遭囚禁泰國移工成功離開加薩，迫於家鄉窮困環境考慮重返以色列

（美國之音）23名泰國公民在加薩經歷了長達數週的磨難後已返回家園，他們是哈瑪斯在10月7日襲擊以色列期間被哈瑪斯俘虜的移民工人。

威奇安·坦通（Wichian Temthong）在一個酪梨農場才工作了六天，哈瑪斯就襲擊了以色列。在陣陣槍聲和手榴彈爆炸聲中，哈瑪斯武裝分子沖進薩阿德基布茲，殺死了另外七名泰國移民工人並將他劫持為人質。

他的雙手被鐵絲綁著，被押送到加薩，並在接下來的七周裡被囚禁，直到11月底，在停火協議生效期間，他與其他22名泰國人一起被釋放。這項停火協議如今已經到期，戰火重燃。

這位37歲的工人回到了泰國東北部的家鄉，被家人的愛和聯繫緊密的鄉村社區所環繞，他說這幫助他度過了不眠之夜。

但是，他現在已經想著還要返回以色列，完成他的雇傭合同。他想擺脫泰國依善地區武裡南班猜亞普特村勉強維持溫飽式的經濟，這樣的經濟遏制著人們的抱負。

「他們讓我休息六個月，直到我心理上恢復為止。到那時，如果他們停止戰鬥，我會要求重返工作崗位。我只工作了六天，我還沒有賺到任何錢，我的債還沒還。」他說。在他說著這番時，他的小兒子爬到了他的身上。

他說：「如果沒有我，這裡將會變得非常困難。我妻子的收入只有10000泰銖（新台幣8940元），我媽媽沒有任何收入，我有兩個孩子。我有這個千載難逢的機會，所以我想回去。」

他的願望清單很簡單：供養父母、蓋一座房子和攢錢供兩個年幼的兒子（5歲和10歲）接受教育——在短工日薪大約10美元（新台幣314.8元）的家鄉，這是不可能完成的任務。

在以色列，水果農場和工廠的泰國工人每月收入最高可達1700美元（新台幣53516元），合同期限最長為五年。這意味著每年可以寄回家15000多美元（新台幣47萬2204元）——大約是泰國大米主要產地依善地區年薪的五倍。

衝突爆發前，有超過3萬名泰國人在以色列工作。數千人已返回家園，但許多人留了下來，其他人也準備在暴力結束後立即回去加入他們。

不平等塑造了選擇

人口流向泰國城市或海外的事實正在塑造依善的社區，年輕人出外闖蕩去尋求財富，而歷屆政府未能大幅提高收入或教育水準。

「依善是泰國最貧困的地區；父母常常依靠孩子來養活自己。」泰國勞工團結委員會（Thai Labour Solidarity Committee）顧問查莉·洛伊松（Chalee Loysoong）說。

「人口外流改變了社區意識；它破壞了文化和傳統。我們曾經在村莊裡像一家人一樣生活，但人口外流迫使我們彼此疏遠，只關注生存。」他告訴美國之音（VOA）。

世界銀行上周發表的一份研究報告稱，泰國仍然是東亞最不平等的國家之一，「該國一半以上的財富掌握在最富有的10%人口手中」。

報告還指出，「2020年，曼谷人均GDP是全國人均GDP最低的東北地區的6.5倍多。」

這份報告稱，資金匱乏的農村學校教育程度低，包括學前班入學率低，導致輟學率高，進而導致依善的大部分年輕人終生從事體力勞動。

另外九名泰國人仍被扣留在加薩，為了保護他們，獲釋的泰國工人沒有一個願意談論他們被囚禁時的情況。

泰國外交部長帕恩普裡·巴希達·努卡拉（Parnpree Bahiddha-Nukara）11月30日在機場對記者表示：「我已與多個國家的幾位領導人進行了交談，並確認人質被關押在幾處地點。」

「所以沒有人知道剩下的九名人質是在一起還是被關在不同的地點。沒有人知道這九人什麼時候會被釋放。」他說。他承諾繼續通過外交努力來爭取他們的獲釋。

在素輦省的家中，28歲的另一名獲釋人質孔克裡·瓊布亞（Khomkrit Chombua）手腕上纏著泰國佛教徒常用的橙色祈福線。他說，他在以色列工作了四年，剛好夠支付為家人建造的房子的一大部分。

「我很高興回來。感覺就像重生了一樣。」他告訴美國之音。

他不排除返回以色列的可能性。

他說：「我想先和我的家人在一起，完成我為他們蓋的房子。之後我再做決定。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒