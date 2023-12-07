杜邦於臺北國際建築建材展推出Tedlar® PVF塗料和印刷PVF解決方案

臺北2023年12月7日 /美通社/ -- 杜邦公司（紐交所代碼：DD）今日宣佈臺灣立邦塗料和正清國際有限公司在臺灣最大的建築材料展覽會——臺北國際建築建材展上推出了一系列新品，包括Tedlar® PVF和印刷PVF解決方案。

Tedlar® PVF塗料應用於建築外飾，尤其是針對那些暴露在嚴苛環境中的建築，可為多種內外飾金屬材料提供持久的表面保護。PVF塗料的獨特之處在於能同時保障出眾的耐化學性、柔韌性、耐水解性和耐紫外老化性，這是現有的任何卷鋼塗料和擠出塗料都無法做到的。它可提供防腐蝕、防褪色和防開裂的理想表面保護解決方案。經測試表明，Tedlar® PVF的耐化學性能高於PVDF。同時它還具有出色的柔韌性，即使是最嚴苛的彎曲程度也不會破壞其完整性。

杜邦™ Tedlar® 銷售和行銷副總裁Matt Urfali表示：「Tedlar® PVF塗料已成功應用於嚴苛環境需要特別防護的專案中。該塗層技術已在PVF薄膜多年的應用中得到驗證，可為客戶提供值得信賴的性能表現、不同顏色以及應用的靈活性。我們非常榮幸地在臺灣市場推出全新的產品系列，希望能為整個區域的客戶帶來差異化的價值。」

立邦塗料臺灣公司总经理周嵐說道：「Tedlar® PVF塗料具有和PVF薄膜相同的優勢，且用途更加廣泛，可通過定制來滿足特定的建築設計需求。目前，成品PVF塗層已成功應用於全球各類專案中。我們非常期待與杜邦合作，在臺灣市場推出這一創新產品。」

Tedlar® PVF塗料由立邦塗料臺灣公司在臺灣市場供應，為卷鋼塗覆行業提供了真正創新的解決方案。

除了PVF塗層應用，我們還與正清國際展開密切合作，在展覽期間推出了印刷PVF薄膜解決方案。這種採用Tedlar® 的創新產品是正清的AAMALON® 應用系列之一，相比其他系列具有更好的耐候性。Tedlar® 薄膜在嚴苛環境中已經有超過60年的實際應用，從耐候的太陽能组件到飛機內飾的保護。Tedlar® 薄膜可提供卓越的耐紫外線性和耐候性，而且能耐受最強烈的化學清潔劑，包括漂白劑和酒精溶劑。

一直以來，Tedlar®始終為建築物外觀提供持久保護而廣為人知，在有豐富的色彩選擇的同時，也能有效延長建築物使用壽命。Tedlar® 薄膜高度耐候且易於清潔，因此降低維護成本並有效地保護建築。正清的 AAMALON® 薄膜不僅完全由Tedlar® 保護，還可定制圖案和顏色，充分展現創新設計的魅力。

正清首席執行官Jay Zhang表示：「我們在臺北國際建築建材展上展示了一系列由Tedlar® 保護的印刷PVF樣品。有了Tedlar® 保護層，我們相信這些引人注目的定制化印刷薄膜將在使用時持久如新。」



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