柯文哲：外交將依循蔡總統路線但更靈活；侯友宜：那套行不通，我主張親美和中

外交循蔡總統路線 柯文哲：我沒民進黨包袱將更靈活

（中央社）曾稱外交路線將依循總統蔡英文，民眾黨總統參選人柯文哲今（7）日表示，在民進黨包袱下，蔡總統「撐到這個地方，OK」，但他沒有包袱、將更靈活；他也說，不論誰執政，對美關係不會改變，會改變的是應對中國的方法與態度。

柯文哲上午在競選總部出席農業政見記者會，並接受媒體訪問。

對於曾稱外交路線將依循蔡總統，媒體詢問，此與民進黨總統參選人賴清德路線有何差異，柯文哲表示，民進黨有台獨黨綱，在此包袱之下，蔡總統「可以撐到這個地方，OK」，他沒有包袱、將更靈活。

柯文哲說，不論誰執政，台灣與美國關係大致不會改變，會改變的是應對中國的方法與態度，在外交方面，任何一組人選的對美立場不會有太大變化。他認為，民進黨不與中國來往「不對」，國民黨對中國太順從「也不對」，應取得平衡點，選台灣總統不是選中國省長，也不是美國州長。

是否擔心國民黨發動棄保，柯文哲表示，年輕族群應思考台灣是否要回到藍綠對抗軸線，如果競選主軸是藍綠對抗，贏的一定是民進黨；至於藍綠除了統獨意識形態有何不同，他說，民進黨是國民黨化、國民黨是共產黨化。

曾透露內心「本質還是深綠的」，柯文哲說，他是228家屬，深綠是出身背景，當醫生時不會問藍綠，每個人都有不同過去，有共同的現在，應思考要不要有共同的未來，因此在不分區立委提名力排眾議，納入外配、陸配，目的是建立共融社會。

柯辦推出自媒體KPTV積極布局空戰，柯文哲說，政論節目每天罵他，廣告也不賣給他，現場媒體採訪後，「講我壞話的會留下來，好的還是出不去」，因此建立自媒體推廣政見。

柯文哲離場後，一名婦人手舉照片，在媒體後方不斷高喊「我是小市民」，並稱要向柯文哲陳情有關柯文哲副手吳欣盈家族的事，但被柯辦人員帶離現場。

柯文哲循蔡總統外交路線，侯友宜：我主張親美和中

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲說外交路線要依循總統蔡英文路線。國民黨總統參選人侯友宜表示，蔡政府外交策略完全失敗，不僅斷了數個邦交國，無法參與區域經濟組織，兩岸也不溝通，「按照蔡英文路線行不通」，他主張親美和中。

前白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）評論台灣總統選舉時說，「（反對黨的）競選活動大多聚焦在反對民進黨的政策，而非闡述與共黨中國共存的一貫願景」；前聯電董事長曹興誠也指侯友宜提出開放陸生來台是與中國裡應外合。

侯友宜今日在發布打詐政見後接受媒體聯訪時指出，他是台灣土雞，在台灣長大，堅守民主自由，反對一國兩制與台獨。按照中華民國憲法，中華民國是主權獨立國家，一切按憲法與兩岸人民關係條例處理。

侯友宜表示，他的立場是親美和中，與美國是堅強盟友，但要跟中國溝通、增進理解。兩岸關係從前總統李登輝與馬英九時代慢慢降溫，民進黨卻打破台海平衡、兵凶戰危，這是人民內心恐懼。

侯友宜說，中國大陸國家主席習近平針對攻台計畫是說沒接到報告，但台灣一定要做好整備，「我們面對大陸不要存著不切實際想法，台灣安全不是寄託在美國承諾，要靠自己，務實看兩岸與民主同盟國家」。

此外，記者提問，民進黨副總統參選人蕭美琴過去曾說不再認同自己是中華民國，侯友宜回應，國家定位很清楚，名字就叫中華民國，他們現在參選的是中華民國的總統、副總統，一切就必須遵守中華民國憲法的規定，這也是全民的共識。

對於柯文哲說外交路線要依循總統蔡英文路線，並指如果當選，有機會讓台灣變成「正常的國家」。侯友宜表示，蔡政府外交策略完全失敗，短短7年斷了好幾個邦交國，面對兩岸不溝通、不對話、不交流，人民恐懼戰爭一觸即發。

侯友宜說，蔡總統的外交與兩岸政策都錯，對經濟產生很大影響，包括無法加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經濟組織，就是對國際情勢掌握不夠精準，也無法讓各國認同，「這路線是要調整的，按照蔡英文路線行不通」。他們主張親美和中，會讓國際在台灣認同度升高。

趙少康則表示，蔡英文的兩岸與外交政策是「徹底失敗」，台灣人民不僅吃了萊豬，且媒體報導民進黨副總統參選人蕭美琴對美國卑躬屈膝，質疑美國到底幫助台灣加入哪個國際貿易組織。

媒體詢問對於網傳數千台灣民眾遭情治機關監聽資料的看法，以及是否認為自己被監聽。侯友宜說，他不了解自己是否被監聽，但只要沒做虧心事也不怕。民進黨與檢調單位在選舉關鍵時刻趕快釐清事實並對外說明，還給人民安心環境。

趙少康則說，監聽分成需要嚴謹程序的犯罪監聽與無法可管的國安監聽，假設這份名單是真的，為什麼要監聽政要，且情治單位出身的都知道電話很危險，不敢用電話通訊，質疑現在是變成警察國家嗎，一定要搞清楚真假，有無違法也要徹查到底。

趙少康表示，他長期都覺得自己被監聽，他多年前還為此到英國的SPY SHOP，並詢問老闆要怎麼防止被監聽，結果老闆說要打公用電話。

針對柯文哲接受媒體專訪時說有與藍營立委參選人合體拍片，以及趙少康是否有跟國民黨提議放寬「禁柯條款」。侯友宜說，這段時間有很多民眾黨立委邀他站台，但他會遵守國民黨規定，且他很重視團隊、紀律與榮譽，相信用這態度最後一定會贏。