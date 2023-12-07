遭囚禁泰國移工成功離開加薩，迫於家鄉窮困環境考慮重返以色列
我們想讓你知道的是
泰國移工在哈瑪斯襲擊以色列期間遭囚禁，23人經長時間苦難歸家。其中一名工人計劃重返以色列完成雇傭合同，以擺脫泰國依善地區的經濟困境。該地區人口外流導致社區疏遠，世界銀行報告指出泰國為東亞最不平等之一，貧困農村學校缺乏資金，導致低教育水準和體力勞動。
（美國之音）23名泰國公民在加薩經歷了長達數週的磨難後已返回家園，他們是哈瑪斯在10月7日襲擊以色列期間被哈瑪斯俘虜的移民工人。
威奇安·坦通（Wichian Temthong）在一個酪梨農場才工作了六天，哈瑪斯就襲擊了以色列。在陣陣槍聲和手榴彈爆炸聲中，哈瑪斯武裝分子沖進薩阿德基布茲，殺死了另外七名泰國移民工人並將他劫持為人質。
他的雙手被鐵絲綁著，被押送到加薩，並在接下來的七周裡被囚禁，直到11月底，在停火協議生效期間，他與其他22名泰國人一起被釋放。這項停火協議如今已經到期，戰火重燃。
這位37歲的工人回到了泰國東北部的家鄉，被家人的愛和聯繫緊密的鄉村社區所環繞，他說這幫助他度過了不眠之夜。
但是，他現在已經想著還要返回以色列，完成他的雇傭合同。他想擺脫泰國依善地區武裡南班猜亞普特村勉強維持溫飽式的經濟，這樣的經濟遏制著人們的抱負。
「他們讓我休息六個月，直到我心理上恢復為止。到那時，如果他們停止戰鬥，我會要求重返工作崗位。我只工作了六天，我還沒有賺到任何錢，我的債還沒還。」他說。在他說著這番時，他的小兒子爬到了他的身上。
他說：「如果沒有我，這裡將會變得非常困難。我妻子的收入只有10000泰銖（新台幣8940元），我媽媽沒有任何收入，我有兩個孩子。我有這個千載難逢的機會，所以我想回去。」
他的願望清單很簡單：供養父母、蓋一座房子和攢錢供兩個年幼的兒子（5歲和10歲）接受教育——在短工日薪大約10美元（新台幣314.8元）的家鄉，這是不可能完成的任務。
在以色列，水果農場和工廠的泰國工人每月收入最高可達1700美元（新台幣53516元），合同期限最長為五年。這意味著每年可以寄回家15000多美元（新台幣47萬2204元）——大約是泰國大米主要產地依善地區年薪的五倍。
衝突爆發前，有超過3萬名泰國人在以色列工作。數千人已返回家園，但許多人留了下來，其他人也準備在暴力結束後立即回去加入他們。
不平等塑造了選擇
人口流向泰國城市或海外的事實正在塑造依善的社區，年輕人出外闖蕩去尋求財富，而歷屆政府未能大幅提高收入或教育水準。
「依善是泰國最貧困的地區；父母常常依靠孩子來養活自己。」泰國勞工團結委員會（Thai Labour Solidarity Committee）顧問查莉·洛伊松（Chalee Loysoong）說。
「人口外流改變了社區意識；它破壞了文化和傳統。我們曾經在村莊裡像一家人一樣生活，但人口外流迫使我們彼此疏遠，只關注生存。」他告訴美國之音（VOA）。
世界銀行上周發表的一份研究報告稱，泰國仍然是東亞最不平等的國家之一，「該國一半以上的財富掌握在最富有的10%人口手中」。
報告還指出，「2020年，曼谷人均GDP是全國人均GDP最低的東北地區的6.5倍多。」
這份報告稱，資金匱乏的農村學校教育程度低，包括學前班入學率低，導致輟學率高，進而導致依善的大部分年輕人終生從事體力勞動。
另外九名泰國人仍被扣留在加薩，為了保護他們，獲釋的泰國工人沒有一個願意談論他們被囚禁時的情況。
泰國外交部長帕恩普裡·巴希達·努卡拉（Parnpree Bahiddha-Nukara）11月30日在機場對記者表示：「我已與多個國家的幾位領導人進行了交談，並確認人質被關押在幾處地點。」
「所以沒有人知道剩下的九名人質是在一起還是被關在不同的地點。沒有人知道這九人什麼時候會被釋放。」他說。他承諾繼續通過外交努力來爭取他們的獲釋。
在素輦省的家中，28歲的另一名獲釋人質孔克裡·瓊布亞（Khomkrit Chombua）手腕上纏著泰國佛教徒常用的橙色祈福線。他說，他在以色列工作了四年，剛好夠支付為家人建造的房子的一大部分。
「我很高興回來。感覺就像重生了一樣。」他告訴美國之音。
他不排除返回以色列的可能性。
他說：「我想先和我的家人在一起，完成我為他們蓋的房子。之後我再做決定。」
新聞來源
- 贫困迫使获释的泰国人质考虑返回以色列（美國之音）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
【桃園市政府廣告】