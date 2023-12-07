印尼梅拉比火山結束搜救行動，火山爆發總計造成23人死亡

綜合《印尼時代報》與《美聯社》報導，印尼梅拉比（Merapi）火山於上週日（3日）噴發，共造成23人死亡、多人受傷，搜救登山客的工作也於昨日（6日）結束。

週三晚間，西蘇門答臘地區警局副局長伊迪·馬迪安托（Edy Mardianto）證實，所有針對火山爆發而被困的登山客的搜索任務全數完成，也撤離了所有警員。

馬迪安托補充說明，結束搜索是因為75名登記的登山客已全數被發現並疏散，但他也指出如果有新的調查報告，警方將會繼續進行搜查。

「我們不知道是否還有登山客沒被疏散，因為我們遵循官方的數據。」馬迪安托說。

國家搜救局也表示，截至週三晚間，所有罹難者的屍體都已被送往醫院進行身分識別。

梅拉比火山於週日爆發，火山灰噴發高度達到3000公尺，總計造成23人死亡。

Detik detik para pendaki yang terjebak abu vulkanik di gunung Marapi, Sumatera Barat. 11 orang dilaporkan meninggal dan 12 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR.



Sebelumnya, satu pendaki yang terjebak pada saat erupsi Gunung Marapi berhasil dievakuasi oleh petugas… pic.twitter.com/iWI0ImvJCM — Rabka Amatarp (@parasshit24) December 4, 2023

梅拉比火山是印尼127座活火山之一，曾在2023年1月噴發過，但未造成傷亡。

印尼火山學和地質減災中心（PVMBG）指出，自2011年以來，梅拉比火山一直處於印尼四級警報中的第二高警戒級別，顯示火山活動超出正常水平，登山客和村民必須保持距離山頂3公里以上的距離，但當地官員承認，許多人可能已經攀爬到了超出允許的高度。

《亞洲新聞台》報導，參觀包括火山在內的山脈是印尼的熱門旅遊活動，據印尼登山嚮導協會的紀錄，2020年有15萬名外國遊客級300萬名國內遊客在印尼登山。

儘管梅拉比活山是印尼最活躍的火山之一，但仍吸引不少遊客前往。據報導，梅拉比的熱門旅遊套裝行程包含乘坐吉普車和觀賞日出。在開齋節等旺季，吉普車的接送服務每天可以接待多達1萬名遊客。

2010年梅拉比火山爆發，當地社區遭到嚴重破壞，並造成353人死亡、超過6萬1000人流離失所，當地旅遊機構也因此意識到事態的嚴重性，並採取風險管理措施。

「我們有34個預警系統點，距離梅拉比峰20公里，西側也有熔岩屏障。」斯勒曼旅遊辦公室旅遊目的地開發和創意經濟主管瓦西塔（Wasita）說。

瓦西塔指出，政府一直在努力為旅行業者和遊客建立一種警惕的文化，其中之一是呼籲遊客將車停在路邊，以便在緊急情況下快速逃離。

火山警告系統的侷限性

印尼橫跨太平洋火山帶，擁有127座活火山，其中一半以上被認為容易爆發，並設有警告系統，其中便包含了梅拉比火山。

「對於二級警戒級別的火山，我們每兩週向利益相關者發送觀測評估信。」火山學和地質減災中心的普瑪薩里（Heruningtyas Desi Purnamasari）表示，她補充說，提供的資訊包括火山的當前狀態和中心的建議，如果地震活動增加，也會在社群媒體上發布新聞聲明。

普瑪薩里還告訴《亞洲新聞台》：「如果這座山處於高度戒備狀態，我們還會派遣應急小組。」

然而，梅拉比火山向來以難以預測聞名，顯示火山爆發難以精確預測。

火山學和地質減災中心主任古納萬 （Hendra Gunawan）指出，梅拉比在週日大規模噴發之前，火山地震並未顯著增加，火山地震是火山爆發即將來臨的指標。

古納萬表示：「馬拉皮火山的噴發總是很突然，而且很難用設備檢測到，因為噴發源靠近地表。」

鑿於火山隨時可能噴發的危險性，非營利性印尼旅遊論壇主席薩普塔（Sapta Nirwandar）表示，遊客應確保他們的旅行社級導遊經過認證，並補充遊客在出發前瞭解最新的天氣和地形條件等相關資訊非常重要。

「不要魯莽，因為這涉及到生命，而且現在所有資訊都可以在網路上查看。」薩普塔說，並指出：「如果風險高，就去其他山旅遊，印尼仍然有許多不活躍的火山。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒