勒斯坦平民死亡之後，馬克宏的態度開始發生變化。
11月10日，他在接受《英國廣播公司》（BBC）採訪時採取了少見的嚴厲措辭，指責以色列轟炸平民，並稱這一行為是「無法辯駁、不具有合法性」的。以色列政府對此番話做出了憤怒的回應。隨後馬克宏又放緩了語調，說那次採訪的內容具有誤導性，他並沒有要求以色列單方面停火。之後他又和以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）通了電話，從而平息這一事端。
馬克宏在一次電視講話中說，他希望避免中東衝突波及到法國社會。在法國生活著很大的猶太人群體，而穆斯林群體的規模更要大得多。上週六發生在巴黎的持刀襲擊事件，已經是在以哈戰爭爆發之後法國發生的第二起極端伊斯蘭動機的襲擊。馬克宏所提到的危險，確實是現實存在的。
「左右橫跳」？
法國《費加洛報》將馬克宏的這一系列外交舉動稱作「旋風式」外交，說他的立場「左右橫跳、變幻不定、讓人摸不著頭腦。」觀察人士認為，這就是馬克宏慣用的政治秘訣——多說話，有時候也會有驚人之語，或是提出一些非同尋常的建議。
法國地中海與中東研究學院副院長勒瓦魯瓦（Agnès Levallois）認為，有些在歐洲政策或者內政領域或許行之有效的策略，卻不一定能夠照搬到外交領域。她在接受法國廣播電台Franceinfo採訪時說：「這完全取決於法國總統想要傳達的訊息，但是我認為他的訊息中存在混亂。」人們並不清楚，他真實的立場到底是什麼。
馬克宏並非特立獨行
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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