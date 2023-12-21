幫伴侶自慰有助於感情升溫？ 研究證實：正面情緒與性滿意度都有提升

夫妻雙方近期若「性」趣缺缺，不見得要勉強自己進行性交，反而可以從互相幫助對方「自慰」開始著手、慢慢恢復性慾？《International Journal of Sexual Health》刊載的研究指稱，採取「雙向自慰」的夫妻，性生活滿意度相較其他伴侶更加圓滿，打破了以往自慰給人單方面、孤獨的刻板印象。

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幫伴侶自慰有助於感情升溫？ 研究證實：「兩大部分」改變最有感！

英國南安普敦大學透過社交媒體與人力資源網站招募受試者，最終囊括年齡介於18-65歲之間的117名女性與151名男性。經調查得知每位受試者的性經歷、單獨/雙向自慰經歷、自慰感受、性滿意度與性自尊程度等指標；初步結果顯示有過雙向自慰經歷者為50.7%，男女性則分別為48.3%、53.8%。

研究結果顯示，「雙向自慰」所帶來的好處，與以下2種指標有顯著的正相關：

1. 正面情緒。所有受試者的平均正面情緒得分為29.58（滿分為40分）；男性與女性的平均得分則分別為30.71、28.11，男性對自慰的情緒明顯更為正向，僅12名受試者對雙向自慰抱持負面看法。

2. 性滿意度。所有受試者的平均滿意度得分為45.35（滿分為60分），男女性的差異性不大，無論性別都能從雙向自慰中，獲得較高的性滿意度；比起過去2週沒有雙向自慰習慣的伴侶，其性滿意度高出12%。

另外，研究也發現，對於提升性自尊程度方面，雙向自慰並沒有太多的幫助；先前更有研究認為，伴侶自慰容易引起特定女性的不安全或尷尬，因為有時候必須表現出性高潮的樣子，以防另一半自尊心受創。不過，基本上實施雙向自慰的伴侶，大多能從中獲得更多正面情緒與性滿意度。

夫妻「性趣缺缺」解藥？ 專家：自慰不必被「性愛腳本」綁架

對此，研究主要作者Dilan Kilic表示，大部分的受試者確切知道自己喜歡什麼類型的刺激，所以雙向自慰被認為有助於了解自身與伴侶的性喜好。另外，雙向自慰還可以幫助伴侶了探索彼此的「性高潮」，並學習不同的刺激技巧。建議性治療師或伴侶治療師可以將雙向自慰納入治療內容，協助雙方獲得滿足感。

Kilic也強調，性行為不必被傳統的「性腳本」綁架，「所謂的性腳本就是夫妻或伴侶雙方受限於『陰莖-陰道性交』（PVI），或以男性快感作為性行為結束的歸依。事實上性行為涉及的層面非常廣泛，不應只限於接吻、伴侶觸摸、口腔生殖器接觸、PVI、男性或女性高潮等等行為。」

Kilic認為，透過提倡雙向自慰的實行，不僅可以為伴侶創造多樣化的性高潮機會，也有助於增加性快感和情感親密感。重要的是要考慮到改善性溝通可能使夫妻能夠嘗試新的性活動，而雙向自慰的經歷可能有助於雙方展開關於性需求的討論。因此，未來的研究應著重探討，自慰行為是否能擔任「性溝通」的角色。

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別再對伴侶敏感帶一知半解！ 國內男女性最敏感部位前5名

不只是互相幫助對方自慰，能夠幫助感情升溫，了解對方的「敏感帶」也對於提升性感受有明顯幫助。《臺灣民眾性事調查》曾發布數據顯示，高達90%的台灣人希望另一半能更了解自己的敏感帶，不過有69.9%傾向「表現出舒服的感覺讓另一半知道」，而不是「直接跟伴侶說（40.7%）」

敏感帶可能根據性別不同而有差異？根據調查結果顯示，臺灣男性敏感帶排名依序為龜頭、乳頭、陰莖、睪丸及冠狀溝，前5名中有4個敏感帶集中在私密處；反觀女性敏感帶遍佈全身，前5名依序為陰蒂、乳頭、耳朵/耳垂、後頸及腰部，彷彿全身都是敏感帶。

不只是找對部位，刺激的方式也大有學問。根據調查指出，接近7成臺灣民眾認為「舌舔」是最舒服的敏感帶刺激方式。專科醫師提醒，除私密處外，舌吻也是能夠帶來正向氣氛的關鍵，利用節奏的變換或不同的觸碰方式，都能為即將發生的床事帶來更好的鋪陳。

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標：夫妻「性趣缺缺」解藥？ 研究：互相幫對方做「1件事」 性體驗堪比單純做愛

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航