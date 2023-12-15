面對高壓、快節奏的社會該怎麼活得快樂？答案其實就在你的廚房裡
我們想讓你知道的是
當我們談論壓力時，很少會想到飲食的角色。但事實上，我們吃下的每一口食物，都在默默地影響著我們的情緒和壓力水平。思考一下，當你感到壓力時，你通常會選擇什麼樣的食物？其實，是有些食物能對抗壓力的。
文：Dr. Ray
想像一下，如果你的飲食能成為你對抗壓力的盾牌，會是什麼樣子？在這個節奏快速、壓力山大的世界裡，我們常常覺得自己被各種壓力包圍。
但你有沒有想過，就在你的廚房裡，其實藏著對抗壓力的秘密武器？讓我們來探索一下，如何通過日常的飲食來降低壓力，進而轉變成為一個更健康、更快樂的自己。
當飲食遇上壓力
當我們談論壓力時，很少會想到飲食的角色。但事實上，我們吃下的每一口食物，都在默默地影響著我們的情緒和壓力水平。思考一下，當你感到壓力時，你通常會選擇什麼樣的食物？
我想絕大多數的人，都是選擇高糖高脂的快餐，而不是營養均衡的自煮餐吧。我們經常是化壓力為食慾，透過咀嚼來紓解我們的壓力緊張，更不用說美味多汁的炸物或是甜點，所帶來的Suger High。
我們的選擇不僅影響著我們的體重和健康，還直接關係到我們如何應對日常的壓力。
對抗壓力的超級食物
- 蛋黃
蛋黃是維生素D和膽固醇的極佳來源。維生素D對於心情穩定和壓力管理至關重要，而膽固醇則是身體製造激素的基本成分，包括壓力相關的激素。
- 內臟
如牛肝等內臟是富含維生素B群的食物。維生素B群對於能量代謝和神經系統的健康都至關重要，能有效幫助減輕壓力。
- 營養酵母或葵花子
這些食物富含B族維生素，特別是營養酵母，它們對於心情的調節和壓力的減輕有著顯著的效果。
- 深綠葉蔬菜
如大份沙拉中的菠菜、羽衣甘藍等，這些深綠色蔬菜富含葉酸和鎂，有助於降低壓力和改善心情。
- 補充Omega-3脂肪酸
例如鱷梨和高脂魚類（如鮭魚、鯡魚、鯖魚）是歐米茄-3脂肪酸的極佳來源，Omega-3能幫助減少身體對壓力的反應。
- 益生菌和發酵食品
如酸菜、克菲爾、醃菜和泡菜等，這些食品富含益生菌，對腸道健康有益，而腸道健康已被證明與心理健康有著密切的關聯。
- 堅果和種子
如核桃、南瓜籽和太陽花籽，這些食物富含維生素E和鎂，有助於壓力管理。
- 黑巧克力
研究顯示，適量的黑巧克力可以降低壓力激素的水平，並增強心理健康。
- 綠茶
含有一種稱為茶氨酸的化合物，可以幫助放鬆心情，並減少壓力。
- 藍莓和其他漿果
這些水果富含抗氧化劑，能幫助減輕壓力和改善情緒。
運動，更多的是心理上的釋放
我們都知道運動對身體有益，但你是否意識到它也是一種強大的壓力緩解方式？當我們運動時，身體會釋放出內啡肽，一種自然的「快樂化學物質」。運動不僅是對抗身體疲勞的方式，也是一種心靈的釋放。
從中醫的角度，運動所帶來的『行氣』效果，遠比任何的行氣藥物更強，當你身體氣滯時，往往也會帶來心情的不舒坦，在這個身體狀況下，你又怎能預期自己能做出良好的選擇和決定？也許下次當你感到壓力時，試著去散步或做短時間的家庭運動，看看這是否能為你帶來不同的心情轉變。過去當我還在醫學院念書時，自己和朋友都有這個共識，運動可以讓自己身心舒暢，在考試表現上也能更傑出！
心靈的休息站
在我們忙碌的生活中，為心靈找到一個避風港是至關重要的。冥想和正念練習不僅能幫我們緩解壓力，更是大多數成功人士的秘訣，透過冥想讓我們每天回到當下，提高對當下時刻的意識和感激。
更能使自己的腦袋運作效率更佳，長期的冥想更會促使海馬體和前額葉區域灰質密度的增加，這有助於學習、認知和記憶的提升。所以現在想想看，當你最後一次真正停下來，與自己的內心對話是什麼時候呢？
社交的力量
在這個社交媒體盛行的時代，真實的人際關係比以往任何時候都更加重要。人是群體的生物與親朋好友的互動，不僅能為我們提供情感上的支持，透過聊天說話也能紓解我們的壓力緊張，並且透過對話，也是在重整我們的思緒，透過互相交流來找到自己問題的解決方案。當然如果一段關係，會給你帶來負面的情緒或壓力時，就是需要斷捨離的時候了。
結語
壓力管理並不僅僅是一個抽象的概念，它與我們的日常生活緊密相連。從我們的飲食選擇到我們的身體活動，從我們的心靈練習到我們的社交互動，每一個小決定都在塑造著我們如何應對生活中的壓力。
記住，尋找壓力的解決之道，就是尋找更健康、更快樂生活的途徑。讓我們一起在日常生活中作出更明智的選擇，開啟健康之旅。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：每一口都計算：飲食如何塑造我們對抗壓力的能力
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
我們想讓你知道的是
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！