有5126次失敗，才有第5127次的成功——戴森如何從失敗中學習，打造他的科技王國？

文：Crystal（創新拿鐵）

提到Dyson，你會想到什麼？

或許，頂級吸塵器、空氣清淨機、吹風機、乾手機，甚至耳機，都映入你的腦海。Dyson，如今已成為這些嶄新科技產品的代名詞。

但在這些產品的背後，有另外一個Dyson，背後的故事更讓人驚奇。他就是這系列Dyson產品的公司創辦人——詹姆斯·戴森（James Dyson，以下簡稱戴森），一位傳奇發明家。

他的傳奇，不僅僅來自他美術學校出身卻成就設計與工程完美結合為一的典範背景；還有他在人生一路越級打怪的過程中，逐步精通設計、工程、銷售……等領域，白手起家成立了一間如今市值達210億英鎊（約新台幣8315億）的公司，至今從未上市。

《創新拿鐵》曾經寫過這位傳奇人物的發明。但一篇文章，難以道盡他生涯中的創業起伏、商海浮沉。

2023年12月，由戴森本人親自撰寫的自傳《Dyson：詹姆斯·戴森的發明人生》中文版新書將在各大書店實體與網路通路上架。書中細數他56年來的每個奇思妙想、創業歷程，那滿身傷痕、滿身榮耀的過往。

戴森在書中更娓娓道來他歷年的發明，從點子的誕生、精進的過程，無論是吸塵器、乾手機、空氣清淨機、吹風機、吸塵機器人，甚至到電動車，他一一還原當年場景、設計圖，讓讀者彷彿鑽進他的腦袋、站在他身旁，親臨創新誕生的現場。

《創新拿鐵》有幸得到本書授權，摘錄其中部分內容，寫了這篇導讀書摘。

戴森用親身經歷回答了一個長久困惑人們的問題：

創新與發明究竟如何誕生？是靈光一現，劃時代創新與發明就破繭而出？

「關於發明，更多的是失敗，而不是最後的成功。」 戴森在書的序言直白的說。他認為，得要接受、甚至喜歡失敗，但仍持續前進，靠著持久的耐心觀察，才能成就發明。

戴森所說的這番道理，你我並不陌生。但當翻開書頁，與戴森一同進入他如何克服挫折、失敗、突破自我，最終成為一代發明傳奇的人生點滴，依然讓人驚心動魄。

初露鋒芒：設計與工程的交會點

戴森出生在英格蘭東部海濱小鎮的一個教育世家。爺爺、父母、哥哥都是劍橋大學的畢業生，而後從事教職工作。父兄從事古典文學研究工作。而他自己從小最愛的，卻是繪畫。

雖然出身知識分子家庭，但在二戰後的窮困年代，戴森一家並不寬裕。雪上加霜的是，戴森八歲喪父，自此由母親一手養大三個小孩。在沒有父親的日子裡，戴森得幫著母親做家務、做自己的玩具、做園藝、做木工、做農活。

18歲，戴森唸了一間只教素描和水彩油畫的繪畫學校，校長建議他可以爭取到英國皇家藝術學院（Royal College of Art, 以下簡稱RCA）念「家具設計」。戴森順利的成為少數沒有學士學位、卻被錄取的學生，開始了他的人生轉捩點。

RCA是全球頂尖、思想前衛的設計與藝術學府。戴森原本要專攻家具設計，但在RCA提供的彈性學習中，讓他在藝術、科學、製作中跨界多元學習。戴森的專攻領域從家具設計，一路拓展到建築與室內設計，也開始接觸工程與科學領域。

20歲，還在RCA唸書的戴森，因緣際會遇上了生命中的貴人與好友——43歲的英國發明家、工程師、創業家傑瑞米·傅萊（Jeremy Fry）。

傅萊是戴森第一個老闆，也是最重要的伯樂。他邀請戴森參與打造他公司旗下的海上卡車——這是一種高速、可直接上岸的平底船。傅萊甚至讓當時才20歲的戴森帶領他公司旗下的海洋部門，負責海上卡車原型船打造與銷售。因此，戴森在RCA畢業後，並沒有一頭鑽進設計的世界，而繼續在傅萊手下負責製造、銷售海上卡車，5年內一路把海上卡車賣到軍方、運輸業，甚至英國皇室，客戶遍及40多國。

Photo Credit: Dyson 創業家傑瑞米·傅萊（Jeremy Fry）邀請詹姆斯·戴森參與打造海上卡車（Sea Truck）

1974年，此時27歲的戴森，已是2個孩子的父親、剛買了房子，有著穩定優渥的工作。家庭事業雙豐收。就在這年，他決定自行創業，設計革命性的產品。這一決定，開啟了他往後18年跌宕起伏的創業之路。

一場被遺忘的失敗，成就了Dyson的千億帝國

如果說2023年聯準會的連續升息，讓企業們喘不過氣，那1974年的英國的大環境，只能說讓人窒息。此時正值第一次石油危機，英國通貨膨脹率達到16%，企業融資成本更超過24%，創投產業才剛剛萌芽。

為了創業，戴森抵押房子借錢，開公司販售他發明的球型手推車（Ballbarrow）。經過5年的悉心經營，卻在離賺錢只差一步時，被理念不合的股東掃地出門。更慘的是，戴森當年把球型手推車的專利簽給公司，因此當他離開公司時，沒有專利、沒有工作，依然身背鉅額房貸。

Photo Credit: Dyson 詹姆斯·戴森與三個孩子使用他發明的球型手推車（Ballbarrow）在院子挖鑿池塘

第一次創業的低潮給了戴森寶貴的經驗：專利要掌握在自己手上、要擁有公司的絕對控制權、摒棄落後的銷售制度。

32歲，戴森從頭再起。那個改變他一生的發明——氣旋式吸塵器，正在前方等他。

戴森與吸塵器的靈感，其實是不期而遇。

當年，戴森製造球型手推車，使用乾式噴漆為手推車鋼架上色。但噴漆造成的大量乾燥粉末讓他苦惱不已。他從業界得知，運用「氣旋分離器」離心力能最有效的收集灰塵，不需要三不五時清理濾網。他依樣畫葫蘆，帶著兩個工人用幾個週末做出了氣旋機，解決了他在製造球型手推車的問題。

某天，就在他拿出家裡新買的吸塵器想要打掃時，卻發現吸塵器因為集塵袋堵塞而罷工。一個靈感閃過他的腦海：「要是我也能研發一台小小氣旋，來取代堵塞的集塵袋呢？」 他迅速在家裡用紙板做了一個測試品，有效！他決定成立公司。