侯友宜、柯文哲的核能政見有三大問題，若當選恐怕是一場世紀大豪賭

文：哈先生（能源從業人員）

過去30年來與反核運動密不可分的民進黨，在既有核能技術未能解決核安與核廢挑戰下，透過提升再生能源逐步取代核能發電，即將達成「2025非核家園」的政策目標。

這是台灣反核運動的階段性勝利。但與運動組織不同的是，民進黨作為執政黨，有必要進一步權衡多方利益，動態地回應社會發展乃至科技變化，保持政策推進的彈性，以確保全體國民的最大利益，而非僅是著重特定運動目標。

不可否認，核能技術的發展與時俱進，無論是小型核電廠（Small Moduler Reactor，SMR）、或是核廢料再利用等，然而，這些「核能2.0」皆處於早期發展階段，距離商業化尚充滿高度不確定性。

因此，民進黨未來中長期的能源配比規劃，仍以最保守的方式估計技能技術，將之排除於能源配比之外，以確保台灣電力供給規劃的可行性。

侯柯核能政見的三個問題

近期民進黨總統候選人賴清德提出能源政策，並表示「未來若能解決核安與核廢料，不會排除核能」，顯示民進黨動態的回應社會變動、對核能的態度逐漸軟化。

細究賴清德對核電的開放態度，建立在「核安與核廢的議題已然解決」的前提下，在此前提未滿足前，核能仍非台灣的選項。民進黨的能源配比目標亦遵從此邏輯，基於核安與核廢尚未解決，而未納入核電。

與此同時，國民黨總統侯選人侯友宜所提出的能源配比中，核能佔總發電量的18%、民眾黨總統候選人柯文哲則規劃10%核電配比。此主張強調前提皆為「核能檢修無虞」，並規劃重啟核電廠。

然而筆者認為，侯友宜與柯文哲的核能政見，有三個問題：

第一，此政見已公然預設「核能檢修無虞，可延役可重啟」，說白了，對於「檢修無虞」是先射箭再畫靶。

第二，若對檢修無預設立場，若未來檢修結果不如預期，試問侯友宜總統候選人，台灣的電力供應又該如何是好？誰來補上空缺的18%與10%？

第三，在任何檢查檢修皆尚未啟動的情況下，侯友宜以總統候選人身分「假設」檢修結果安全無虞，能源規劃更「押寶」核能。倘若未來侯友宜當選，在總統候選人已公開宣稱將重啟電廠下，檢查檢修可能不受政治干擾地維持理性、務實、科學嗎？我們的核電檢查檢修還有「失敗」的空間嗎？

因此，侯或柯若當選，新政府的能源政策或恐是場世紀大豪賭，由總統親自護航核電廠通過一切的檢查。

台灣電力的押寶

說侯柯豪賭不是沒有原因。

首先是侯友宜，他在新北市長任內根本就不敢肯定核安。2021年核四公投時，國民黨傾全黨之力支持「同意核四商轉」，侯卻直接挑戰黨的立場，以新北市民安全為第一考量；這無疑是誠實的面對核安與核廢困境。

為何侯友宜現在敢於支持核電？難道是核能技術在這兩年內突飛猛進嗎？並不是的，侯的核能論述之所以髮夾彎，是因為其身為國民黨總統候選人，民調卻長期不見起色，至今已到窮途末路，所以侯只好把最後的籌碼都押上去，透過操弄缺電議題尋求中間選民支持，並爭取「反反核／反綠」的深藍選民認同。

換言之，在新北市民的安全與總統大選之間，侯友宜已經選擇了後者。

Photo Credit: 中央社 核四廠

柯文哲則在2021年核四公投時，基於核四設計問題與未解的核廢、核安疑慮，表態反對重啟核四，柯更坦承在其能力範圍內，台北市政府無法提出因應核災的疏散計畫。當年，柯認為面對「核四重啟」議題，政府應務實的「認賠殺出」。

然而到了2023年的今天，是甚麼原因，讓柯願意放棄認賠殺出、進一步體檢當年令其有所顧慮的設計？與此同時，柯的能力是否已有長足進步、足以提出核二、三、四，三座核電廠周遭的核災疏散計畫？否則，當年連台北市的疏散計畫都提不出來，今天要如何讓台灣人民相信其可提出台北、新北與屏東的疏散計畫？

比較三黨能源政見，民進黨為核能技術發展做了最保守的估計，以確保台灣電力供應無虞。筆者相信，全人類在核安與核廢問題都被解決的情境下，沒有不使用核能的道理，民進黨的開放態度，為台灣未來增添更多機會——倘若未來核能確實改頭換面歸來，那倒也為台灣能源供給錦上添花。

對比之下，國民黨、民眾黨則忽視科學與技術的侷限、社會大眾的接受度，妄以政治力凌駕科學與民意，將台灣電力供應押寶於目前技術尚未獲得突破的核能之上，反倒將讓台灣陷入能源危機。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：王祖鵬