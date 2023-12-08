回顧《窮查理的普通常識》影響我的三大觀念，解讀蒙格應對變局的智者之道
我們想讓你知道的是
巴菲特說如果要找合夥人，首先要找比你更聰明、更有智慧的人，再來，當你犯下損失慘重的錯誤時，他既不會事後諸葛，也不會生你的氣。他還應該是個慷慨大方的人，會投入自己的錢並努力為你工作而不計報酬。最後，在結伴同行的漫漫長路上，這位夥伴還能不斷給你帶來快樂。而查理・蒙格，恰好就是這樣的人。
文：王政皓
2022年3月，我第一次拜讀查理・蒙格（Charles Munger）的《窮查理的普通常識》。印象當時是坐在政大商圖用一個下午一口氣讀完，讀的當下沒有太多的情緒起伏，沒有太多的腦洞大開，比較帶著一種學習的心，想進一步認識這位低調的巴菲特合夥人。
對我來說，最印象深刻的是裡頭提到的這段話：
「總是會有人在某些方面比你優秀，你必須先成為下屬，然後才能成為領導。」
我們從小學到的，大多是都是怎麼「贏」過別人，把自己能力練得很強，想辦法躍遷到更高的位置，不想只是當個乖乖做事的執行者（俗稱小螺絲釘）。
一年後再次細細品味這句話，我得到不一樣的體悟：跳級雖然走的快，但經驗的累積格外重要。過往成功的里程碑，倘若自己不知道是怎麼做到，只是僥倖運氣好的話，那些沒有踩過的坑，反倒會在將來用不同形式帶回來給你。
巴菲特說，如果要找合夥人，首先，要找比你更聰明、更有智慧的人。再來，當你犯下損失慘重的錯誤時，他既不會事後諸葛，也不會生你的氣。他還應該是個慷慨大方的人，會投入自己的錢並努力為你工作而不計報酬。
最後，在結伴同行的漫漫長路上，這位夥伴還能不斷給你帶來快樂。而查理・蒙格，恰好就是這樣的人。
他讓我深刻感受到，掌握人性漏洞、持續突破並擴大自己的能力圈，是我們在追求更好的道路上必須銘記在心的底層邏輯。這篇文章，我整理了《窮查理的普通常識》當中幾個影響我很深的觀念，也希望對你有所啟發。
從逆向開始，認清別做什麼事
先弄清楚應該「別做什麼事」，然後才考慮接下來要「採取的行動」。
如果要明白人生如何得到幸福，蒙格首先研究人生如何才能變得痛苦；要研究企業如何做強做大，蒙格首先研究企業是如何衰敗的；大部分人更關心如何在股市投資上成功，蒙格最關心的，是為什麼在股市投資上大部分人都失敗了。
我們總是計算得太多，思考得太少，又或是假裝我們什麼都懂。人生的鐵律就是，只有兩成的人能夠贏過其他八成的人，事實就是如此。
只要做好準備，在人生中抓住幾個機會，迅速採取適當的行動，去做簡單而合乎邏輯的事，這輩子就能得到很大的財富。但這種機會很少，通常屬於不斷尋找和等待、充滿求知欲望，而又熱中分析各種不同變數的人。
複雜不代表得簡化到不能再刪
介紹新觀念不難，難的是清除舊觀念——凱因斯。
一種螞蟻的大腦有一種簡單的行為程式，引導牠們在行進時跟著前方的同伴走。如果把行進中的蟻群弄成個圓圈，牠們有時會不停走下去，直到死亡為止。
同理，雖說要化繁為簡，由於存在許多過度簡化的思維程式，人類大腦的運轉必定和螞蟻一樣，常常出現問題。這就是我們在追求理性和簡約時很常出現的「物理學崇拜」（Physics Envy），人類往往喜歡將非常複雜的系統（比如經濟學）簡化為幾道牛頓公式。
正反兩面都要考慮到
避免因為過去的成功而做蠢事的破解對策是：謹慎審視以往的每次成功，找出成功的偶然因素，以免受這些因素誤導，進而誇大新計畫成功的機率。
再來，看看新的行動計畫中，將會遇到哪些在以往成功經驗中沒有出現的風險。
高明的橋牌莊家會想：「我要怎樣才能抓到好牌呢？」但他們也會反過來想：「犯哪些錯誤會導致我手裡全是爛牌？」這兩種思考方式都很有用。所以若想在人生的賭局中獲勝，應該掌握各種必要的模型，然後反覆思考。
蒙格在意的並不是他本人能否贏牌，而是能否把手上的牌打好。儘管在蒙格和巴菲特的世界裡，糟糕的結果是可以接受的（因為有些結果並不在他們的掌握之中），但準備不足和倉卒決策是不可原諒的，因為這些因素是可以控制的。
思考不要只侷限在一種套路
使用工具的人應該瞭解工具的局限。同理，一個使用認知工具的人也應該瞭解其局限。
無論你們多麼聰明，總有一些更聰明的人，如果他們真的想騙你們，你們就會上當。
人類的感知器官有時候會短路，人類的知覺系統清楚證實大腦的確會失靈。人是很容易受到愚弄的，無論是人類精心設計的騙局，還是偶然出現的環境因素，抑或人們刻意習得有效的控制術，都很容易就讓人上當。
導致這種結果的原因之一，是人類感知中的「微量效應」。如果刺激被維持在一定水準之下，便察覺不到它的存在。即使在有所知覺時，人類的大腦也會錯估感知到的東西，因為大腦只能感知到明顯對比，無法像科學儀器那樣精密地感知到變化。
和飛行員學嚴謹的思考架構
飛行員的訓練是依照一個嚴格的六要素系統進行的。6種要素包括：
- 全面性知識：給予全面的知識，足以涵蓋及應用在飛行中所需的一切。
- 深度應用：把這些知識統統教給他，不是為了讓他能夠通過一兩次考試，而是為了讓他熟練的應用這些知識，甚至能夠同時處理兩三種相互交織的複雜危險狀況。
- 思維要靈活：就像任何一個優秀的代數數學家，要學會有時候採用正向思維，有時候採用逆向思維；這樣他就能夠明白，什麼時候應該把注意力放在想要做的事，什麼時候又該放在想要避免的情況。
- 專業訓練：他必須接受各門學科的訓練，把未來因為錯誤操作造成損失的可能性降到最低；最重要的操作步驟，必須用最嚴格的訓練，達到最高的掌控水準。
- 檢查再檢查：他必須養成核對「檢查清單」的習慣。
- 持續學習：在接受最初的訓練之後，他必須常規性地保持對這些知識的掌握，以免那些應付罕見重要問題的知識因為長期不用而生疏。
要得到你想要的東西，最可靠的辦法，是讓自己配得上擁有它。查理・蒙格說，他認識的聰明人沒有不大量閱讀的，但光閱讀還不夠，必須擁有一種能夠掌握概念和做合理事情的性格。
因著蒙格這樣的想法，加深我主動閱讀、接觸和嘗試過去從未想過的事物，持續提升自己的思考維度和格局的決心。
也希望展望 2024，我們都可以一起成長不受滯。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：再見了，查理・蒙格：回顧《窮查理的普通常識》影響我很深的三大觀念｜經典書怪讀的＠怪獸
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）