穆迪一同下調香港與中國信評展望至「負面」，《信報》社評：視中港澳「三位一體」

（中央社）針對國際評級機構穆迪調降香港的評級展望至「負面」，香港政務司司長陳國基今天（7日）聲稱這是「抹黑香港」；也有報章認為，評級機構的決定引發爭議，乃是常有之事，應以實際表現反駁，不必口舌逞強。

穆迪昨天（6日）確認香港的評級為「Aa3」，但評級展望由「穩定」下調至「負面」。

陳國基今早在一個電台節目上被問到這個問題時說，下調香港的評級是沒有道理的，又指美國和西方一直找機會「抹黑香港及內地」，認為目的是「透過香港壓制內地發展」。

《明報》則發表社評指出，香港內外環境近年出現結構變化，光景不復再，必須提升競爭力，而香港與大陸經濟日益緊密，大陸增長放緩，香港必受牽連。

此外，近年西方對香港觀感轉差，穆迪下調香港評級展望，部分理據也反映了相關情況。因此，港府要說好「香港故事」，必須讓國際社會看到香港多元開放未變。

社評指出，評級機構的決定引發爭議，乃是常有之事，今年8月，評級機構惠譽下調美國信用評級至「AA+」，華府便表明不認同有關決定。

《信報》也發表社評表示，穆迪在極短時間之內把中國及港澳的信用評級展望下調至「負面」，姑勿論是否合理，帶出的訊息無疑是國際信用評級機構已經將中港澳視作「三位一體」，關係密不可分。

社評認為，不管降級的決定有沒有存在誤判或偏見，穆迪的邏輯大概是「中國好、香港好、澳門好」，若然中國不好，港澳同樣不好。

至於中國為何不好，穆迪認為，有更多證據顯示，大陸政府更廣泛地向公營部門及財政受壓的地方以至國企提供財政支援，恐令財政、經濟和社會發展構成廣泛的下行風險。

社評表示，中港澳構成真正核心意義的「命運共同體」，這一點毋須否定，只要認清時勢變遷，從而合力奮發圖強，中港澳必定有機會攜手克服眼前的挑戰，反駁外界蜚短流長的最佳辦法不是口舌逞強，而是拿出客觀有力的實際表現。

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穆迪：《國安法》及改選制削香港自治

（中央社）國際信評機構穆迪（Moody's）昨天發表報告，維持香港的信用評等為「Aa3」，但將信評展望下調至「負面」，與前天（5日）發布的中國信評展望一致。

《香港電台》報導，穆迪指出，香港與中國大陸的經濟及金融聯繫強勁，大陸經濟潛在增長率逐漸減弱，以及金融風險影響更廣泛，都對香港的信用狀況帶來影響。

穆迪認為，制度及政治聯繫發展是香港信用狀況風險的關鍵因素，隨著香港政治及司法機構自治權出現削弱跡象，尤其是《國家安全法》實施、選舉制度改變，預計香港的政治、體制及經濟決策自主權將逐步受到侵蝕。

穆迪並表示，制度及政治聯繫的收緊，可能削弱香港對國際企業的吸引力。

不過穆迪同時表示，在可預見將來，相信香港可透過長期建立而基本沒有改變的經濟、法律、商業及稅務框架予以平衡。

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港府：與中國大陸聯繫是優勢

（中央社）國際信評機構穆迪（Moody's）昨天將香港的信用評等展望下調至「負面」後，香港政府昨晚表示不認同，強調與中國大陸不斷深化和擴大的經濟和金融聯繫，是香港長遠發展的優勢。

港府6日晚間發布新聞公報，作以上回應。

港府並稱，中國大陸持續推進高水準雙向對外開放，加上大力推動綠色轉型、數位經濟和創新科技發展，將持續為香港帶來龐大的商業和投資機遇。香港與大陸持續深化和擴大的經濟和金融聯繫，將繼續成為支撐香港長遠經濟發展的正面推動力，為在港營商的本地和國際企業帶來好處。

港府還稱，穆迪對香港的高度自治、政府和司法機構、《國安法》的實施和完善選舉制度等作出了不公的指責。中央政府決心長期堅持「一國兩制」，而香港作為國際金融和貿易中心的核心優勢將繼續維持。

這些優勢包括繼續實行普通法制度、厲行法治；擁有獨立行使審判權的司法機構；資金、貨物、資訊和人才的自由流動；簡單和低稅率的稅制；以及與國際最佳做法高度接軌的友善營商環境等。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex