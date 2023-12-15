面對高壓、快節奏的社會該怎麼活得快樂？答案其實就在你的廚房裡

文：Dr. Ray

想像一下，如果你的飲食能成為你對抗壓力的盾牌，會是什麼樣子？在這個節奏快速、壓力山大的世界裡，我們常常覺得自己被各種壓力包圍。

但你有沒有想過，就在你的廚房裡，其實藏著對抗壓力的秘密武器？讓我們來探索一下，如何通過日常的飲食來降低壓力，進而轉變成為一個更健康、更快樂的自己。

當飲食遇上壓力

當我們談論壓力時，很少會想到飲食的角色。但事實上，我們吃下的每一口食物，都在默默地影響著我們的情緒和壓力水平。思考一下，當你感到壓力時，你通常會選擇什麼樣的食物？

我想絕大多數的人，都是選擇高糖高脂的快餐，而不是營養均衡的自煮餐吧。我們經常是化壓力為食慾，透過咀嚼來紓解我們的壓力緊張，更不用說美味多汁的炸物或是甜點，所帶來的Suger High。

我們的選擇不僅影響著我們的體重和健康，還直接關係到我們如何應對日常的壓力。

對抗壓力的超級食物

蛋黃

蛋黃是維生素D和膽固醇的極佳來源。維生素D對於心情穩定和壓力管理至關重要，而膽固醇則是身體製造激素的基本成分，包括壓力相關的激素。

內臟

如牛肝等內臟是富含維生素B群的食物。維生素B群對於能量代謝和神經系統的健康都至關重要，能有效幫助減輕壓力。

營養酵母或葵花子

這些食物富含B族維生素，特別是營養酵母，它們對於心情的調節和壓力的減輕有著顯著的效果。

深綠葉蔬菜

如大份沙拉中的菠菜、羽衣甘藍等，這些深綠色蔬菜富含葉酸和鎂，有助於降低壓力和改善心情。

補充Omega-3脂肪酸

例如鱷梨和高脂魚類（如鮭魚、鯡魚、鯖魚）是歐米茄-3脂肪酸的極佳來源，Omega-3能幫助減少身體對壓力的反應。

益生菌和發酵食品

如酸菜、克菲爾、醃菜和泡菜等，這些食品富含益生菌，對腸道健康有益，而腸道健康已被證明與心理健康有著密切的關聯。

堅果和種子

如核桃、南瓜籽和太陽花籽，這些食物富含維生素E和鎂，有助於壓力管理。

黑巧克力

研究顯示，適量的黑巧克力可以降低壓力激素的水平，並增強心理健康。

綠茶

含有一種稱為茶氨酸的化合物，可以幫助放鬆心情，並減少壓力。

藍莓和其他漿果

這些水果富含抗氧化劑，能幫助減輕壓力和改善情緒。

運動，更多的是心理上的釋放

我們都知道運動對身體有益，但你是否意識到它也是一種強大的壓力緩解方式？當我們運動時，身體會釋放出內啡肽，一種自然的「快樂化學物質」。運動不僅是對抗身體疲勞的方式，也是一種心靈的釋放。

從中醫的角度，運動所帶來的『行氣』效果，遠比任何的行氣藥物更強，當你身體氣滯時，往往也會帶來心情的不舒坦，在這個身體狀況下，你又怎能預期自己能做出良好的選擇和決定？也許下次當你感到壓力時，試著去散步或做短時間的家庭運動，看看這是否能為你帶來不同的心情轉變。過去當我還在醫學院念書時，自己和朋友都有這個共識，運動可以讓自己身心舒暢，在考試表現上也能更傑出！

心靈的休息站

在我們忙碌的生活中，為心靈找到一個避風港是至關重要的。冥想和正念練習不僅能幫我們緩解壓力，更是大多數成功人士的秘訣，透過冥想讓我們每天回到當下，提高對當下時刻的意識和感激。

更能使自己的腦袋運作效率更佳，長期的冥想更會促使海馬體和前額葉區域灰質密度的增加，這有助於學習、認知和記憶的提升。所以現在想想看，當你最後一次真正停下來，與自己的內心對話是什麼時候呢？

社交的力量

在這個社交媒體盛行的時代，真實的人際關係比以往任何時候都更加重要。人是群體的生物與親朋好友的互動，不僅能為我們提供情感上的支持，透過聊天說話也能紓解我們的壓力緊張，並且透過對話，也是在重整我們的思緒，透過互相交流來找到自己問題的解決方案。當然如果一段關係，會給你帶來負面的情緒或壓力時，就是需要斷捨離的時候了。

結語

壓力管理並不僅僅是一個抽象的概念，它與我們的日常生活緊密相連。從我們的飲食選擇到我們的身體活動，從我們的心靈練習到我們的社交互動，每一個小決定都在塑造著我們如何應對生活中的壓力。

記住，尋找壓力的解決之道，就是尋找更健康、更快樂生活的途徑。讓我們一起在日常生活中作出更明智的選擇，開啟健康之旅。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：每一口都計算：飲食如何塑造我們對抗壓力的能力

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九