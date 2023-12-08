Google壓箱寶AI「Gemini」究竟有多強？30項評分超越GPT-4V，解決問題數量是一代的兩倍
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就如外界預期，Google推出的Gemini是「原生」多模態AI模型，可以同時無縫理解、操作包括文字、程式碼、聲音、圖片、影片等多元形式的內容。Gemini理解能力到底有強？Google就用兩張圖片舉了一個簡單的例子......
文：Chris
- 多模態AI模型可同時理解文字、程式碼、聲音、圖片、影片等內容
- 32項AI測試中有30項評分超越GPT-4V
- 分Ultra、Pro、Nano大中小三個版本，Nano小到可以直接裝手機上
- 不僅支援英語還能同時支援多個語種，在不同語種執行效能也能維持一致
- 大量使用Google自家設計的TPU訓練
原本Google傳出會延期到明年才發表的全新大型語言模型「Gemini」如期在12月初面世！
就如外界預期，Google嘔心瀝血推出的Gemini是「原生」多模態AI模型，可以同時無縫理解、操作包括文字、程式碼、聲音、圖片、影片等多元形式的內容，像是理解圖片方面，Google宣稱Gemini Ultra可以直接跳過從圖片中使用OCR理解文字的步驟，就能直接理解圖片內容。
理解能力到底有強？Google就用了一個圖中很簡單的例子，拿了兩張非常簡單的手繪汽車圖問Gemini哪台比較快，Gemini回「右邊比較快，因為它比較符合空氣力學」。
Google強調，Gemini最大型的版本Gemini Ultra在32項AI測試中，有30項的評分超越了OpenAI的GPT-4V，同時也是在所謂MMLU（大規模多任務語言理解，包括數學、物理、歷史、法律、醫學和倫理學等57項科目）測試中，第一個達到90%水準並超越人類專家的大型自然語言模型。
Google也表示Gemini可以理解、產生Python、Java、C++和Go等廣受使用的程式語言，同時Google也使用Gemini推出新一代的AI生成程式碼系統AlphaCode 2，解決問題數量幾乎是一代的兩倍。
為了滿足從資料中心等級到行動裝置等不同使用環境需求，Gemini一共推出Ultra、Pro、Nano大中小三個版本。最大型的Ultra正在進行一系列的安全性測試，將會釋出少量試用版給企業客戶與開發者，估計明年推出正式版。
Pro則是即日起就提供給英文版的聊天機器人Bard使用，另外將會在12月13日在Google Cloud的Vertex AI、AI Studio上提供API供人使用；最小的Nano則是準備直接給Pixel 8 Pro使用。
Bard接下來在170多個國家和地區提供英語版本，將逐漸擴展給不同地區以及支援不同語系，並且預告還會有使用Ultra的Bard Advanced。同時像是Google廣告、Chrome和Duet AI等產品也會陸續引入Gemini。而最重要的本家產品搜尋引擎則是已經開跑，導入搜尋生成體驗（SGE）延遲少了40%。
Google說明Gemini使用自家所設計晶片TPU v4和v5e訓練，且反過來Gemini在TPU上也比之前的AI模型表現更佳；Google也同時發表了新的晶片TPU v5p供雲端使用。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）