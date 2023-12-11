血庫告急真相解密：缺血缺到手術延後，血漿用量是日韓三倍⋯⋯台灣捐血率世界第一，為何仍鬧血荒？
我們想讓你知道的是
台灣捐血率堪稱全世界頂尖，捐血量也連年創高，近年卻頻頻爆出「血荒」，凸顯血液管理出問題。由於過去台灣不重視缺血問題，醫師習慣採用寬鬆的輸血行為，但現在血液供給吃緊，觀念就該要改變，推動「病人用血管理」十分重要。
文：林良昇
一輛行動捐血車上懸掛著紅底白字的「缺血」布條，呼籲民眾們熱心挽袖、緩解「血荒」，這般告急的場景，近年冬季頻繁上演。其實，這是一連串因少子化、高齡化衍生的醫療危機，最快在3年後，將達到臨界點。
「穩定的血液供應是醫療體系運作的重要後盾。」11月21日，總統蔡英文在總統府接見績優捐血人代表，點出血液供應對醫療運作的重要性。然而，為人不知的是，這個體系十分脆弱，「後盾」已出現破口。
今年農曆年間，作為桃竹苗地區唯一醫學中心的林口長庚醫院，就經歷了一場缺血風暴。回憶當時用血困境，主管該院血庫的檢驗醫學部主任、台灣輸血學會理事長闕宗熙仍記憶猶新。
依照林口長庚每日血液供需情況，A型血平均日用量為132袋、O型血為165袋，但在氣候欠佳、假期長、民眾感冒多等因素下，全國陷血荒，2月5日當天A型血庫存量只剩下72袋、O型血剩下94袋，「當天庫存量根本不夠供應用量，只有一半。」
血庫告急，不僅打亂院內管理調度，更直接影響病人醫療期程。闕宗熙回憶，年初缺血那1個月間，並非隨時都有血可用，院方只能將非緊急手術延後，病人進開刀房前，得再三確認有血才能動刀，當時全台醫院幾乎都缺血，想調度也調不到。
就連醫療資源豐沛的台大醫院，也明顯感受到血液存量吃緊。台大醫院檢驗醫學部主治醫師羅仕錡提到，今年農曆年期間，台大醫院也在院內貼出缺血公告，提醒醫師「精實輸血」。
前線醫師們異口同聲示警，近年缺血狀況愈趨頻繁；但意外的是，近10年國人的捐血量，卻是逐年攀升。
捐血率第一，用血管理卻太鬆
翻開全台唯一血液來源、醫療財團法人台灣血液基金會（以下稱血液基金會）年報可見，台灣人熱愛捐血，以「捐血率」來看，2013年為7.54％，到2022年提升到8.08％，血液基金會指出，這樣的捐血率是全世界最高。
不只捐血率高，國內捐血量也連年增加。若以全血計算，2022年捐血量已達到252.3萬個單位（一單位為250毫升），相較10年前，成長11.5％；依照血液基金會粗估，截至今年10月，捐血量又比去年同期多了2％，仍在持續成長。
全血
血液的全部，包含紅血球、白血球、血小板、血漿及凝血因子等各種成分。
然而問題出在，連年上升的血庫進補量，仍追不上用血缺口。據血液基金會2022年的一份研究報告，依據2018年以前的趨勢分析，預估到2030年，台灣血液的供需將失衡，甚至在年輕人捐血率低迷等因素衝擊下，醫界悲觀預估，2027年就會提早到達「死亡交叉」。
不難看出，台灣捐血量、捐血率均是世界排名前段班，在供給面上，若期待國人再提高捐血量，恐怕是緣木求魚；反觀在需求面上加強管理，才是減緩血荒的關鍵解方。
羅仕錡點出，台灣的捐血率高，但若以每年每千人口使用的血品單位量計算，台灣的紅血球用量是日本、韓國的1.3到2倍；血小板用量是1.5到1.8倍；血漿甚至是2.4到3倍，「台灣的用血量過多了！」
但為何用太多？有無浪費？血液基金會業務處處長洪英聖指出，國內募捐到的血液不會放到過期報廢，全都會送往醫院，每年約提供給8百多家醫療院所，其中，以醫學中心和區域醫院層級的醫院用血量最多，像是全國19家醫學中心，就用掉超過4成紅血球量。
換言之，有效管理醫院用血，減少不必要的使用，就是降低用量、避免血荒的重中之重。
少子化，老人手術變多雙衝擊
其實，大型醫院對隱藏的缺血危機不是沒意識。只不過，台灣一直有著高捐血率，以往沒有缺口，近年隨著高齡少子化，能捐血的國人減少，又因長者增加提高就醫需求，手術、住院因而變多，用血量隨之增加，對血液的供需層面，形同是雙重衝擊。
「台灣之前的血液供應較充沛，醫師習慣直接輸血讓病人情況改善。」闕宗熙不諱言，過去台灣不重視缺血問題，醫師習慣採用寬鬆的輸血行為，而非比較嚴謹的輸血模式，但現在血液供給吃緊，觀念就該要改變，推動病人用血管理（PBM）十分重要。
所謂病人用血管理，不代表會讓病人身陷更多風險；一般認為，輸血主要是用於急診外科手術，但根據血液基金會2020年統計，急診醫學科只占紅血球輸用的第三大用途， 第一是血液腫瘤科、第二是心臟內科，內科輸血頻率也高；也就是說，並非所有輸血行為皆為緊急狀態。
臨床上，醫師有其他醫療選擇，不一定非得輸血。
輸血不該當治療唯一手段
事實上，輸血與否的一項重要指標是「血色素」數值，一般正常狀況約為12、13g/dL，闕宗熙說明，該指標牽涉病人是否貧血，以往觀念是降到10就要輸血，現在觀念是下降到7才輸血。「已經有太多數據指向，同樣嚴重程度的兩群病人，輸血輸愈多，死亡可能愈快。」他直指，輸血是用來緊急救命，不是拿來當作治療的唯一手段。
羅仕錡也點出，過去的醫療行為，直覺就是「病人血少了，有點貧血，就該輸血」，但後來醫學實證發現，在血色素10以下和7以下再輸血，兩者情況並不會差太多，在供血量吃緊的狀況下，醫師也必須改變。
目前許多國家已在施行PBM，根據統計，澳洲推動5、6年後減少了近一半用血量；香港施行後，3年也省下17％用血。為了因應未來可能愈趨嚴重的缺血危機，血液基金會日前出版《精實輸血手冊》，導入PBM概念，其中的輸血指引，可以讓醫師有遵循的依據，改變用血觀念。
Tags：
好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
【桃園市政府廣告】