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2023/12/08,
印太

印尼梅拉比火山：世界上最危險的火山之一，卻又孕育了最肥沃的土地

印尼梅拉比火山：世界上最危險的火山之一，卻又孕育了最肥沃的土地
印尼梅拉比火山。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

12月3日印尼梅拉比火山爆發，共造成23人死亡。這座火山和當地有著深刻連結，每年蘇丹加冕紀念日上，民眾都會帶貢品從日惹皇宮來到梅拉比山上，以需要安撫火山之靈阻止爆發，也有學者就認為，歷史上馬塔蘭王國的東遷，便是和西元1006年梅拉比的猛烈噴發有關。

本月3日，位於印尼爪哇中部梅拉比（Merapi）火山爆發，共造成23人死亡和多人受傷，而回顧梅拉比火山歷史上的噴發紀錄，除了見證了大自然的不可控性，因著這座火山在歷代對當地造成的衝擊，還形成了以梅拉比火山為中心的特有在地文化。

梅拉比名字本身就有「火山」之意

海拔2930公尺的梅拉比火山，位於50萬人口的日惹以北約32公里處，地處印澳板塊和歐亞板塊交會處又位於太平洋火山帶內，梅拉比不僅是印尼127座活火山中最活躍的一座，也是地球上最活躍的火山之一，代表的噴發年包括1786 年、1822 年、1872 年、1930年、1976年等，幾乎約一半的噴發都伴隨著火山碎屑流。

「Merapi」是梵語「Meru」（意思是「山」）與爪哇語「api」 （意思是「火」）的組合，因此梅拉比的名字本身就有「火山」之意，學者就認為，印尼歷史上馬塔蘭王國（Mataram Kingdom）的東遷，便是和西元1006年梅拉比的猛烈噴發有關，而因著梅拉比的巨大力量，爪哇民眾對這座火山非常尊敬，在當地神話和傳統中更佔有重要地位，於文化和精神上都有著深刻連結。

每年蘇丹加冕紀念日上，民眾都會帶著貢品從日惹皇宮來到梅拉比山上，因為當地民眾相信，必須要安撫火山之靈才能阻止火山爆發，而若觀察當地景觀，也可見蘇丹王宮、日惹紀念碑（Tugu Jogja）和梅拉比火山連成一直線

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Photo Credit：Izin dari Pembuat CC BY SA 3.0
普羅山寺和背景的梅拉比火山

梅拉比的災害歷史和預警系統建立

梅拉比火山活動通常每2至4年就會發生一次，由於火山活動相對頻繁且靠近人口稠密區而被歸類在「十年火山」，被國際火山學和地球內部化學協會（International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior）認定需特別研究，而在美國史密森尼自然歷史博物館全球火山項目的網站上，也有梅拉比火山的即時監控紀錄。

梅拉比在20世紀發生多次噴發，包括1930年12月18日至19日因噴發造成1369人喪生、2100隻動物死亡火山碎屑流更摧毀了13個村莊；2010年的噴發也被視為該地區近80年來最嚴重的火山災害，造成了322人死亡，超過33萬人流離失所。而除了火山活動所造成的災害，1979年也發生過因暴雨導致陳年火山泥沉積物滑落引發山崩，造成80人死亡。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
日惹城市景色和梅拉比（Merapi）火山

目前梅拉比火山是由印尼火山調查局（Volcanological Survey of Indonesia）監測，該調查局在山上設有七個火山觀測站，其中一個觀測站後受到火山爆發影響而被廢棄。從1981年開始，美國地質調查局的科學家開始協助訓練印尼火山調查局的科學家和技術人員，美國地質調查局的人員還曾在印尼住過數年時間，以協助安裝設備和培訓。

鑑於梅拉比火山爆發帶來的危害，印尼當局目前已建立監測和預警系統，以便向當局和當地社區提供及時資訊，降低災害風險並拯救更多生命；監測系統包括地震監測、氣體監測、地形監測、熱監測、遙感和火山震顫分析，而預警系統和教育溝通部分則包括火山警報、社區教育、擬定緊急應變計畫、預警中心、公共傳播系統。

世界上最危險的火山之一，卻又是最肥沃的地區之一

儘管梅拉比的不定期噴發導致人員傷亡，造成房屋、農田和基礎設施被毀，這座火山仍是當地爪哇人民的中心，尤其長期的火山灰積累，梅拉比周圍的土地擁有豐富的沃土，使其成為最肥沃的地區之一，因而持續吸引民眾前往定居。

而雖然火山周邊充滿風險，梅拉比也持續吸引著徒步背包客、登山者或追逐熔岩流的冒險家，而於2009年開放的梅拉比博物館及距離火山口僅7公里的卡里烏朗觀景塔（Kaliurang Observation Tower）都是熱門旅遊景點。

參考資料

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核稿編輯：杜晉軒


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