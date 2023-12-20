思覺失調症有哪些症狀？該如何診斷與治療？醫師：壓力、病毒都是誘發因素

圖片來源：潮健康

思覺失調症與基因有關？有哪些疾病家族史要注意？

隨著社會事件與影視內容流行，精神疾病「思覺失調症」逐漸受到關注，思覺失調症（Schizophrenia）舊稱為「精神分裂症」，2014年起正式更名為思覺失調症。新竹台大分院生醫醫院精神醫學部林建亨醫師表示，國內外研究顯示，思覺失調症盛行率約為1%，每100人可能有1位發病患者，好發年齡多介於15歲至25歲之間，而女性的第二次發病高峰期落在40歲左右。

思覺失調症與基因有明顯關係，研究發現，同卵雙胞胎其中一人發病，另一人發病機率高達50%。當父母其中一人是思覺失調症患者時，兒女遺傳機率約為12%，若父母都有思覺失調症，發病機會升高為24%左右。當個體帶有相關遺傳基因，又遇到後天壓力、病毒感染等影響，都可能誘發思覺失調症。

林建亨醫師提醒，精神疾病與多種遺傳基因有關，並不是單一基因突變造成，包括憂鬱症、躁鬱症、精神官能症或思覺失調症，有家族史者皆應提高警覺，或盡早尋求精神科醫師協助。

圖片來源：潮健康

思覺失調症有哪些症狀？發病多久是黃金治療期？

思覺失調症有哪些早期症狀？林建亨醫師表示，就如同糖尿病是胰臟分泌胰島素功能異常所致，思覺失調症是與大腦中「多巴胺」分泌異常相關。當多巴胺過度分泌時，會導致想法行為沒有邏輯與思考跳躍鬆散，甚至出現被害妄想等症狀。

另外，思覺失調症患者可能會產生幻覺、幻聽，病人會聽見許多人在談論與批評自己。隨妄想和幻聽衍生而來的，是一系列外在的怪異行為，例如覺得有人要針對自己，於是隨身攜帶防身物品，或擔心被追蹤而不敢使用手機。

林建亨醫師指出，思覺失調症是腦部疾病，患者可能會有注意力分散、記憶力減退、反應速度變慢等跡象。如果是青少年時期發病，則可能導致學習狀況不佳、學業退步、行為怪異等問題。

思覺失調症的黃金治療時間是在發病兩年之內，愈早接受穩定治療，愈有益未來的病情控制。林建亨醫師指出，一旦病程拖延太久，腦細胞持續受到損傷，病人就可能從「正性症狀」發展為「負性症狀」，明顯失去原有的生活自理能力、思考彈性、正向思考等正常功能，導致思考與情緒反應變得逐漸緩慢與空洞。

圖片來源：潮健康

思覺失調症如何診斷？要排除哪些疾病因素？

林建亨醫師表示，孩子發生思覺失調時，可能會出現學習狀況不佳，或是經常感覺「山雨欲來風滿樓」的恐懼感，終日惶惶不安，導致不敢接觸人群、不敢出門，甚至閃躲同儕生活圈發生社交畏懼等現象。

由於兒童青少年時期精神疾病診斷的困難性，與躁鬱症、憂鬱症、思覺失調的前驅症狀常有類似共通精神病理表徵，思覺失調症常需穩定追蹤半年以上才能確定診斷，及早介入並增加病程觀察時間，有機會採取最低程度的藥物介入，輔以環境調整與病識感建立，幫助患者讓精神疾病的負擔最小化。

此外，「心理衡鑑」也是評估思覺失調症的輔助工具之一，但並非每位患者都必須，林建亨醫師解釋，如同測試電腦CPU轉速和記憶體大小般，心理衡鑑能幫助釐清孩子的反應速度、記憶能力以及語言和數理方面的智能表現，有助於協助了解兒童青少年患者的病況與病後能力評估，以期建立適當的學習與生活目標。

林建亨醫師表示，某些患者精神病理的非典型表現，常可能與某些生理性疾病因素相關，如癲癇、甲狀腺異常、自體免疫疾病或腦部腫瘤等，這些生理疾病也可能影響腦部功能表現，造成類似思覺失調症的症狀，因此會視患者個別狀況，安排適當生理檢查，譬如，若是癲癇就會安排相關的腦波檢查，確認是否有腦部異常發電。

思覺失調症的診斷需要排出可能的生理疾病，但臨床實務需要經由精神科醫師評估個別患者狀況後，再決定是否安排，避免不必要的檢查造成診斷時程的延後，也造成額外的身體負擔。

圖片來源：潮健康

思覺失調症如何治療？需要吃一輩子的藥嗎？

當確診是思覺失調症後，是否需要長期服藥？林建亨醫師表示，成人期發生思覺失調，首要是規律接受治療，症狀穩定之後可考量朝「減藥」方向發展。目前而言，絕大多數患者需要長期用藥控制，但是透過穩定規律的治療，有相當機率能減少藥量，並同時達到症狀控制，回復生病前的思考、情緒與工作能力。

然而，有些孩子是在青少年時期發病，症狀並不穩定，診斷也需要足夠時間的病程做精神病理的觀察。林建亨醫師指出，孩子的腦部會持續成長到青春期後期，隨著發育其病程變化程度較大，診斷可能隨時間作變化，譬如有些孩子患病初期診斷為思覺失調症，但之後卻是朝情緒症狀起伏變化病程方向演變，最終確診為躁鬱症。目前希望在治療上，能夠幫助孩子以最低治療劑量達到最好的控制，並隨著疾病病程的發展，逐步達到臨床上安全且有效的藥物調整或減量。

林建亨醫師強調，一旦確診為思覺失調症，務必穩定服藥，切勿自行停藥，自行停藥將大幅增加復發機率，導致腦細胞受損與凋亡，記憶力與思考能力都會因為疾病復發受到再次的傷害，甚至導致之後需要更高劑量的藥物才能控制病情。

林建亨醫師表示，思覺失調患者如果沒有按時用藥，會造成慢性退化，日常行為變得緩慢，認知功能也隨之減退。現今藥物進步，除了口服藥物之外，美國FDA已通過半年施打一次的長效針劑治療，未來希望最終有機會能發展為一年施打一次的針劑治療，有效簡化思覺失調症的治療療程，讓患者的疾病負擔最小化，過上正常健康的生活。

圖片來源：潮健康

思覺失調症患者如何調整生活？妥善治療也能正常工作？