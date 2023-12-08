普亭罕見出訪阿聯談石油、加薩局勢，拉攏美國的中東盟友、規避西方制裁
我們想讓你知道的是
俄羅斯正試圖在全球舞台上重新確立自己的地位。俄羅斯總統普亭展開對阿聯和沙烏地的訪問，希望在俄烏戰爭持續進行之際，在中東得到兩個與美國結盟的主要石油生產國的支持。
文：德國之聲中文網（美聯社、法新社）
俄羅斯總統專機週三（12月6日）降落在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比國際機場。俄羅斯電視台的畫面顯示，普亭（Vladimir Putin）在停機坪上受到阿聯官員的歡迎，隨後在騎兵護送下前往總統宮殿。
普亭因烏克蘭戰爭受到西方孤立，他正在中東尋求盟友，並將與中東國家討論石油、貿易和以哈衝突等議題。普亭預計週三訪問阿聯和沙烏地阿拉伯，週四在莫斯科接待伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。
普亭在抵達時對阿聯總統謝赫－穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）表示：「由於你們的立場，我們的關係達到了前所未有的水準。」
普亭上一次訪問阿聯是在2019年，當時受到了時任阿布達比王儲謝赫－穆罕默德的熱烈歡迎。此次訪問則是俄羅斯入侵烏克蘭以來，普亭繼訪問伊朗和中國之後，第三次出訪前蘇聯以外的國家。
今年3月，普亭因戰爭罪遭到國際刑事法院通緝，他被指控綁架烏克蘭兒童。為了避免被逮捕，普亭缺席了8月在南非舉行的金磚國家峰會，也未出席9月在印度新德里舉辦的20國集團（G20）峰會。
沙烏地阿拉伯和阿聯都沒有簽署國際刑事法院的成立條約，這意味著它們沒有任何義務在普亭踏上其土地時對其實施逮捕令。
英國智庫國際戰略研究所（IISS）俄羅斯與歐亞高級研究員古爾德－戴維斯（Nigel Gould-Davies）指出，「俄烏戰爭開打以來，普亭現在講話比過去任何時候都要自信。」
俄羅斯的防線在很大程度上，抵擋住烏克蘭利用西方國家價值數十億美元的武器所發起的反攻，而西方國家正對是否繼續軍援烏克蘭進行辯論。
另一方面，隨著石油收入的反彈，莫斯科已開始適應西方制裁。
克里姆林宮在一份聲明中稱，阿聯是「俄羅斯在阿拉伯世界的主要經濟夥伴」，2022年雙邊貿易額達到創紀錄的90億美元。
此次雙邊會談還將重點討論能源領域的合作，俄羅斯作為OPEC10個夥伴國之一，此前已表示將額外自願減產。克里姆林宮表示：「幾乎所有主要領域都正在發展有前景廣闊的項目。」
阿拉伯聯合酋長國正主辦聯合國氣候變化大會COP28，但克里姆林宮並沒有說明普亭是否會參加任何相關活動。
深化與中東國家關係
在普亭到訪之後，阿聯將於週五和週六迎來俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。莫斯科正推進與能源豐富和有具影響力的中東國家的外交關係，包括與沙烏地阿拉伯。
普亭預計週三晚些時候前往沙烏地，與沙烏地王儲穆罕默德・本・薩勒曼（Mohammed bin Salman）就貿易和石油等一系列問題舉行會談。
克里姆林宮在會談前表示，俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間的合作是「維持全球石油市場穩定和可預測局勢的可靠保證」。兩國領導人還將討論以哈戰爭等國際局勢議題。
克里姆林宮稱讚 「與沙烏地王國保持對話對於維護中東和北非的和平與安全具有重要意義」，兩國領導人還將「考慮如何推動衝突降級」。
克里姆林宮表示，普亭返回莫斯科後，將於週四與伊朗總統萊希舉行會談；面對西方制裁，兩國將加強經濟和軍事聯繫。
普亭是否出席COP28？
普亭訪問阿聯之際，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）等支持烏克蘭的西方國家領導人，剛在COP28大會上發表講話。長期以來一直是普亭盟友的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也在會上發言。
俄羅斯官媒《塔斯社》週三在報導中並未提及普亭是否可能前往COP28會議舉辦地點，只援引俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，普亭抵達阿聯並與謝赫－穆罕默德舉行「宮殿會晤」和一對一會談。儘管如此，仍有一些報導稱普亭可能會在氣候對話中露面。
《聯合國氣候變化框架公約》發言人賽爾（Alexander Saier）在新聞發布會上表示，他「不清楚普亭先生是否會來參加會議，但我還需要向東道國外交部核實。」他拒絕就聯合國警方是否有義務實施逮捕的問題作出回答。
阿聯COP28組織委員會將相關問題提交給阿聯外交部，但後者沒有立即作出回應。
©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：普丁罕見出訪阿聯酋談石油議題、加薩局勢
延伸閱讀
- 沙烏地、阿聯欲與美國簽訂「軍事共同防禦條約」，《紐約時報》：與以色列關係正常化的談判核心
- 《華爾街日報》揭露阿聯藉俄烏戰爭「悶聲發大財」，暗助俄羅斯富豪規避國際制裁從中獲利
- 《華爾街日報》：以巴衝突使美國分心，中俄坐收漁利
- 哈瑪斯突擊以色列，背後隱含中、俄、伊「三國軸心」準備掀起第三次世界大戰？
- 哈瑪斯突襲顛覆拜登外交政策，打亂了美國的中東如意算盤
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
我們想讓你知道的是
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!
你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。
用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。
眾所皆知韓國全民皆對外貌有極致高標，日常保養也有極致追求，因此對保養第一步:洗顏，更是 有嚴苛標準，專業如皮膚科與整形醫院都採用韓國newco 100%純棉洗臉巾，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。難怪使用洗臉巾洗臉的風潮從韓國漸漸吹進台灣，但你知道嗎，其實市面上許多洗臉巾因成本考量，採用對環境不友善的低成本材質，對擁有Q彈水嫩的肌膚成為隱患，因劣質洗臉巾易導致肌 膚摩擦與過敏問題。過去知名YouTuber韓國歐巴太囧與大量關注韓國美容新訊的美妝控，赴韓旅遊時便會特別掃貨韓國newco 100%純棉洗臉巾，如今韓國newco 100%純棉洗臉巾原廠正式獨家在台首度上市，從蝦皮下單就能安心入手，搶先體驗全材質原裝正品。
比較市面上一般洗臉巾與韓國newco 100%純棉洗臉巾，市面上一般洗臉巾以嫘縈/植物纖維與聚 脂纖維為兩大主流材質，前者可生物降解，後者則不行，且除生產製程中對環境產生污染，也易殘留異味，對敏感性肌膚的人不適合，其中聚脂纖維更是吸水性差的材質，以使用面來說也並非絕佳體驗。與使用需種植幾十年後的木材，才能被加工處理製成嫘縈/植物纖維材質相比，韓國newco 100%純棉洗臉巾採用年年可採摘的棉花材質，從源頭就更環保。
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品。
洗臉前，抽取一張韓國newco 100%純棉洗臉巾就能體驗溫柔呵護，200*180MM的大小，0.85MM的厚度，除了能以一張洗臉巾洗卸全臉外，更富含強大吸水力，為你的保養做完美後盾。為讓全民感受極致貼心的保養體驗，韓國newco 100%純棉洗臉巾正反兩面採用不同材質，以柔軟面與珍珠紋面構成，前者親膚能減少肌膚刺激，後者能輕鬆卸除濃妝，亦能作為溫和去角質產品。
美妝控也能將韓國newco 100%純棉洗臉巾裁剪為合適大小靈活運用，韓國newco 100%純棉洗臉巾能化為化妝棉，成為日常保養或清潔美甲的絕佳幫手。貼心設計面面俱到，外包裝有透明視窗，能讓你輕鬆檢視剩餘用量。使用韓國newco 100%純棉洗臉巾除了是做好保養的第一步驟，同時也是從自身的每一個購買行為「投票」，選用最環保的材質響應綠色地球理念。
了解更多產品資訊:
newco 官網：https://www.dijietw.com/
newco 蝦皮官方賣場：https://shopee.tw/dijietrade2023
本文章內容由「newco」提供。