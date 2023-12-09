弘前兩三事：太宰治不斷抱怨的故鄉，但青森蘋果跟岩木山皆不讓人失望

弘前吃蘋果

本來是想住一天弘前的，但查找交通資訊時，發現自己真是低估了東北每個城市之間的距離。既然不想太累，便決定多留在青森一宿，弘前搭特急列車當天來回就好。

這決定甚是英明，津輕地區出身的無賴派作家太宰治兩個城市都待過，他在青森度過中學歲月，直陳從鄉下來到城市，刻意模仿著一口東京腔，結果發現這座距離故鄉不遠的小城裡，旅館女將的口音和自己一模一樣的失望。

當他提到高中活動的弘前，則多半是提到縣治轉移到青森之後弘前的沒落。他說自己高中時都在和藝伎鬼混，每天就想標新立異，倒是和弘前這座風韻猶存的城市有點搭配。但說風韻猶存，事實上就是在說徐娘半老，這城市儘管還是有一點古韻，卻掩不住些微而延續的沒落破敗。

但總歸說到底，對後來在東京相當活躍的太宰治而言，少年時的故鄉津輕總歸是個鄉下所在。

弘前站前相當冷清，我資訊沒有認真查，不知道巡迴巴士其實很多，本想步行前往，但實在太熱，遂直接走到排班計程車處，搭車往弘前城去。站牌前有零星一、兩輛車排隊，可能節能推動當中，車上冷氣一如東北任何之處那般不冷，不過運將歐吉桑仍然盛裝執行任務，長袖襯衫、領帶、大盤帽一應俱全。往弘前公園的路上沒什麼人車，太太看了我一眼說，還好沒聽你話用走的。

弘前城就在公園裡面，沿路經過幾座洋式建築，也可見得江戶到明治時代，弘前確實還有些往日風華，但就因為縣治移轉，而日益虛微。這座城的初代城主是弘前藩的津輕為信，他們是在參與秀吉的小田原征伐之後才被分封，在關原之戰加入東軍，因此獲得江戶時期統治此地的憑證。

不過東北一代的霸主，總是仙台藩的伊達家，遙遠的極北小藩俸祿只有三、四萬石，儘管代代也有些故事可談，但始終是戰國史上無足輕重的小角色。