「反猶」算不算言論自由？哈佛、MIT、賓大校長閃躲於國會聽證會挨轟

文：Taylor Mei

本週，美國哈佛大學（Harvard University）、麻省理工學院（MIT）及賓州大學（UPenn）三名校校長於國會聽證會上為反猶太主義的作證，引發外界強烈反彈，甚至傳出要求這些校長下台的聲浪。白宮也譴責這三所頂尖大學的校長，對於學生提出有關屠殺猶太人問題是否違反學校規定刻意閃避。

以巴衝突中反猶太聲浪高漲，三校校長怎麼看

據美國《全國廣播公司》（NBC News）報導，在週二的美國聯邦眾議院教育委員會聽證會上，哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）、賓州大學校長麥吉爾（Elizabeth Magill）和麻省理工學院校長科爾布斯（Sally Kornbluth）三人指出，自武裝集團哈瑪斯（Hamas）於今（2023）年10月7日發動襲擊開始，大學校園就掀起了一股濃烈的反猶及反穆斯林情緒。他們對於反猶行為及伊斯蘭恐懼的部分，強調將強力譴責，未來也預計將會採取相關措施。

不過，三名校長針對眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）詢問，校內學生號召及呼籲進行猶太人屠殺是否已經違反學校規定，但蓋伊、麥吉爾與科爾布斯皆不斷嘗試閃躲問題。蓋伊提出證詞時表示，「必須看內容而定」才能決定相關言論是否有違反哈佛學生應遵守的行為守則。

「反猶太主義言論如果付諸實行，就有可能會是霸凌、騷擾或是恐嚇。面對這種付諸實踐的行為，我們將會採取對應行動。」蓋伊說；麥吉爾同樣表示：「如果反猶的仇恨言論變成實際行動，那就會是種騷擾，但這必須要看當下的情況。」而科爾布斯則指出：「我沒有聽聞過校內有要求要屠殺猶太人的聲音出現。」不過面對相同提問，她則表示如果此情形嚴重，將會被視為騷擾行為進行調查。

白宮：對三校長的回覆難以置信

面對聽證會上三所學校校長回應，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）直言自己真的是不敢置信。他說：「真的難以相信：種族滅絕行動既野蠻又不人道，完全違反我們現在身為一個國家應有的規範。任何呼籲謀殺的言論都是危險也讓人作嘔的，站在人權及身為美國人的基本價值上，我們必須要堅決反對。」

貝茨表示，世界近期才剛目睹了自納粹大屠殺後，對猶太人最慘烈的大屠殺，最新的哈瑪斯極權讓人感到心碎。「總統拜登（Joe Biden）在反猶主義愈演愈烈的情況下，展現了道德判斷上的清晰度，這是非常至關重要的。」他說。

學生與校友也同樣對三校回覆感到不滿