侯友宜、柯文哲的核能政見有三大問題，若當選恐怕是一場世紀大豪賭
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近期民進黨總統候選人賴清德提出能源政策，並表示「未來若能解決核安與核廢料，不會排除核能」，顯示民進黨對核能的態度逐漸軟化。然而，看向國民黨與民眾黨，筆者認為，侯友宜與柯文哲的核能政見，有三個問題使之成為一場豪賭，而我會說侯柯豪賭，不是沒有原因的。
文：哈先生（能源從業人員）
過去30年來與反核運動密不可分的民進黨，在既有核能技術未能解決核安與核廢挑戰下，透過提升再生能源逐步取代核能發電，即將達成「2025非核家園」的政策目標。
這是台灣反核運動的階段性勝利。但與運動組織不同的是，民進黨作為執政黨，有必要進一步權衡多方利益，動態地回應社會發展乃至科技變化，保持政策推進的彈性，以確保全體國民的最大利益，而非僅是著重特定運動目標。
不可否認，核能技術的發展與時俱進，無論是小型核電廠（Small Moduler Reactor，SMR）、或是核廢料再利用等，然而，這些「核能2.0」皆處於早期發展階段，距離商業化尚充滿高度不確定性。
因此，民進黨未來中長期的能源配比規劃，仍以最保守的方式估計技能技術，將之排除於能源配比之外，以確保台灣電力供給規劃的可行性。
侯柯核能政見的三個問題
近期民進黨總統候選人賴清德提出能源政策，並表示「未來若能解決核安與核廢料，不會排除核能」，顯示民進黨動態的回應社會變動、對核能的態度逐漸軟化。
細究賴清德對核電的開放態度，建立在「核安與核廢的議題已然解決」的前提下，在此前提未滿足前，核能仍非台灣的選項。民進黨的能源配比目標亦遵從此邏輯，基於核安與核廢尚未解決，而未納入核電。
與此同時，國民黨總統侯選人侯友宜所提出的能源配比中，核能佔總發電量的18%、民眾黨總統候選人柯文哲則規劃10%核電配比。此主張強調前提皆為「核能檢修無虞」，並規劃重啟核電廠。
然而筆者認為，侯友宜與柯文哲的核能政見，有三個問題：
第一，此政見已公然預設「核能檢修無虞，可延役可重啟」，說白了，對於「檢修無虞」是先射箭再畫靶。
第二，若對檢修無預設立場，若未來檢修結果不如預期，試問侯友宜總統候選人，台灣的電力供應又該如何是好？誰來補上空缺的18%與10%？
第三，在任何檢查檢修皆尚未啟動的情況下，侯友宜以總統候選人身分「假設」檢修結果安全無虞，能源規劃更「押寶」核能。倘若未來侯友宜當選，在總統候選人已公開宣稱將重啟電廠下，檢查檢修可能不受政治干擾地維持理性、務實、科學嗎？我們的核電檢查檢修還有「失敗」的空間嗎？
因此，侯或柯若當選，新政府的能源政策或恐是場世紀大豪賭，由總統親自護航核電廠通過一切的檢查。
台灣電力的押寶
說侯柯豪賭不是沒有原因。
首先是侯友宜，他在新北市長任內根本就不敢肯定核安。2021年核四公投時，國民黨傾全黨之力支持「同意核四商轉」，侯卻直接挑戰黨的立場，以新北市民安全為第一考量；這無疑是誠實的面對核安與核廢困境。
為何侯友宜現在敢於支持核電？難道是核能技術在這兩年內突飛猛進嗎？並不是的，侯的核能論述之所以髮夾彎，是因為其身為國民黨總統候選人，民調卻長期不見起色，至今已到窮途末路，所以侯只好把最後的籌碼都押上去，透過操弄缺電議題尋求中間選民支持，並爭取「反反核／反綠」的深藍選民認同。
換言之，在新北市民的安全與總統大選之間，侯友宜已經選擇了後者。
柯文哲則在2021年核四公投時，基於核四設計問題與未解的核廢、核安疑慮，表態反對重啟核四，柯更坦承在其能力範圍內，台北市政府無法提出因應核災的疏散計畫。當年，柯認為面對「核四重啟」議題，政府應務實的「認賠殺出」。
然而到了2023年的今天，是甚麼原因，讓柯願意放棄認賠殺出、進一步體檢當年令其有所顧慮的設計？與此同時，柯的能力是否已有長足進步、足以提出核二、三、四，三座核電廠周遭的核災疏散計畫？否則，當年連台北市的疏散計畫都提不出來，今天要如何讓台灣人民相信其可提出台北、新北與屏東的疏散計畫？
比較三黨能源政見，民進黨為核能技術發展做了最保守的估計，以確保台灣電力供應無虞。筆者相信，全人類在核安與核廢問題都被解決的情境下，沒有不使用核能的道理，民進黨的開放態度，為台灣未來增添更多機會——倘若未來核能確實改頭換面歸來，那倒也為台灣能源供給錦上添花。
對比之下，國民黨、民眾黨則忽視科學與技術的侷限、社會大眾的接受度，妄以政治力凌駕科學與民意，將台灣電力供應押寶於目前技術尚未獲得突破的核能之上，反倒將讓台灣陷入能源危機。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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