台師大周愚文：晚清教育像一輛多頭馬車，科舉表面上被廢止了，但考試觀念並未消失

文：人文．島嶼 （採訪撰稿：沈眠｜攝影：陳怡瑄）

我們的成長過程中，總伴隨著許多考試。不管是大大小小的入學考，抑或證照或工作，考試如影隨形，彷彿一種闖關制度，闖過了，才得以踏入另一個階段。

但是科舉被廢止近百年了，為何考試制度仍然在我們的生命歷程不斷出現呢？台灣師範大學教育學系周愚文教授審視滿清、日本、英國、美國等學制，以宏觀全面的角度，帶我們深切解析當中國傳統考試制度遇到歐美文化的衝擊，教育體制是如何轉化、複製和演變。

清朝光緒皇帝在1904年正式實施西式學制，將各級書院改為學堂、督促地方設立新新式學堂。周愚文指出：「這場教育改制變動的幅度，說是『教育革命』也不為過。但是過去我們都知道，清廷的教育新制，學習自日本，可是為什麼不學習當時已在中國流傳的英國制度？更為什麼後來被美國制度所取代，延續至今呢？這是我想解決的重要問題。」

廢與不廢之間的科舉制度

「清朝廢除科舉一方面有內部改革聲浪的需求，但更多的原因是為了因應列強入侵後所產生的連帶效應。」周愚文提及，歐美強權希望能夠改變清朝，將滿清中國納入全球化的體系之中，也有利於往後不論是外交、經貿或國事上的協商。尤其在1901年的辛丑議和時，列強意圖轉化清朝的傳統教育，朝現代教育的改制，便是其中重要的事項。

「在廢科舉之前，晚清政府其實有相應對的措施。先在1902年頒訂了《欽定學堂章程》，明定學童6歲入學，分為三級：初等教育11年、中等教育4年、高等教育6年以上，總計至少21年。」周愚文表示，乍看學期很長的「壬寅學制」，有其文化傳統的考量在裡面。過去俗稱「十年寒窗無人問」，中國傳統的學習歷程相較於西式教育，是較為漫長的。緊接著，1904年再有《奏定學堂章程》改定7歲入學，從小學、中學、到大學約21年內完成。

不過這兩套西式學制實施後，原有傳統廟學制（儒學+孔廟）從此廢除，1905年再下詔廢除科舉制度，更意味著過去仰賴科舉晉升、獲取官位的中國傳統文人，前途立刻化為烏有。

周愚文說：「東方有東方的環境、人文與背景，一昧的西化，不一定是好的，反倒讓人無所適從。傳統制度也有好的部分，比如充滿人文精神的書院，所以我們現在就看得到有書院捲土重來的趨勢。」

他強調滿清並非囫圇吞棗般的全盤接納西式教育，制度能否和精神完整貼合，才是最重要的根本。所以周愚文在漫長的文獻比對下，試圖找出在這短短的數十年之間，中國內部的教育環境，如何「教育轉移」？

多元體制的晚清教育局面

「晚清的教育現場是錯綜複雜的局面。」周愚文說明：「除了科舉持續進行，同時也因敗戰和『師夷長技以制夷』的理念等緣故。國內同時存在英、美等新式教育體系。」

1843年英國已有教會在華辦學，主要是想推廣宗教、招攬更多信徒，以免學費的誘因，招收下層社會的子女，教導中文《聖經》。1860年簽訂〈北京條約〉，明文允許西方傳教士入內陸傳教，英國傳教士從港口往內辦學，上海也出現了西式學堂。

同期間也有美國境內的許多教派，來到中國創辦自家學院。1900年後，各教會在晚清動盪之際，依舊陸續在華創設學校。1909年，美國更將清廷的庚子賠款退還，作為清華學生赴美留學的經費，這樣措施培育了日後民國幾位重要人物，如梅貽琦、胡適等人。

但周愚文強調，英國教育經驗對晚清影響力偏低，以及在華傳教策略的不積極，反映了美國新教的主動性較高。到了1904年，美國的教會學校有1096所，占在華教會辦校的58.7％，已居各國之冠。

美國教會學校覆蓋率提升的因素很多，周愚文比較地方文獻和朝野議論後歸納出：「英國距離太遙遠，清廷不曾派出官方教育考察團，對他們的制度不夠了解。加上採取地方分權主義的英國政府，沒有完整的一套教育體系，教會彼此之間又有爭議。所以，英國人雖然在中國興辦教會學校，在清廷官、私學堂擔任老師，規模都不大。」

而美國方面，教會、傳教士的熱情遠高過更早接觸清朝的英國人，周愚文以首位美籍牧師裨治文為例：裨治文於1830年抵達廣州，在華長達31年。除傳教佈道外，也翻譯了《聖經》、出版書籍和報刊。更重要的是，撰寫介紹美國教育制度的《美理哥合省國志略》，廣為流傳。而且還在澳門、香港、上海等地辦初等學塾，教育貧童，即使所屬美部會並不支持，他也不改其志努力推動募款辦校。

周愚文進一步說：「因裨治文的努力，招收信徒獲得頗大成效，引發美國教會重視。1860年代，美教會派員到通州設立潞河書院，再升格為華北協和書院。到1893年，已建構了一套完整的教會學校系統。即使1900年庚子事變發生，也不退縮撤離。華北協和書院，1919年再與他校合併，成為重要教會大學之一的燕京大學。」

Photo Credit: 維基小霸王 @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 建於1926年的燕京大學主校門。今為北京大學西校門。

甲午戰後的醒悟，想先學日本

1894年中日甲午戰爭清朝慘敗後，朝野共識要師法日本維新。同時英美教會發現辦學有助於推動傳教事業，便藉由報刊、書籍和公私管道，積極鼓吹改革建議，企圖為中國規劃未來的教育藍圖。

「儘管英美教會學校各有發展，但是清朝後來選擇以日本為師，而非英美。」周愚文強調，除了砥志礪行的改革理念之外，學日本的好處也很多：「像是日語有大量漢字，比起歐美更容易親近。前往日本考察的移動距離和花費，負擔也都較小。重要的是，日本政府正積極擴張在東亞的影響力，其中也包含推廣日式制度。同時滿清政府認為，日本的強盛是由於明治維新消化歐美各國經驗的成功，制度又具體實行過許多年，如果學起來，一定事半功倍。」