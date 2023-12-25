《國朝興亡史：亡國》：溥儀從一條「龍」變為一個自食其力的勞動者，一個中華人民共和國的普通公民

文：姚偉鈞、宋傳銀

第十八章 清宣統帝 愛新覺羅．溥儀

（前略）

康德皇帝

抵達天津的溥儀，先住在前清駐武昌第八鎮統制張彪早年所建的「張園」裡。在這塊懸著「清室駐津辦事處」的招牌下，原清室遺老遺少紛紛聚此，爭相為他出謀劃策，以圖「恢復祖業」，就連軍閥吳佩孚、張作霖、段祺瑞等也匍匐在其膝下。此時，溥儀採納了鄭孝胥等人的建議，廣泛結交「友邦」，任用「客卿」，培育骨幹，以便東山再起。他先後結交的「友邦」有日、英、意等國，任用的「客卿」有奧國流亡貴族阿克弟、白俄匪首謝米諾夫及英國騙子羅斯等。

然而，溥儀在津的日子過得並不舒心。他的一言一行都在日本人的監視之下，卻加以美名曰「保護」，就連他的住所也極不穩定。張彪死後，園主張彪之子向溥儀索要房租，實則攆他，儘管惱火萬分，他還是搬了出來，住進了大賣國賊陸宗輿的「靜園」。身雖在靜園，人卻靜不下來。他在靜園裡天天「觀」，月月「盼」。終於在一九三一年的夏天，盼來了一個令他振奮的消息。

「九一八」事變前，被他派往東京留學的二弟溥傑回津度假，隨之而來的有一位日本客人。這位神祕「客人」返日時，贈給溥儀一摺扇子作為禮物。扇上有詩句一聯：「天莫空勾踐，時非無范蠡」。對此，「天資聰明」的溥儀是「心有靈犀一點通」，客人暗示他這位企圖「恢復祖業」的「勾踐」將要得到「范蠡」——日本軍人的輔佐，來完成復得江山的千秋大業。

「九一八」事變後，日本陰謀在中國東北建立殖民政權，就派當時任關東軍參謀的土肥原大佐抵達天津會見溥儀。這位「中國通」同溥儀一見面，就表達了對溥儀的關心，誠摯地邀請溥儀回祖先發祥地瀋陽「親自領導」，日本「幫助滿洲人民建立自己的新國家」。對於土肥原一番娓娓動聽的話，溥儀像被灌了迷魂湯一樣，興奮得頭昏腦漲。等他稍略有點清醒，他便就自己所關心的問題問道：「這個新國家是共和，還是帝制？如果是復辟，我就去，不然我不去。」

對此，土肥原賢二的回答是肯定的。在告辭前，他催促溥儀趕快動身，至於詳細辦法，等到瀋陽再談。

土肥原賢二一走，溥儀的師父與近臣們便為此事爭論開了。以老夫子陳寶琛為代表的一方認為，國家大事並非兒戲，不可倉促行事，請皇上三思而定，反對溥儀去東北；以鄭孝胥為首的一方則認為，此舉是有百利而無一弊，要溥儀趕緊啟程。愛新覺羅氏中亦有人警言溥儀，不可「北幸」，不要忘了歷史上的石敬瑭。此時，蔣介石在南京聞言後，也派人到津，表示國民政府願意恢復民國初年的優待條件，任憑溥儀選擇在紫禁城、上海甚至國外居住，只是不能與日本人合作。然而，此刻的溥儀滿腦子裝的都是帝位，哪裡聽得進這些勸告，真是王八吃秤砣——鐵了心。

一九三一年十一月十日夜，溥儀懷揣著自己的夢想，在「友邦」日本軍警、特務的護送下，偷偷地溜出靜園，潛入日船，開始了他「英雄業績」的歷程。三天後，船抵營口。剛到營口，溥儀就覺察到了自己的前景不會美妙。首先，在這裡他沒有看到其想像中東北父老山呼萬歲的盛大歡迎場面，代之的是寥寥無幾的日本人；其次，他沒有被立即安排到先前預定好了的瀋陽，而是被祕密地轉到旅順，住進了日本人的旅館，美其名為「保護」。

在旅順，日本關東軍司令官本莊繁派來了使者板垣，與其談話後，溥儀方知日本人並非幫助自己恢復「清室江山」，與自己願望有較大的出入，日本人要他出任的是即將成立的「滿洲國」的「執政」。這怎能不讓他失望？更令他迷惑與難堪的是，當他就此提出異議時，豈料日本人出口說：「閣下，請你自重。」怎麼，自己不是陛下嗎？何時成為「閣下」了？這究竟是怎麼啦？

幸虧鄭孝胥父子的開導，他才明白過來。鄭孝胥說：「張作霖殷鑒不遠，還請皇上三思。」其子說得更明白：「好漢不吃眼前虧，識時務者為俊傑。為久遠計，皇上似應暫時屈就執政，以謀來日宏舉。」一句話提醒了他：對，為什麼沒考慮到「以謀來日宏舉」呢？於是，他決定出任「執政」。不過，他又聲明：暫任執政一年，屆時不「重登大寶」，即刻引退。

一九三二年三月九日，溥儀開始了他的「敬天法祖，勤政愛民」的「執政」生涯。他每日「執政」的內容，不外乎在決定了的檔上簽字畫押和與人談天。在他「執政」期間，他簽署了日本人制定的《日滿議定書》，把中華民族主權拱手讓出；依日本人指示，向來東北調查日本侵略行為的國聯提供偽證，表明自己「是由於滿洲民眾的推戴才來到滿洲的」，他所領導的國家「完全是自願自主的」，等等。

對於溥儀的「執政」行為，日本人特別滿意。不知是日本人對溥儀的回報，還是溥儀生來就是「真龍天子」，在日本人的支持下，溥儀於一九三四年三月一日三度登極，又連續嘗了十一年多「滿洲國皇帝」的滋味，並確定年號為「康德」。

身為「滿洲國皇帝」，溥儀享受到了日本人給他的「榮譽」，滿足了他那空虛的心靈。

第一，日本人不再稱他為「閣下」了，改稱他為「皇帝陛下」，在公共場所像尊敬日本天皇一樣來尊敬他；規定許多場所必須供奉帝國皇帝像，並向「御真影」鞠躬行禮。

第二，關東軍年例安排他若干次「御臨幸」及「巡狩」。前者是要溥儀參加祭祀侵華日軍的亡靈與慶祝日本天皇壽辰等儀式；後者是溥儀到「京都」以外地方參觀日本人「建設」新成就。溥儀之所以陶醉於兩項活動，而將其視為「榮譽」，是因為其有「皇帝」出巡時的威儀。