《聽古物在說話》：中國古代足球「鞠」大約有史5000年，但球場見於文獻記載則只有2100年

文：郭伯南

足球

足球，當今風靡世界，被稱為「世界第一運動」。那麼，試問第一運動的故里何方、起源何時呢？

相傳，古希臘時就有人踢球；古羅馬人也會踢球，可卻遭到羅馬皇帝的取締。據考證，非洲的古埃及人、美洲土著易洛魁人也都有過球類遊戲。但世界體壇公認足球運動的歷史以中國最悠久，稱中國是「足球的故鄉」。

中國足球有5000年歷史？

談及足球在中國的起源，約有三說。

一提及此事，不少人就會想起古典小說《水滸傳》裡那個以踢球發跡的高俅。高俅，歷史上確有其人。他原為蘇東坡的一個小吏，即小祕書。一個偶然的機會，他精湛的球藝得到端王（後即位為宋徽宗）的賞識，從此飛黃騰達，竟爬上太尉（相當國防部長）的高位。《水滸傳》曾描寫他兒子高衙內看上了禁軍教頭林沖的妻子，從而生出許多是非，最後竟把林沖這條好漢逼上了梁山。透過高俅一事，人們認為足球在中國已有上千年的歷史了。此或可稱之為「宋代說」。

其實，此說並不盡然。高俅的時代，已是中國足球史上的「風流時代」，其時球星輩出，高俅只是其一。當時甚至還有足球協會呢！早在高俅之前1000多年，足球就已成為一種廣泛的體育活動。比如，西漢開國皇帝劉邦的老子劉太公、揚威大漠的年輕將軍霍去病，以及漢成帝、魏武帝、唐玄宗、宋太祖等，各個都是十足的球迷。唐僖宗既精於打馬球，又善於踢足球。他曾誇口說，若舉行球藝比賽，他可以得個全國狀元！

我們先說說劉太公。他當了太上皇，居於長安皇宮中，天天山珍海味，卻怏怏不樂。劉邦摸不著頭腦，暗中派人打聽，方知太上皇原在鄉里，與販夫屠戶為友，日以鬥雞、踢球（古稱蹋鞠、蹴鞠）為戲，自得其樂。移居深宮後，既不見故友，又不能踢球，故悶悶不樂。劉邦遂下令在長安城以東依照故鄉豐城的樣子蓋起一座新城。名曰新豐，並將豐城故老遷來。此後劉太公又天天與老友鬥雞、踢球，這才笑顏逐開。（《西京雜記》）

這故事表明，秦末漢初時，足球運動已然興起。劉太公則是有記載的中國最早一位足球愛好者。

到了西漢中期，足球運動已得到空前發展。據記載，當時「里有俗，黨有場，康莊馳逐，窮巷蹋鞠」。（《鹽鐵論．國疾》）古代五家為鄰，五鄰為里，一里即二十五家，可稱得上是個小的村莊。五百家為一黨，指較大村莊。這裡的意思是，城鄉到處都有踢球風俗，稍大的村莊即設有球場，城裡的大街小巷也到處有人追逐踢球。這種風習引起官方的關注，認為已成為國家的一大弊端，應引起注意了！

Photo Credit: 大旗出版 圖1：唐章懷太子墓壁畫馬球圖

足球運動的空前發展，乃至有人寫出了《蹴鞠二十五篇》的足球專著（《漢書．藝文志》）。它不但是中國最古老的足球著作，也是世界體育史上最早的有關專著！

當時，足球盛行的影響也及於藝術。它成為繪畫的新題材，被廣泛用於裝飾畫。在河南登封嵩山腳下矗立的啟母闕建於西元123年，闕上就刻有一幅蹴鞠圖。20世紀後半葉，在陝西綏德、河南南陽發現的漢畫像石上，也刻有生動的蹴鞠圖。這些蹴鞠圖，堪稱世界足球史最古老的文物了。

文獻與文物共同確證，足球的起源不但比宋代早得多，比漢代也要早。因之，有了足球起源於戰國說。

古籍記載，合縱家蘇秦在遊說齊宣王時講到齊國的社會風俗，說：「臨淄甚富而實，其民無不吹竽、鼓瑟、擊築、彈琴、鬥雞、走犬、六博、蹴鞠者。」（見《戰國策．齊策》《史記．蘇秦列傳》）從行文可知，蹴鞠在齊國都城臨淄是廣泛流行的文體活動之一。那麼，它的起源，當比戰國還早。因之，又有了「黃帝說」。

劉向（約前77年—前6年）《別錄》記載：「蹴鞠者，傳言黃帝所作。」「黃帝說」並不是劉向首創的。他在同時記載「或約起於戰國時。時記，『黃帝蹴鞠，兵勢也，所以練武士，知有才也』。」（《太平御覽．工藝部．蹴鞠》）原來，劉向曾見到當時尚存的戰國文獻中已有「黃帝蹴鞠」的記載，藉以駁斥「戰國說」，並表明先秦已有「黃帝說」。

自劉向以來，凡2000年，典籍中談及足球起源之時代，眾口一詞，皆言黃帝，從無疑義。這種「傳說」究有幾分根據，是否可靠呢？仍有待探討。

Photo Credit: 大旗出版 圖2：《長春百子圖》（局部）【北宋】蘇漢臣 繪

最初的足球長什麼樣？

談到足球之制，人們就會問：古代足球與現代的一樣嗎？有無球門？如何踢法，有何規則……這些問題幾句話難以說得清楚，還是讓我們一一考證吧。

先談足球。

足球是皮製球類的「老大哥」。它與兄弟姐妹的共同祖先是石的、陶的、木的球。當然，其中資格最老的是石球。石球堪稱世上球類的始祖。

中國先民藍田人早在大約100萬年前已打製石球。許家窯人在十多萬年以前已用兩石相碰之法，製出了近於正圓形的大大小小的石球，並用以製成類似流星錘式的飛石索，獵取了成千上萬頭的野馬。考古學家在1975年發掘出許家窯人的一個石球庫，其中藏有石球1079個。石球，大的直徑超過10公分，重量超過1500克。小的直徑不足0.5公分，重量不足500克。

原始人是否踢石球無法確證。但古代人踢石球是有記載的。《燕京歲時記》載，每年十月以後，窮苦孩子苦於腳冷，「琢石為球，以足蹴之，前後交擊為勝」。時至今日，在中國北方民間，冬季也時見這種活動。它可謂是足球運動的活化石了。

石球雖可踢玩，但畢竟是足球的遠祖。皮製的球才是足球的直系祖先。皮球歷數千年，經歷了四個階段：最初充米為球，古稱「鞠」；其次，楦之以毛，古稱「毱」；再次，吹之以氣，古稱「毬」；最後，今書為「球」。