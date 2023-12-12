每年年底的熱議話題：年終獎金怎麼發才正確？齊頭式、績效制度又有哪些優缺點？
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年終獎金這件事，通常每年都要拿出來討論一次，無論是公司還是員工，這是很難讓所有人都滿意的一件事。而站在我的角度來看，年終獎金不該僅是一筆獎金，應該是分成三個觀點去配發獎金的占比，這三個評估因素分別是營業獲利、執行績效、以及團隊人事的調整。
文：葛捷思品牌經營學
年終獎金這件事，通常每年都要拿出來討論一次，然後每年都要再心寒一遍，看看是員工太過貪婪，還是企業主太過小氣。但不管怎麼發，都很難讓人滿意，再如何完善，都還是會有人不開心，然後上網罵它一輪，再回來默默地繼續工作。
我曾經寫過一篇文章「年終發不發，跟營收其實沒有直接關係」，因為不管有沒有賺錢，最後的決定還是在老闆身上，會發的，總是會有辦法，不想發的，可以找各種名目說公司沒賺錢。
而站在我的角度來看，年終獎金不該僅是一筆獎金，而是應該分成三個觀點去配發獎金的占比，這三個評估因素分別是營業獲利、執行績效、以及團隊人事的調整。
為什麼要設定這麼多麻煩的項目，一筆年終獎金包含所有的內容，既簡單處理事情，也可以直接按照個人貢獻調整金額即可。但設立這些項目，就是為了讓公司不論是否賺錢時，都能出師有名的做出有利團隊的調整。
首先是齊頭式的年終獎金，這個基礎建立在營運獲利上，只要沒有獲利，基本上很少企業會自掏腰包來發放，通常一個簡單的紅包就打發。但這反而是最單純的結果，麻煩的是有賺錢，該怎麼發？
齊頭式的發放，最後產生的結果就是會出現比較性，大多數人都會認為自己付出的更多，甚至業務單位會認為是自己提供了業績公司才能獲利，憑甚麼後勤團隊能獲得等同的獎金，後勤單位也認為自己的付出不亞於其他人，諸如此類的問題，每年都要爭論一次，這就是齊頭式的缺點。
而績效獎金的制度，就是為了彌補齊頭式的缺口，額外設立執行績效的獎金，有實際貢獻的就能得到更多的收入。但誰說業務單位就完全承擔了所有的營運績效，很多時後會發現反而都是後勤在收尾、擦屁股，爛攤子都丟回公司，最後還發現可能沒賺到錢，相同的一件事，不同角度會有不同的面貌。
這個項目的設立，就是直接對於有實質貢獻的員工，提供一筆封口費，告訴他們，公司都看在眼裡，你應得的、少不了。有拿到的人，原則上不會大肆宣揚，沒拿到的人，自己也心知肚明，這是屬於安定人心的策略。
最後是團隊的人事組織，這個是薪資結構調整的階段，不論公司賺錢與否，對於有淺力的人才需要持續養成，讓員工慢慢地跟團隊建立忠誠度，時間久了，有能力有產值的就會慢慢的往上接近營運核心。
但這個方式要固定在每年的同一個時間，讓所有人知道這個評估的標準跟結算日，薪資不是討了就有。如果每個月都有人在調整薪資，這樣毫無章法的做法，最後通常只會害了自己，每個月都有人來吵，不用做事就飽了。
按照上面的原則，只要能領到第三項薪資調整的人，通常前兩項也都拿的到，反而是領到第一項年終獎金的人，就不一定能拿到第二項績效獎金，而薪資調整就更不用說了，績效不足，何來培養之說。這個做法可以出師有名的穩定各個有貢獻的員工。
有人會說，我們公司就只有一個月的預算，根本沒這麼多錢可以做這樣的分配。其實只要齊頭式減額就好了。
舉例齊頭式年終獎金為一個月，總額一百萬，那就改成五十萬作為齊頭式獎金，全員砍半僅撥發半個月獎金，另外的五十萬，將十萬做為薪資調整的基礎，剩下的四十萬做為績效獎金的規劃。如此一來，有能力、有貢獻的員工，反而可以領超過原本預期一個月的水準，把資源配發給有未來機會的同仁，對於企業的成長才是正向的決策。
這樣會不會造成任何負面的效果？
當然會。
那些只領到半個月的同仁，會怨聲載道，抱怨公司不公，抱怨同事爭功諉過，最後就會引發離職的效應。
這樣確實會對公司產生負面的影響，畢竟重新訓練新員工的時間成本也是很重要的關鍵，但最起碼，可以保全實際產值更高的同仁，能夠繼續穩定的為公司執行業務。損失次要的，總比損失主戰人員來的不這麼傷，雖然不好聽，但這就是現實的團隊人事結構。
做個總結，公司若沒賺錢，年終獎金可以不發。
但績效獎金跟人事調整，不管賺錢與否，都要有所表現。因為未來的公司營運要改善，都必須要靠這些關鍵的同仁。單純遵照沒有獲利而暫停所有獎金制度，反而是在懲罰有貢獻的員工，因為再怎樣努力，都是齊頭式的標準，能躺著，那何必坐這，更不需要站著，反正最後的結果都一樣。
有時候營運狀況要改善，除了商業模式的調整外，人心的建立跟忠誠度的養成，反而是企業成長中看不見的關鍵。
打著沒有獲利的口號，省下了所有的獎金預算，最後會留下的員工，大都是那種躺平主義者，永遠秉持著少做少錯，不做、就不會錯的職場心態，而這些人總是會跟著企業走到最後的那一刻，無比衷心的一起打包離開。
獎金，是用來安撫跟收買那些未來有潛力的同仁，好好的分配企業資源，他們能帶回來的收益，大多會超過本身的價值。
如果今年你領到比同仁平均還多的獎金，也請抱持感謝的心態繼續努力。若只有齊頭式的水準，就需要評估自己是否真的盡力了。若公司真的沒有任何的表示，或者人才制度上的規劃，那也請不要浪費自己的才華，早日尋求下一個更好的市場機會。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：年終獎金，應該怎麼發？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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