思覺失調症有哪些症狀？該如何診斷與治療？醫師：壓力、病毒都是誘發因素
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台灣民眾對思覺失調症的污名化已顯著降低，未來更應幫助風險族群或確診思覺失調症患者，透過良好管道接觸正確資訊與穩定治療，增進疾病預後，也減少思覺失調症的家庭與照顧者負擔。林建亨醫師指出，思覺失調症初診率的確已有提升，有些孩子發病初期就會到精神科醫療院所接受評估與治療。呼籲民眾，只要發現情緒、行為或認知異常，應尋求醫療協助，盡早接受妥善治療。
思覺失調症與基因有關？有哪些疾病家族史要注意？
隨著社會事件與影視內容流行，精神疾病「思覺失調症」逐漸受到關注，思覺失調症（Schizophrenia）舊稱為「精神分裂症」，2014年起正式更名為思覺失調症。新竹台大分院生醫醫院精神醫學部林建亨醫師表示，國內外研究顯示，思覺失調症盛行率約為1%，每100人可能有1位發病患者，好發年齡多介於15歲至25歲之間，而女性的第二次發病高峰期落在40歲左右。
思覺失調症與基因有明顯關係，研究發現，同卵雙胞胎其中一人發病，另一人發病機率高達50%。當父母其中一人是思覺失調症患者時，兒女遺傳機率約為12%，若父母都有思覺失調症，發病機會升高為24%左右。當個體帶有相關遺傳基因，又遇到後天壓力、病毒感染等影響，都可能誘發思覺失調症。
林建亨醫師提醒，精神疾病與多種遺傳基因有關，並不是單一基因突變造成，包括憂鬱症、躁鬱症、精神官能症或思覺失調症，有家族史者皆應提高警覺，或盡早尋求精神科醫師協助。
思覺失調症有哪些症狀？發病多久是黃金治療期？
思覺失調症有哪些早期症狀？林建亨醫師表示，就如同糖尿病是胰臟分泌胰島素功能異常所致，思覺失調症是與大腦中「多巴胺」分泌異常相關。當多巴胺過度分泌時，會導致想法行為沒有邏輯與思考跳躍鬆散，甚至出現被害妄想等症狀。
另外，思覺失調症患者可能會產生幻覺、幻聽，病人會聽見許多人在談論與批評自己。隨妄想和幻聽衍生而來的，是一系列外在的怪異行為，例如覺得有人要針對自己，於是隨身攜帶防身物品，或擔心被追蹤而不敢使用手機。
林建亨醫師指出，思覺失調症是腦部疾病，患者可能會有注意力分散、記憶力減退、反應速度變慢等跡象。如果是青少年時期發病，則可能導致學習狀況不佳、學業退步、行為怪異等問題。
思覺失調症的黃金治療時間是在發病兩年之內，愈早接受穩定治療，愈有益未來的病情控制。林建亨醫師指出，一旦病程拖延太久，腦細胞持續受到損傷，病人就可能從「正性症狀」發展為「負性症狀」，明顯失去原有的生活自理能力、思考彈性、正向思考等正常功能，導致思考與情緒反應變得逐漸緩慢與空洞。
思覺失調症如何診斷？要排除哪些疾病因素？
林建亨醫師表示，孩子發生思覺失調時，可能會出現學習狀況不佳，或是經常感覺「山雨欲來風滿樓」的恐懼感，終日惶惶不安，導致不敢接觸人群、不敢出門，甚至閃躲同儕生活圈發生社交畏懼等現象。
由於兒童青少年時期精神疾病診斷的困難性，與躁鬱症、憂鬱症、思覺失調的前驅症狀常有類似共通精神病理表徵，思覺失調症常需穩定追蹤半年以上才能確定診斷，及早介入並增加病程觀察時間，有機會採取最低程度的藥物介入，輔以環境調整與病識感建立，幫助患者讓精神疾病的負擔最小化。
此外，「心理衡鑑」也是評估思覺失調症的輔助工具之一，但並非每位患者都必須，林建亨醫師解釋，如同測試電腦CPU轉速和記憶體大小般，心理衡鑑能幫助釐清孩子的反應速度、記憶能力以及語言和數理方面的智能表現，有助於協助了解兒童青少年患者的病況與病後能力評估，以期建立適當的學習與生活目標。
林建亨醫師表示，某些患者精神病理的非典型表現，常可能與某些生理性疾病因素相關，如癲癇、甲狀腺異常、自體免疫疾病或腦部腫瘤等，這些生理疾病也可能影響腦部功能表現，造成類似思覺失調症的症狀，因此會視患者個別狀況，安排適當生理檢查，譬如，若是癲癇就會安排相關的腦波檢查，確認是否有腦部異常發電。
思覺失調症的診斷需要排出可能的生理疾病，但臨床實務需要經由精神科醫師評估個別患者狀況後，再決定是否安排，避免不必要的檢查造成診斷時程的延後，也造成額外的身體負擔。
思覺失調症如何治療？需要吃一輩子的藥嗎？
當確診是思覺失調症後，是否需要長期服藥？林建亨醫師表示，成人期發生思覺失調，首要是規律接受治療，症狀穩定之後可考量朝「減藥」方向發展。目前而言，絕大多數患者需要長期用藥控制，但是透過穩定規律的治療，有相當機率能減少藥量，並同時達到症狀控制，回復生病前的思考、情緒與工作能力。
然而，有些孩子是在青少年時期發病，症狀並不穩定，診斷也需要足夠時間的病程做精神病理的觀察。林建亨醫師指出，孩子的腦部會持續成長到青春期後期，隨著發育其病程變化程度較大，診斷可能隨時間作變化，譬如有些孩子患病初期診斷為思覺失調症，但之後卻是朝情緒症狀起伏變化病程方向演變，最終確診為躁鬱症。目前希望在治療上，能夠幫助孩子以最低治療劑量達到最好的控制，並隨著疾病病程的發展，逐步達到臨床上安全且有效的藥物調整或減量。
林建亨醫師強調，一旦確診為思覺失調症，務必穩定服藥，切勿自行停藥，自行停藥將大幅增加復發機率，導致腦細胞受損與凋亡，記憶力與思考能力都會因為疾病復發受到再次的傷害，甚至導致之後需要更高劑量的藥物才能控制病情。
林建亨醫師表示，思覺失調患者如果沒有按時用藥，會造成慢性退化，日常行為變得緩慢，認知功能也隨之減退。現今藥物進步，除了口服藥物之外，美國FDA已通過半年施打一次的長效針劑治療，未來希望最終有機會能發展為一年施打一次的針劑治療，有效簡化思覺失調症的治療療程，讓患者的疾病負擔最小化，過上正常健康的生活。
思覺失調症患者如何調整生活？妥善治療也能正常工作？
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
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近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。