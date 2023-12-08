普亭罕見出訪阿聯談石油、加薩局勢，拉攏美國的中東盟友、規避西方制裁

文：德國之聲中文網（美聯社、法新社）

俄羅斯總統專機週三（12月6日）降落在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比國際機場。俄羅斯電視台的畫面顯示，普亭（Vladimir Putin）在停機坪上受到阿聯官員的歡迎，隨後在騎兵護送下前往總統宮殿。

普亭因烏克蘭戰爭受到西方孤立，他正在中東尋求盟友，並將與中東國家討論石油、貿易和以哈衝突等議題。普亭預計週三訪問阿聯和沙烏地阿拉伯，週四在莫斯科接待伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。

普亭在抵達時對阿聯總統謝赫－穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）表示：「由於你們的立場，我們的關係達到了前所未有的水準。」

普亭上一次訪問阿聯是在2019年，當時受到了時任阿布達比王儲謝赫－穆罕默德的熱烈歡迎。此次訪問則是俄羅斯入侵烏克蘭以來，普亭繼訪問伊朗和中國之後，第三次出訪前蘇聯以外的國家。

今年3月，普亭因戰爭罪遭到國際刑事法院通緝，他被指控綁架烏克蘭兒童。為了避免被逮捕，普亭缺席了8月在南非舉行的金磚國家峰會，也未出席9月在印度新德里舉辦的20國集團（G20）峰會。

沙烏地阿拉伯和阿聯都沒有簽署國際刑事法院的成立條約，這意味著它們沒有任何義務在普亭踏上其土地時對其實施逮捕令。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）俄羅斯與歐亞高級研究員古爾德－戴維斯（Nigel Gould-Davies）指出，「俄烏戰爭開打以來，普亭現在講話比過去任何時候都要自信。」

俄羅斯的防線在很大程度上，抵擋住烏克蘭利用西方國家價值數十億美元的武器所發起的反攻，而西方國家正對是否繼續軍援烏克蘭進行辯論。

另一方面，隨著石油收入的反彈，莫斯科已開始適應西方制裁。

克里姆林宮在一份聲明中稱，阿聯是「俄羅斯在阿拉伯世界的主要經濟夥伴」，2022年雙邊貿易額達到創紀錄的90億美元。

此次雙邊會談還將重點討論能源領域的合作，俄羅斯作為OPEC10個夥伴國之一，此前已表示將額外自願減產。克里姆林宮表示：「幾乎所有主要領域都正在發展有前景廣闊的項目。」

阿拉伯聯合酋長國正主辦聯合國氣候變化大會COP28，但克里姆林宮並沒有說明普亭是否會參加任何相關活動。

深化與中東國家關係

在普亭到訪之後，阿聯將於週五和週六迎來俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。莫斯科正推進與能源豐富和有具影響力的中東國家的外交關係，包括與沙烏地阿拉伯。

普亭預計週三晚些時候前往沙烏地，與沙烏地王儲穆罕默德・本・薩勒曼（Mohammed bin Salman）就貿易和石油等一系列問題舉行會談。

克里姆林宮在會談前表示，俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間的合作是「維持全球石油市場穩定和可預測局勢的可靠保證」。兩國領導人還將討論以哈戰爭等國際局勢議題。

克里姆林宮稱讚 「與沙烏地王國保持對話對於維護中東和北非的和平與安全具有重要意義」，兩國領導人還將「考慮如何推動衝突降級」。

克里姆林宮表示，普亭返回莫斯科後，將於週四與伊朗總統萊希舉行會談；面對西方制裁，兩國將加強經濟和軍事聯繫。

普亭是否出席COP28？

普亭訪問阿聯之際，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）等支持烏克蘭的西方國家領導人，剛在COP28大會上發表講話。長期以來一直是普亭盟友的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也在會上發言。

俄羅斯官媒《塔斯社》週三在報導中並未提及普亭是否可能前往COP28會議舉辦地點，只援引俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，普亭抵達阿聯並與謝赫－穆罕默德舉行「宮殿會晤」和一對一會談。儘管如此，仍有一些報導稱普亭可能會在氣候對話中露面。

《聯合國氣候變化框架公約》發言人賽爾（Alexander Saier）在新聞發布會上表示，他「不清楚普亭先生是否會來參加會議，但我還需要向東道國外交部核實。」他拒絕就聯合國警方是否有義務實施逮捕的問題作出回答。

阿聯COP28組織委員會將相關問題提交給阿聯外交部，但後者沒有立即作出回應。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：普丁罕見出訪阿聯酋談石油議題、加薩局勢

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航