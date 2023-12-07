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2023/12/07,
國際

義大利政府證實將退出一帶一路，中國：反對抹黑破壞製造割裂

義大利政府證實將退出一帶一路，中國：反對抹黑破壞製造割裂
義大利總理梅洛尼｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

梅洛尼政府已正式告知中國，義大利將退出「一帶一路」倡議，這對北京當局擴張這項大規模投資計畫的雄心造成新衝擊。據報導，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）6日於義媒Adnkronos在羅馬主辦的活動上表示，這項協議「沒有產生預期效果」，並且不再是「優先事項」。

《BBC》：義大利政府證實將退出一帶一路

（中央社）《英國廣播公司》（BBC）報導，義大利政府已證實，將退出中國的「一帶一路」倡議。《彭博社》（Bloomberg）也報導，義大利政府已正式告知中國當局這項決定。

《BBC》指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府已通知北京當局，將於今年底最後期限前，停止參與「一帶一路」。

義大利在2019年加入「一帶一路」，成為唯一參與這項倡議的西方主要國家，此舉當時遭到美國等國家嚴厲批評。

《彭博社》也報導，梅洛尼政府已正式告知中國，義大利將退出「一帶一路」倡議，這對北京當局擴張這項大規模投資計畫的雄心造成新衝擊。

據報導，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）6日於義媒Adnkronos在羅馬主辦的活動上表示，這項協議「沒有產生預期效果」，並且不再是「優先事項」。

塔加尼還說，未參與這項倡議的國家「取得更好的結果」。但他指稱，義大利政府有意繼續加強與中國的雙邊關係。

義大利退出一帶一路，中國：反對抹黑破壞製造割裂

針對義大利正式通知中國退出「一帶一路」，中國外交部發言人汪文斌今（7）日回應，中方堅決反對抹黑破壞共建「一帶一路」合作，反對陣營對抗製造割裂。

中國外交部下午舉行例行記者會。汪文斌在回答義大利《安莎通訊社》及《法新社》記者提問時，作上述表示。

汪文斌宣稱，「一帶一路」倡議提出10年來，成果惠及150多個國家，成為當今世界「最受世界歡迎的國際公共產品」和「最大規模的國際合作平台」，得到國際社會的普遍支持和歡迎。

他說，今年10月，第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京成功舉辦，包括義大利在內的151個國家和41個國際組織的代表參會，形成458項成果，釋放了團結協作開放共贏的積極訊號，體現出共建一帶一路的「巨大感召力」和「全球影響力」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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