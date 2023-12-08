回顧《窮查理的普通常識》影響我的三大觀念，解讀蒙格應對變局的智者之道

文：王政皓

2022年3月，我第一次拜讀查理・蒙格（Charles Munger）的《窮查理的普通常識》。印象當時是坐在政大商圖用一個下午一口氣讀完，讀的當下沒有太多的情緒起伏，沒有太多的腦洞大開，比較帶著一種學習的心，想進一步認識這位低調的巴菲特合夥人。

對我來說，最印象深刻的是裡頭提到的這段話：

「總是會有人在某些方面比你優秀，你必須先成為下屬，然後才能成為領導。」

我們從小學到的，大多是都是怎麼「贏」過別人，把自己能力練得很強，想辦法躍遷到更高的位置，不想只是當個乖乖做事的執行者（俗稱小螺絲釘）。

一年後再次細細品味這句話，我得到不一樣的體悟：跳級雖然走的快，但經驗的累積格外重要。過往成功的里程碑，倘若自己不知道是怎麼做到，只是僥倖運氣好的話，那些沒有踩過的坑，反倒會在將來用不同形式帶回來給你。

巴菲特說，如果要找合夥人，首先，要找比你更聰明、更有智慧的人。再來，當你犯下損失慘重的錯誤時，他既不會事後諸葛，也不會生你的氣。他還應該是個慷慨大方的人，會投入自己的錢並努力為你工作而不計報酬。

最後，在結伴同行的漫漫長路上，這位夥伴還能不斷給你帶來快樂。而查理・蒙格，恰好就是這樣的人。

他讓我深刻感受到，掌握人性漏洞、持續突破並擴大自己的能力圈，是我們在追求更好的道路上必須銘記在心的底層邏輯。這篇文章，我整理了《窮查理的普通常識》當中幾個影響我很深的觀念，也希望對你有所啟發。

從逆向開始，認清別做什麼事

先弄清楚應該「別做什麼事」，然後才考慮接下來要「採取的行動」。

如果要明白人生如何得到幸福，蒙格首先研究人生如何才能變得痛苦；要研究企業如何做強做大，蒙格首先研究企業是如何衰敗的；大部分人更關心如何在股市投資上成功，蒙格最關心的，是為什麼在股市投資上大部分人都失敗了。

我們總是計算得太多，思考得太少，又或是假裝我們什麼都懂。人生的鐵律就是，只有兩成的人能夠贏過其他八成的人，事實就是如此。

只要做好準備，在人生中抓住幾個機會，迅速採取適當的行動，去做簡單而合乎邏輯的事，這輩子就能得到很大的財富。但這種機會很少，通常屬於不斷尋找和等待、充滿求知欲望，而又熱中分析各種不同變數的人。

複雜不代表得簡化到不能再刪

介紹新觀念不難，難的是清除舊觀念——凱因斯。

一種螞蟻的大腦有一種簡單的行為程式，引導牠們在行進時跟著前方的同伴走。如果把行進中的蟻群弄成個圓圈，牠們有時會不停走下去，直到死亡為止。

同理，雖說要化繁為簡，由於存在許多過度簡化的思維程式，人類大腦的運轉必定和螞蟻一樣，常常出現問題。這就是我們在追求理性和簡約時很常出現的「物理學崇拜」（Physics Envy），人類往往喜歡將非常複雜的系統（比如經濟學）簡化為幾道牛頓公式。

正反兩面都要考慮到

避免因為過去的成功而做蠢事的破解對策是：謹慎審視以往的每次成功，找出成功的偶然因素，以免受這些因素誤導，進而誇大新計畫成功的機率。

再來，看看新的行動計畫中，將會遇到哪些在以往成功經驗中沒有出現的風險。

高明的橋牌莊家會想：「我要怎樣才能抓到好牌呢？」但他們也會反過來想：「犯哪些錯誤會導致我手裡全是爛牌？」這兩種思考方式都很有用。所以若想在人生的賭局中獲勝，應該掌握各種必要的模型，然後反覆思考。

蒙格在意的並不是他本人能否贏牌，而是能否把手上的牌打好。儘管在蒙格和巴菲特的世界裡，糟糕的結果是可以接受的（因為有些結果並不在他們的掌握之中），但準備不足和倉卒決策是不可原諒的，因為這些因素是可以控制的。

思考不要只侷限在一種套路

使用工具的人應該瞭解工具的局限。同理，一個使用認知工具的人也應該瞭解其局限。

無論你們多麼聰明，總有一些更聰明的人，如果他們真的想騙你們，你們就會上當。

人類的感知器官有時候會短路，人類的知覺系統清楚證實大腦的確會失靈。人是很容易受到愚弄的，無論是人類精心設計的騙局，還是偶然出現的環境因素，抑或人們刻意習得有效的控制術，都很容易就讓人上當。

導致這種結果的原因之一，是人類感知中的「微量效應」。如果刺激被維持在一定水準之下，便察覺不到它的存在。即使在有所知覺時，人類的大腦也會錯估感知到的東西，因為大腦只能感知到明顯對比，無法像科學儀器那樣精密地感知到變化。

和飛行員學嚴謹的思考架構

飛行員的訓練是依照一個嚴格的六要素系統進行的。6種要素包括：

全面性知識：給予全面的知識，足以涵蓋及應用在飛行中所需的一切。 深度應用：把這些知識統統教給他，不是為了讓他能夠通過一兩次考試，而是為了讓他熟練的應用這些知識，甚至能夠同時處理兩三種相互交織的複雜危險狀況。 思維要靈活：就像任何一個優秀的代數數學家，要學會有時候採用正向思維，有時候採用逆向思維；這樣他就能夠明白，什麼時候應該把注意力放在想要做的事，什麼時候又該放在想要避免的情況。 專業訓練：他必須接受各門學科的訓練，把未來因為錯誤操作造成損失的可能性降到最低；最重要的操作步驟，必須用最嚴格的訓練，達到最高的掌控水準。 檢查再檢查：他必須養成核對「檢查清單」的習慣。 持續學習：在接受最初的訓練之後，他必須常規性地保持對這些知識的掌握，以免那些應付罕見重要問題的知識因為長期不用而生疏。

要得到你想要的東西，最可靠的辦法，是讓自己配得上擁有它。查理・蒙格說，他認識的聰明人沒有不大量閱讀的，但光閱讀還不夠，必須擁有一種能夠掌握概念和做合理事情的性格。

因著蒙格這樣的想法，加深我主動閱讀、接觸和嘗試過去從未想過的事物，持續提升自己的思考維度和格局的決心。

也希望展望 2024，我們都可以一起成長不受滯。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：再見了，查理・蒙格：回顧《窮查理的普通常識》影響我很深的三大觀念｜經典書怪讀的＠怪獸

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九