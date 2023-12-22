史景遷《婦人王氏之死》：滿洲征服中國，並未替郯城的命運帶來明顯改變

文：史景遷（Jonathan D. Spence）

一六四四年，李自成的叛軍奪取北京，明亡，隨後叛軍又被勝利的滿洲軍逐出北京。但這些在中國歷史中如此凸顯的事件，卻幾乎沒有出現在郯城的紀錄中。

《縣志》僅描述北京陷落後「混亂至極，盜匪四起，燒殺數月，而無平之者。人民受創至巨。」當勝利的清軍─現在是中國的征服者，而不再是一個掠奪團體─進入郯城時，我們已經看不到什麼關於一六四四年的記載，除了一位還活著的舉人，杜之棟（他的妻子和小兒子一年前才被清軍殺害），率領居民從城牆後走出來，正式向清軍投降的細節。

滿洲征服中國，並未替郯城的命運帶來明顯的改變，儘管它允諾要恢復秩序、繁華，結束明朝舊有的腐敗和無能。從一六四○年代末到一六五○年代末，郯城依然延續著先前的模式。

一六四九年中，沂河氾濫，沖毀了馬頭鎮下游綿延十五英里的一大片帶狀土地的秋季作物。一六五一年秋，沂河和沭河相繼氾濫，大量河水倒灌到田野，新上任的知縣只好坐船經過泡水的大地到郯城縣城就任。次年，在連番夏季大雨後，兩條河再度氾濫，摧毀了玉蜀黍和高粱作物，帶來一場冬季饑荒。

一六五九年暮春，經過十六天連綿不停的大雨後，這兩條河又氾濫成災，而此時，正是冬麥和小麥準備收成之際。農民們只能無助地望著已收割的成束麥稈隨波而去，未收割的沉重麥穗沉到水面以下。

更多的盜匪隨著這些自然災害的降臨而出現：一六四八年，西北山區來的土匪掠奪了馬頭鎮；一六五○年，一群被從山東西部菏澤縣大本營趕出來的土匪，掠奪了歸昌市集，並讓附近的區域變成一片廢墟；一六五一年，另外一大群被政府軍趕出位於西北方基地的土匪，擊破了郯城縣城的防禦，四處劫掠。

每一次襲擊，《縣志》都有一些沉痛的故事；姚氏，一六四八年時十七歲，當土匪把她拖出家門時，她詛咒不已，一直到土匪割掉她的手臂，將她殺死時，她還是罵個不停。孫氏，一六五○年在盜匪的注視下，從被盜匪燒成灰燼的房子中，收撿丈夫和婆婆的屍骨，落土安葬。經歷了十五年的戰爭和掠奪而倖存未死的杜之棟，在一六五一年的襲擊中，因不願被當成肉票帶走，而在咒罵聲中於自家遭到殺害。

活下來的親屬經常無法從成堆的死屍中辨識自己的親人，只能經由衣服的殘片指認，或者不情願地將死者集體掩埋。

黃六鴻一六七○年到郯城當知縣時，發現當地人民的問題是：如何在眼前這個看似崩解的世界中，求取肉體和道德的基本生存。他在那年夏天就任後，即著手詢問地方仕紳和一般民眾對於地方的看法，下面是他對眾人回答的紀錄：

切照郯城，彈丸小邑，久被凋殘。三十年來，田地污萊，人煙稀少。極目荒涼之狀，已不堪言。復有四年之奇荒，七年之地震，田禾顆粒無收，人民餓死大半。房舍盡皆倒壞，男婦壓死萬餘。即間有孑遺，晝則啼饑號寒，夜則野居露處。甚至父子不能相顧，室家不能相保。老弱轉徙于溝壑，少壯逃散于四方。往來道路之人，見者酸心流涕，意謂從此無郯民矣！

幾世紀以來，中國已發展出一套固定的格式來描述鄉村的苦難。類似上述的段落，可以在許多方志和官員的回憶錄中找到，而通常這些段落可能只是虛飾的修辭，沒有實質的內容。但至少對郯城而言，這些描述是相當真實的。

在兗州府有二十七所縣城，郯城和沂州一般被認為是其中最貧困的兩區；而當黃六鴻比較這兩個地區時，他發現郯城顯然更糟。明末郯城有八個緊急穀倉：縣以下的四個鄉各有一個，一在馬頭鎮、一在南邊的驛站、一在縣城、一在西北的神山。

到一六七○年，所有的穀倉都遭摧毀。當地倖存下來的富人不願再作任何捐獻或重建穀倉，他們甚至對只借出緊急用糧，由縣府以固定利息償還，直到清償所有本金的建議也不予回應。

同樣地，為準備府試的進階舉子所設立的六所縣學和三所社學，也全遭損毀或棄置─這些學校有人們捐贈的房舍，房舍出租的收入可以用作老師的束脩，此外還有土地和菜園─地方富豪也未加以重建。與其跟鄉里分享資源，他們寧願請人在自己家裡教導子弟。

一六六八年的地震摧毀了更多的縣城建築和大範圍的城牆，但即使在地震前，許多建築也早已淪為廢墟。醫學不見了，通往南邊宿遷的主要幹道上的一座橋垮了，各個廟宇也破壞殆盡。

黃六鴻來自河南一個無足輕重的官宦之家，學識淵博，觀察敏銳。他通過舉人考試，郯城知縣是他的第一個職位。

他的責任是試著將破碎的鄉里重新整合。二十年後，他在蘇州過著舒適的退休生活，並撰寫回憶錄和官箴。他以感人的筆調描述自己如何試圖調解周遭的不幸。他顯然以相當的技巧來服務桑梓，試圖讓上司─並經由他們說服北京政府─減免當地的稅收和徭役，從寬評估開墾的土地，以便紓解幾十年來的災難和致命的地震所帶來的後果。

要取得這種讓步，就必須不斷施壓，因為政府行動緩慢。而且對北京而言，全國有幾百個郯城，每一個都有自己定義的危機，每一個都需要據以評估。一六六八年的地震過了好幾個星期，戶部的官員才來檢視地震在山東中部造成的災情，賦稅減免則花了十八個月才獲核可。

戶部的最後決定是，像這樣的地震應視同嚴重的乾旱或洪水，當地居民因此得到一年百分之三十的賦稅減免，這項減免並擴及到那些已經攤付今年一部分稅收的居民。鑑於本區傷亡人數的慘重，戶部也建議將郯城預估的徭役總人數減少四百人。

然而，郯城的地方官卻不認為這是寬惠之舉，因為根據他們估計，地震死亡人數中大約有一千五百位，在賦役冊上登記為應服徭役的壯丁。因此政府的決定意味著地方當局得另行找出一千一百位先前未登記的男性，將他們列入強迫勞動的名冊中。