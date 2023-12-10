有5126次失敗，才有第5127次的成功——戴森如何從失敗中學習，打造他的科技王國？
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從藝術、設計、再到科學與工程，詹姆斯 · 戴森56年的發明人生，是跨界融合的最佳典範。這位被當代推崇的英國發明家、創業家、設計師、工程師，用他的親身經歷，揭露關於創新與發明誕生的終極秘密。
文：Crystal（創新拿鐵）
提到Dyson，你會想到什麼？
或許，頂級吸塵器、空氣清淨機、吹風機、乾手機，甚至耳機，都映入你的腦海。Dyson，如今已成為這些嶄新科技產品的代名詞。
但在這些產品的背後，有另外一個Dyson，背後的故事更讓人驚奇。他就是這系列Dyson產品的公司創辦人——詹姆斯·戴森（James Dyson，以下簡稱戴森），一位傳奇發明家。
他的傳奇，不僅僅來自他美術學校出身卻成就設計與工程完美結合為一的典範背景；還有他在人生一路越級打怪的過程中，逐步精通設計、工程、銷售……等領域，白手起家成立了一間如今市值達210億英鎊（約新台幣8315億）的公司，至今從未上市。
《創新拿鐵》曾經寫過這位傳奇人物的發明。但一篇文章，難以道盡他生涯中的創業起伏、商海浮沉。
2023年12月，由戴森本人親自撰寫的自傳《Dyson：詹姆斯·戴森的發明人生》中文版新書將在各大書店實體與網路通路上架。書中細數他56年來的每個奇思妙想、創業歷程，那滿身傷痕、滿身榮耀的過往。
戴森在書中更娓娓道來他歷年的發明，從點子的誕生、精進的過程，無論是吸塵器、乾手機、空氣清淨機、吹風機、吸塵機器人，甚至到電動車，他一一還原當年場景、設計圖，讓讀者彷彿鑽進他的腦袋、站在他身旁，親臨創新誕生的現場。
《創新拿鐵》有幸得到本書授權，摘錄其中部分內容，寫了這篇導讀書摘。
戴森用親身經歷回答了一個長久困惑人們的問題：
創新與發明究竟如何誕生？是靈光一現，劃時代創新與發明就破繭而出？
「關於發明，更多的是失敗，而不是最後的成功。」 戴森在書的序言直白的說。他認為，得要接受、甚至喜歡失敗，但仍持續前進，靠著持久的耐心觀察，才能成就發明。
戴森所說的這番道理，你我並不陌生。但當翻開書頁，與戴森一同進入他如何克服挫折、失敗、突破自我，最終成為一代發明傳奇的人生點滴，依然讓人驚心動魄。
初露鋒芒：設計與工程的交會點
戴森出生在英格蘭東部海濱小鎮的一個教育世家。爺爺、父母、哥哥都是劍橋大學的畢業生，而後從事教職工作。父兄從事古典文學研究工作。而他自己從小最愛的，卻是繪畫。
雖然出身知識分子家庭，但在二戰後的窮困年代，戴森一家並不寬裕。雪上加霜的是，戴森八歲喪父，自此由母親一手養大三個小孩。在沒有父親的日子裡，戴森得幫著母親做家務、做自己的玩具、做園藝、做木工、做農活。
18歲，戴森唸了一間只教素描和水彩油畫的繪畫學校，校長建議他可以爭取到英國皇家藝術學院（Royal College of Art, 以下簡稱RCA）念「家具設計」。戴森順利的成為少數沒有學士學位、卻被錄取的學生，開始了他的人生轉捩點。
RCA是全球頂尖、思想前衛的設計與藝術學府。戴森原本要專攻家具設計，但在RCA提供的彈性學習中，讓他在藝術、科學、製作中跨界多元學習。戴森的專攻領域從家具設計，一路拓展到建築與室內設計，也開始接觸工程與科學領域。
20歲，還在RCA唸書的戴森，因緣際會遇上了生命中的貴人與好友——43歲的英國發明家、工程師、創業家傑瑞米·傅萊（Jeremy Fry）。
傅萊是戴森第一個老闆，也是最重要的伯樂。他邀請戴森參與打造他公司旗下的海上卡車——這是一種高速、可直接上岸的平底船。傅萊甚至讓當時才20歲的戴森帶領他公司旗下的海洋部門，負責海上卡車原型船打造與銷售。因此，戴森在RCA畢業後，並沒有一頭鑽進設計的世界，而繼續在傅萊手下負責製造、銷售海上卡車，5年內一路把海上卡車賣到軍方、運輸業，甚至英國皇室，客戶遍及40多國。
1974年，此時27歲的戴森，已是2個孩子的父親、剛買了房子，有著穩定優渥的工作。家庭事業雙豐收。就在這年，他決定自行創業，設計革命性的產品。這一決定，開啟了他往後18年跌宕起伏的創業之路。
一場被遺忘的失敗，成就了Dyson的千億帝國
如果說2023年聯準會的連續升息，讓企業們喘不過氣，那1974年的英國的大環境，只能說讓人窒息。此時正值第一次石油危機，英國通貨膨脹率達到16%，企業融資成本更超過24%，創投產業才剛剛萌芽。
為了創業，戴森抵押房子借錢，開公司販售他發明的球型手推車（Ballbarrow）。經過5年的悉心經營，卻在離賺錢只差一步時，被理念不合的股東掃地出門。更慘的是，戴森當年把球型手推車的專利簽給公司，因此當他離開公司時，沒有專利、沒有工作，依然身背鉅額房貸。
第一次創業的低潮給了戴森寶貴的經驗：專利要掌握在自己手上、要擁有公司的絕對控制權、摒棄落後的銷售制度。
32歲，戴森從頭再起。那個改變他一生的發明——氣旋式吸塵器，正在前方等他。
戴森與吸塵器的靈感，其實是不期而遇。
當年，戴森製造球型手推車，使用乾式噴漆為手推車鋼架上色。但噴漆造成的大量乾燥粉末讓他苦惱不已。他從業界得知，運用「氣旋分離器」離心力能最有效的收集灰塵，不需要三不五時清理濾網。他依樣畫葫蘆，帶著兩個工人用幾個週末做出了氣旋機，解決了他在製造球型手推車的問題。
某天，就在他拿出家裡新買的吸塵器想要打掃時，卻發現吸塵器因為集塵袋堵塞而罷工。一個靈感閃過他的腦海：「要是我也能研發一台小小氣旋，來取代堵塞的集塵袋呢？」 他迅速在家裡用紙板做了一個測試品，有效！他決定成立公司。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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