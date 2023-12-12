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TNL+ 2023/12/12,
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如果台灣真的是行人地獄，那「車本主義」的馬來西亞就是「行人無間地獄」了

如果台灣真的是行人地獄，那「車本主義」的馬來西亞就是「行人無間地獄」了
檳城一處菜市場週邊人行道被鏟除，長者被迫在馬路行走。Photo Credit：王順德

我們想讓你知道的是

馬來西亞城市規劃的先天不足，以及政府鼓勵買車的車本主義思維下，城市對行人相當不友善。儘管在硬體上，首都大吉隆坡地區已有各式各樣的公共交通，如捷運、輕軌、BRT等，但無論是房地產開發或道路設計，依然以開車為基礎。

這兩年，台灣社會掀起一陣「行人路權」的輿論反思，國際媒體還將台灣封為「行人地獄」。筆者曾在大台北生活將近十年，根據生活經驗，如果台灣是行人地獄，那馬來西亞應該是名副其實的「行人無間地獄」了。

2019年，筆者返馬定居，開始生活於首都圈（大吉隆坡）及家鄉檳城。初期，以為首都圈就像國外，可以按照谷歌地圖指示，靠步行及捷運出行。殊不知，我卻一次次地賭上生命，走在沒有人行道的繁忙路肩，冒險穿越方圓百里都沒有斑馬線的大馬路，皆因許多捷運站猶如孤島，被高速公路包圍。

當然，吉隆坡的遊客區或少數特定區域，擁有良好甚至奢華的行人設施，比如武吉免登（Bukit Bintang）或安邦路（Jalan Ampang）一帶。不過，一旦踏入尋常百姓的生活區域，就是徹徹底底的另一個世界了。以下是筆者在大吉隆坡的生活經驗；透過行人的視角，進行微觀與宏觀的觀察。簡而言之，如果你想要全天以步行及公共交通出行，那辛苦已不足以形容行人的卑微程度。

斑馬線是奢侈品

雖然政府常年鼓勵民眾使用公共交通；除了投入千億馬幣的捷運建設，還打造上億的行人設施 ，就連檳城州政府也推出「行人為王」（Pedestrian is King）的宣傳口號。不過，無論是首都大吉隆坡，或近年因電子科技業而經濟蓬勃發展的檳城，這裡的人行道長期呈現斷裂且不連貫的窘境。

2_【檳城】「行人為王」宣導看板已褪色，前面的人行道莫名中斷，十分諷刺。
Photo Credit：王順德
【檳城】「行人為王」宣導看板已褪色，前面的人行道莫名中斷，十分諷刺。

按道理，行人的移動應該是點、線、面的串連，方可形成一個有效的步行網絡。遺憾的是，動輒馬幣千萬元起跳的行人設施，大多集中在各自獨立的商業熱點。點與點之間鮮少連成線，更無法形成面。相較於外國城市，我們擁有步行跨區的自由，可以從城市的一個角落走到另一個角落。這裡則將你限制於某個小區內，哪怕你腳下踩著平坦又漂亮的人行道，四週卻有大大小小行人無法穿越的馬路形成邊界，阻絕你的步行路徑；讓你陷入「看得到對面，卻走不到的局面」。

舉例來說，筆者住在吉隆坡某捷運站附近，理論上以捷運站為中心，向外輻射800公尺乃步行出入捷運站的理想範圍。筆者幸運地住在行人可以正常出入的一邊，但另一邊的住戶卻被煩囂的大馬路隔斷，哪怕我們都住在理想的步行範圍，但他們卻無法步行到捷運站。

相較於國外路口都設置斑馬線，在馬來西亞，斑馬線是奢侈的。筆者還曾經聽過地方議員及市政府說，斑馬線或交通燈會加劇塞車情況，所以不會學國外廣泛設置交通燈。弔詭的是，他們一邊鼓勵民眾步行及使用公共交通，卻拒絕提供步行所需的安全設施，如此前後矛盾的邏輯實在讓人費解。最好的推測是他們並從未步行，更沒使用公共交通，所以才說出違反常理的言論。

4_【檳城】路口沒斑馬線，行人冒險穿越馬路。
Photo Credit：王順德
【檳城】路口沒斑馬線，行人冒險穿越馬路。

危險的行人設施

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