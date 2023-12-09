從天災到人禍：重返土敘大地震現場，我相信大部份人在面對天災時選擇了善良
我們想讓你知道的是
回想到地震的那一夜，經歷過台灣九二一大地震的我在凌晨四點被地震搖醒後，當下就將筆電、手機、電源線等迅速塞進了背包，抓起了外套和保溫壺往外衝，離開建築物後，我與一群驚恐不已的觀光客，與其說在大街上，其實更像是一起坐在巨浪裡的小船，上下左右搖晃著。
文：俞錦梅 Chin Mei YU（本文是在場 · 非虛構獎學金第三季得獎作品《從天災到人禍：土耳其的世紀震殤》的節選，瀏覽全文請點擊「在場」官方網站）
「在場」原文編輯：劉怡、張妍
擁有200萬人口的土耳其加濟安泰普（Gaziantep）是一座6000年古城，號稱目前是地球上最古老的城市，但無論是在地震前還是地震後住在這裡的這段日子，從無人跟我提起此事，一位土耳其律師友人僅戲謔地用一句話與我介紹此城：「這是敘利亞人的城。」
機場可以看到很多國際組織的公用車，尤其是白底藍字的聯合國各單位的車。地震後所有災區的路面在搶修中，當時除了兩個被震壞的機場外，所有人力與物資的運送全都靠土耳其航空公司每小時一班的對飛著。機場裡有許多因砸傷腿而坐輪椅的傷眾，有哭斷肝腸的婦女，有穿著制服睡在地板上的搜救人員，有著腳掌被碎石割傷的搜救犬。
庫德族的朋友An開著車子載著我進城，這座原有200萬人居住的大城突然空了下來，不再塞車，路上幾乎沒有行人，更少了許多開門做生意的店家。在因地震坍塌的建築旁，在廣場中，甚至在曾經人來人往的市中心不時地會有幾頂白色小帳篷，帳篷旁有軍官把守，見到我們車子停下後便上來趕我們走，我們開著車到處找地方吃飯，最後我們終於找到了一間還有開門的肯德基。因爲冷凍炸雞送不進城，我們只能吃漢堡。
點完餐後，我從背包拿出了香水，在手腕內側和頸部抹了一抹。
「不好意思，我地震後只洗過一次澡，衣服也沒換過，所以剛在機場免稅店買了一瓶香水。」我說。
An拿出了地震時他住的公寓大樓上的監視器的畫面給我看，畫面是黑白的，因為監視器牢牢釘在牆上，所以看不出屋子在晃動，只能看到不停落下的粉塵，接著是一個個從屋內驚恐逃出的住戶。
「這一家人是烏克蘭人，」An指著一對抱著小孩的夫妻說著，又接著指著另一家出逃的人說：「這一家是敘利亞人。」
「他們逃難到這裡又遇上大地震，到底是要多倒霉的人生才能同時碰上內戰和地震？」我說。
親歷地震
回想到地震的那一夜，經歷過台灣九二一大地震的我在凌晨四點被地震搖醒後，當下就將筆電、手機、電源線等迅速塞進了背包，抓起了外套和保溫壺往外衝，離開建築物後，我與一群驚恐不已的觀光客，與其說在大街上，其實更像是一起坐在巨浪裡的小船，上下左右搖晃著。
街上一輛輛車子被地震甩到空中後再落下，不知多少車輛同時發出了警報聲，然後是新式建築玻璃承受不住扭力開始破裂噴射，感受到黑暗的空中不停有東西落下。我們撤出了古城區的小巷，直接前往清真寺前的廣場避難。
在主震過去後，餘震仍是繼續，但在當時，其實我們是分不出主震還是餘震的。地震最讓人恐懼的一點是，你永遠不知道下一波地震會有多大。地面還是一直不停地在搖，而越來越多人自發性地聚集在清真寺前的廣場。時間過得極緩慢，我第一次感受到原來地震扭曲的不只是空間還有時間。
我因不會土耳其語也不會阿拉伯語，於是一個人背著一個雙肩背包，蹲坐在清真寺前廣場的大樹下，看著人群中相互擁抱的家人們，聽著跪下禱告的人群們。
每每餘震開始，人群中就會有幾個小女孩開始高聲尖叫，對我而言，這種發自內心深處恐懼的尖叫聲遠比餘震還要難熬，這尖叫聲像是一把刀子劃開了成人經由人生經歷所建立起來的保護機制與理性思考能力，裸露出人類最原始的恐懼。我將身子靠在樹上，樹枝沙沙地搖著，抖下了不少葉子，落在我身上。我們能感覺到地震搖動的幅度一次比一次小，也清楚地知道每次地震的間隔時間也開始變大。
接著，每人手機滴滴簡訊聲與鈴聲不斷，幾乎所有人都開始對著手機驚恐地慌張地敘述著地震過程，就算我聽不懂他們的語言也可以與他們的情緒產生共情，手機將我們從很不真實的地震現場拉回了現實世界。
一些土耳其男人從清真寺廣場離去回建築內拿東西，幾位觀光客拿出手機開始訂機票，回房打包行李。天還未亮，古城區和清真寺周圍已經有人將行李箱放上租車準備離開。
廣場上有人開始燒炭煮茶，幾個手腳輕快的小弟擺好了椅子，百年旅店的老闆拿來許多毛毯，我裹著毛毯，感謝他們將熱茶倒進我的保溫壺裡，旅店小弟端出了我喜歡的點心，遞給我前還拍了一拍因大地震抖落在點心盤上的灰塵。我摸了摸點心盤上的塵，這種被地震震出來的塵，飄浮在空氣裡，落在每個人的每根髮上，整整一個月我呼吸時都能感覺得到。
喝下第一口熱茶的那瞬間，我因為感覺到「活著」而終於忍不住落淚，土耳其旅店老闆微笑地抱抱我，說了幾句我聽不懂的土耳其話。就這樣，沒有地方去的我們圍著那炭火，靠著一杯又一杯熱茶，等到天亮。
熬過了地震後的第一個日出，見到加濟安泰普滿街都是出逃的車輛，ATM與加油站都排滿了人。我從清真寺走回古城區，見到了古城區外圍一圈的新式飯店建築外滿地的碎玻璃，剝落的磁磚，裂開的牆面。
我站在飯店門口，看著兩個小弟在大廳想扶正躺在地上的櫃子，一個銅製的圓形炭爐也躺在地上來回滾著，炭灰灑了一地。我朝大廳左邊的廚房看了一眼，看到一個躺在地上的雙門直立式冰箱和滿地碎碗盤與各種不銹鋼製的鍋碗瓢盆。我回到房間看到牆上的裂痕與剝落的白色油漆，裸露出灰色石砌牆體。
重返震區
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
我們想讓你知道的是
減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。