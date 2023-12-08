印尼梅拉比火山：世界上最危險的火山之一，卻又孕育了最肥沃的土地
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12月3日印尼梅拉比火山爆發，共造成23人死亡。這座火山和當地有著深刻連結，每年蘇丹加冕紀念日上，民眾都會帶貢品從日惹皇宮來到梅拉比山上，以需要安撫火山之靈阻止爆發，也有學者就認為，歷史上馬塔蘭王國的東遷，便是和西元1006年梅拉比的猛烈噴發有關。
本月3日，位於印尼爪哇中部梅拉比（Merapi）火山爆發，共造成23人死亡和多人受傷，而回顧梅拉比火山歷史上的噴發紀錄，除了見證了大自然的不可控性，因著這座火山在歷代對當地造成的衝擊，還形成了以梅拉比火山為中心的特有在地文化。
梅拉比名字本身就有「火山」之意
海拔2930公尺的梅拉比火山，位於50萬人口的日惹以北約32公里處，地處印澳板塊和歐亞板塊交會處又位於太平洋火山帶內，梅拉比不僅是印尼127座活火山中最活躍的一座，也是地球上最活躍的火山之一，代表的噴發年包括1786 年、1822 年、1872 年、1930年、1976年等，幾乎約一半的噴發都伴隨著火山碎屑流。
「Merapi」是梵語「Meru」（意思是「山」）與爪哇語「api」 （意思是「火」）的組合，因此梅拉比的名字本身就有「火山」之意，有學者就認為，印尼歷史上馬塔蘭王國（Mataram Kingdom）的東遷，便是和西元1006年梅拉比的猛烈噴發有關，而因著梅拉比的巨大力量，爪哇民眾對這座火山非常尊敬，在當地神話和傳統中更佔有重要地位，於文化和精神上都有著深刻連結。
每年蘇丹加冕紀念日上，民眾都會帶著貢品從日惹皇宮來到梅拉比山上，因為當地民眾相信，必須要安撫火山之靈才能阻止火山爆發，而若觀察當地景觀，也可見蘇丹王宮、日惹紀念碑（Tugu Jogja）和梅拉比火山連成一直線。
梅拉比的災害歷史和預警系統建立
梅拉比火山活動通常每2至4年就會發生一次，由於火山活動相對頻繁且靠近人口稠密區而被歸類在「十年火山」，被國際火山學和地球內部化學協會（International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior）認定需特別研究，而在美國史密森尼自然歷史博物館全球火山項目的網站上，也有梅拉比火山的即時監控紀錄。
梅拉比在20世紀發生多次噴發，包括1930年12月18日至19日因噴發造成1369人喪生、2100隻動物死亡，火山碎屑流更摧毀了13個村莊；2010年的噴發也被視為該地區近80年來最嚴重的火山災害，造成了322人死亡，超過33萬人流離失所。而除了火山活動所造成的災害，1979年也發生過因暴雨導致陳年火山泥沉積物滑落引發山崩，造成80人死亡。
目前梅拉比火山是由印尼火山調查局（Volcanological Survey of Indonesia）監測，該調查局在山上設有七個火山觀測站，其中一個觀測站後受到火山爆發影響而被廢棄。從1981年開始，美國地質調查局的科學家開始協助訓練印尼火山調查局的科學家和技術人員，美國地質調查局的人員還曾在印尼住過數年時間，以協助安裝設備和培訓。
鑑於梅拉比火山爆發帶來的危害，印尼當局目前已建立監測和預警系統，以便向當局和當地社區提供及時資訊，降低災害風險並拯救更多生命；監測系統包括地震監測、氣體監測、地形監測、熱監測、遙感和火山震顫分析，而預警系統和教育溝通部分則包括火山警報、社區教育、擬定緊急應變計畫、預警中心、公共傳播系統。
世界上最危險的火山之一，卻又是最肥沃的地區之一
儘管梅拉比的不定期噴發導致人員傷亡，造成房屋、農田和基礎設施被毀，這座火山仍是當地爪哇人民的中心，尤其長期的火山灰積累，梅拉比周圍的土地擁有豐富的沃土，使其成為最肥沃的地區之一，因而持續吸引民眾前往定居。
而雖然火山周邊充滿風險，梅拉比也持續吸引著徒步背包客、登山者或追逐熔岩流的冒險家，而於2009年開放的梅拉比博物館及距離火山口僅7公里的卡里烏朗觀景塔（Kaliurang Observation Tower）都是熱門旅遊景點。
參考資料
- Volcano Watch — Mount Merapi has lessons for Kīlauea（USGS）
- Gunung Merapi: Mountain of Fire（University of Idaho）
- Mount Merapi: The Fire Mountain of Indonesia（News 9 live）
- Mount Merapi（Geology Science）
延伸閱讀
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核稿編輯：杜晉軒
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。