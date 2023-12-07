穆迪一同下調香港與中國信評展望至「負面」，《信報》社評：視中港澳「三位一體」
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《信報》社評表示，穆迪在極短時間之內把中國及港澳的信用評級展望下調至「負面」，無疑是已經將中港澳視作「三位一體」，關係密不可分；不管降級的決定有沒有存在誤判或偏見，穆迪的邏輯大概是「中國好、香港好、澳門好」，若然中國不好，港澳同樣不好。
（中央社）針對國際評級機構穆迪調降香港的評級展望至「負面」，香港政務司司長陳國基今天（7日）聲稱這是「抹黑香港」；也有報章認為，評級機構的決定引發爭議，乃是常有之事，應以實際表現反駁，不必口舌逞強。
穆迪昨天（6日）確認香港的評級為「Aa3」，但評級展望由「穩定」下調至「負面」。
陳國基今早在一個電台節目上被問到這個問題時說，下調香港的評級是沒有道理的，又指美國和西方一直找機會「抹黑香港及內地」，認為目的是「透過香港壓制內地發展」。
《明報》則發表社評指出，香港內外環境近年出現結構變化，光景不復再，必須提升競爭力，而香港與大陸經濟日益緊密，大陸增長放緩，香港必受牽連。
此外，近年西方對香港觀感轉差，穆迪下調香港評級展望，部分理據也反映了相關情況。因此，港府要說好「香港故事」，必須讓國際社會看到香港多元開放未變。
社評指出，評級機構的決定引發爭議，乃是常有之事，今年8月，評級機構惠譽下調美國信用評級至「AA+」，華府便表明不認同有關決定。
《信報》也發表社評表示，穆迪在極短時間之內把中國及港澳的信用評級展望下調至「負面」，姑勿論是否合理，帶出的訊息無疑是國際信用評級機構已經將中港澳視作「三位一體」，關係密不可分。
社評認為，不管降級的決定有沒有存在誤判或偏見，穆迪的邏輯大概是「中國好、香港好、澳門好」，若然中國不好，港澳同樣不好。
至於中國為何不好，穆迪認為，有更多證據顯示，大陸政府更廣泛地向公營部門及財政受壓的地方以至國企提供財政支援，恐令財政、經濟和社會發展構成廣泛的下行風險。
社評表示，中港澳構成真正核心意義的「命運共同體」，這一點毋須否定，只要認清時勢變遷，從而合力奮發圖強，中港澳必定有機會攜手克服眼前的挑戰，反駁外界蜚短流長的最佳辦法不是口舌逞強，而是拿出客觀有力的實際表現。
穆迪：《國安法》及改選制削香港自治
（中央社）國際信評機構穆迪（Moody's）昨天發表報告，維持香港的信用評等為「Aa3」，但將信評展望下調至「負面」，與前天（5日）發布的中國信評展望一致。
《香港電台》報導，穆迪指出，香港與中國大陸的經濟及金融聯繫強勁，大陸經濟潛在增長率逐漸減弱，以及金融風險影響更廣泛，都對香港的信用狀況帶來影響。
穆迪認為，制度及政治聯繫發展是香港信用狀況風險的關鍵因素，隨著香港政治及司法機構自治權出現削弱跡象，尤其是《國家安全法》實施、選舉制度改變，預計香港的政治、體制及經濟決策自主權將逐步受到侵蝕。
穆迪並表示，制度及政治聯繫的收緊，可能削弱香港對國際企業的吸引力。
不過穆迪同時表示，在可預見將來，相信香港可透過長期建立而基本沒有改變的經濟、法律、商業及稅務框架予以平衡。
港府：與中國大陸聯繫是優勢
（中央社）國際信評機構穆迪（Moody's）昨天將香港的信用評等展望下調至「負面」後，香港政府昨晚表示不認同，強調與中國大陸不斷深化和擴大的經濟和金融聯繫，是香港長遠發展的優勢。
港府6日晚間發布新聞公報，作以上回應。
港府並稱，中國大陸持續推進高水準雙向對外開放，加上大力推動綠色轉型、數位經濟和創新科技發展，將持續為香港帶來龐大的商業和投資機遇。香港與大陸持續深化和擴大的經濟和金融聯繫，將繼續成為支撐香港長遠經濟發展的正面推動力，為在港營商的本地和國際企業帶來好處。
港府還稱，穆迪對香港的高度自治、政府和司法機構、《國安法》的實施和完善選舉制度等作出了不公的指責。中央政府決心長期堅持「一國兩制」，而香港作為國際金融和貿易中心的核心優勢將繼續維持。
這些優勢包括繼續實行普通法制度、厲行法治；擁有獨立行使審判權的司法機構；資金、貨物、資訊和人才的自由流動；簡單和低稅率的稅制；以及與國際最佳做法高度接軌的友善營商環境等。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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