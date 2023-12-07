印尼梅拉比火山結束搜救行動，火山爆發總計造成23人死亡
我們想讓你知道的是
印尼梅拉比火山於上週日噴發，共造成23人死亡、多人受傷。警方表示，由於75名登記的登山客皆已尋回，因此搜救登山客的行動也於昨日結束，也撤離了所有警員，但如果有新的調查報告，警方將會繼續進行搜查。
綜合《印尼時代報》與《美聯社》報導，印尼梅拉比（Merapi）火山於上週日（3日）噴發，共造成23人死亡、多人受傷，搜救登山客的工作也於昨日（6日）結束。
週三晚間，西蘇門答臘地區警局副局長伊迪·馬迪安托（Edy Mardianto）證實，所有針對火山爆發而被困的登山客的搜索任務全數完成，也撤離了所有警員。
馬迪安托補充說明，結束搜索是因為75名登記的登山客已全數被發現並疏散，但他也指出如果有新的調查報告，警方將會繼續進行搜查。
「我們不知道是否還有登山客沒被疏散，因為我們遵循官方的數據。」馬迪安托說。
國家搜救局也表示，截至週三晚間，所有罹難者的屍體都已被送往醫院進行身分識別。
梅拉比火山於週日爆發，火山灰噴發高度達到3000公尺，總計造成23人死亡。
梅拉比火山是印尼127座活火山之一，曾在2023年1月噴發過，但未造成傷亡。
印尼火山學和地質減災中心（PVMBG）指出，自2011年以來，梅拉比火山一直處於印尼四級警報中的第二高警戒級別，顯示火山活動超出正常水平，登山客和村民必須保持距離山頂3公里以上的距離，但當地官員承認，許多人可能已經攀爬到了超出允許的高度。
《亞洲新聞台》報導，參觀包括火山在內的山脈是印尼的熱門旅遊活動，據印尼登山嚮導協會的紀錄，2020年有15萬名外國遊客級300萬名國內遊客在印尼登山。
儘管梅拉比活山是印尼最活躍的火山之一，但仍吸引不少遊客前往。據報導，梅拉比的熱門旅遊套裝行程包含乘坐吉普車和觀賞日出。在開齋節等旺季，吉普車的接送服務每天可以接待多達1萬名遊客。
2010年梅拉比火山爆發，當地社區遭到嚴重破壞，並造成353人死亡、超過6萬1000人流離失所，當地旅遊機構也因此意識到事態的嚴重性，並採取風險管理措施。
「我們有34個預警系統點，距離梅拉比峰20公里，西側也有熔岩屏障。」斯勒曼旅遊辦公室旅遊目的地開發和創意經濟主管瓦西塔（Wasita）說。
瓦西塔指出，政府一直在努力為旅行業者和遊客建立一種警惕的文化，其中之一是呼籲遊客將車停在路邊，以便在緊急情況下快速逃離。
火山警告系統的侷限性
印尼橫跨太平洋火山帶，擁有127座活火山，其中一半以上被認為容易爆發，並設有警告系統，其中便包含了梅拉比火山。
「對於二級警戒級別的火山，我們每兩週向利益相關者發送觀測評估信。」火山學和地質減災中心的普瑪薩里（Heruningtyas Desi Purnamasari）表示，她補充說，提供的資訊包括火山的當前狀態和中心的建議，如果地震活動增加，也會在社群媒體上發布新聞聲明。
普瑪薩里還告訴《亞洲新聞台》：「如果這座山處於高度戒備狀態，我們還會派遣應急小組。」
然而，梅拉比火山向來以難以預測聞名，顯示火山爆發難以精確預測。
火山學和地質減災中心主任古納萬 （Hendra Gunawan）指出，梅拉比在週日大規模噴發之前，火山地震並未顯著增加，火山地震是火山爆發即將來臨的指標。
古納萬表示：「馬拉皮火山的噴發總是很突然，而且很難用設備檢測到，因為噴發源靠近地表。」
鑿於火山隨時可能噴發的危險性，非營利性印尼旅遊論壇主席薩普塔（Sapta Nirwandar）表示，遊客應確保他們的旅行社級導遊經過認證，並補充遊客在出發前瞭解最新的天氣和地形條件等相關資訊非常重要。
「不要魯莽，因為這涉及到生命，而且現在所有資訊都可以在網路上查看。」薩普塔說，並指出：「如果風險高，就去其他山旅遊，印尼仍然有許多不活躍的火山。」
新聞來源
- Death Toll from Indonesia's Marapi Volcano Eruption Hits 23; Rescue Mission Completed（印尼時代報）
- Indonesia ends search for victims of eruption at Mount Marapi volcano that killed 23 climbers（美聯社）
- Visiting volcanoes big business in Indonesia but safety in spotlight after several eruptions including Marapi（亞洲新聞台）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
我們想讓你知道的是
為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）