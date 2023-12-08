歐中峰會登場雙方主張反對脫鈎及減少誤解，歐盟理事會主席：盼中國瞭解台海局勢升溫後果

歐中4年首度面對面峰會 致力化解分歧

（中央社）歐洲聯盟（EU）與中國4年多來首場面對面高峰會昨（7）日登場，歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）告訴中國國家主席習近平，歐盟和最大貿易夥伴中國間的分歧必須處理。

《法新社》報導，這場高峰會前夕傳出義大利已經退出中國「一帶一路」基礎建設倡議的消息，凸顯出北京要讓歐洲跟自己站在同一邊的挑戰。義大利是歐盟第3大經濟體。

中國和歐盟今年已經加強外交接觸，歐盟執委會諸多執委訪問北京重啟高階對話，試圖掌握後疫情時期經濟復甦並且修補受損的雙邊關係。

馮德萊恩、歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）共同出席峰會。馮德萊恩於峰會開幕致詞時告訴習近平，「我們必須處理當下的明顯失衡和分歧」。

她點名雙方在人工智慧（AI）和氣候方面的合作說：「有時候我們的利益吻合。」但她也提到：「當有利益衝突的時候，我們必須處理，負責任地處理我們存有的疑慮。」

EU-China summit: introductory remarks at the meeting with Xi Jinping ↓ https://t.co/dhz0lxUERE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2023

米歇爾表示，歐盟將尋求「穩定和互惠」的對中國關係。但他在峰會中提到，歐盟也將「提倡包括人權和民主等歐洲價值」。

義大利6日表示，已經正式退出作為習近平致力擴張海外影響力核心支柱的一帶一路倡議。

中歐峰會登場，雙方各主張反對脫鈎及減少誤解

（中央社）《央視》報導，中國國務院總理李強昨日在中歐峰會上說，中方反對脫鈎及把經貿問題泛政治化，盼歐方審慎推出限制性經貿政策；歐盟理事會主席米歇爾及執委會主席馮德萊恩則表示，歐方盼與中方減少誤解，深化合作。

在米歇爾（Charles Michel）及馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上午在北京會晤中國國家主席習近平後，第24次中國─歐盟領導人會晤隨即登場，兩人與李強分別代表歐方及中方與會。但在中方這項報導中，並未提到歐方十分在意的電動車補貼、貿易失衡等問題。

根據中國官媒《央視》報導，李強表示，習近平與米歇爾、馮德萊恩會見時，就進一步深化中歐關係作出戰略指引。雙方要從「變化」中找到需要始終堅持的「不變」，即「堅持對話、反對對抗，堅持合作、反對脫鈎，堅持和平、反對衝突」，更好把握中歐關係前進方向。

李強說，中方願與歐方一道，堅持「全面戰略夥伴關係正確定位」，更多「求同存異、求同化異」，加強互利合作和多邊協調，進一步提升中歐關係的「穩定性、建設性、互惠性、全球性」。

他意有所指地提到，中方反對違背市場經濟基本準則，把經貿問題「泛政治化、泛安全化」。希望歐方審慎推出限制性經貿政策和使用貿易救濟措施，保持貿易和投資市場開放。

根據這項報導，米歇爾和馮德萊恩表示，歐盟願做中國「可信可靠的夥伴」，希望與中方增進相互理解，減少誤解，深化合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界和平與繁榮。

報導提到，雙方充分肯定今年中歐戰略、經貿、環境與氣候、數位領域高層對話成功舉行，將繼續辦好各領域各層級機制性對話；雙方將堅持「雙向開放、互利共贏」，反對「脫鈎斷鏈」，為對方企業提供公平、非歧視的營商環境，堅持透過對話協商妥善解決分歧。

報導指出，雙方將深化經貿、綠色、智慧財產權等領域合作，加強碳排放交易合作，構建「穩定互信的供應鏈夥伴關係」；雙方同意舉行「中歐高級別人文交流對話機制會議」，攜手因應氣候變化等全球性挑戰。

歐盟理事會主席：盼中國瞭解台海局勢升溫後果

（中央社）歐洲聯盟與中國4年多來首場面對面高峰會昨日登場，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，他期盼中國瞭解台灣海峽或南海局勢升溫的「嚴重後果」。

《法新社》報導，米歇爾在北京與中國高層官員會談一整天後，他於記者會說道：「我們對台灣海峽和南海日漸緊張的局勢感到憂心。」

他還提到：「我相信中國充分瞭解到這個地區任何情勢升溫的嚴重後果。」

歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稍早則告訴中國國家主席習近平，歐盟和最大貿易夥伴中國間的分歧必須處理。

中國官媒《央視》報導，中國國務院總理李強表示，習近平與米歇爾、馮德萊恩會見時，就進一步深化歐中關係作出戰略指引。

李強還說，中方願與歐方一道，堅持全面戰略夥伴關係正確定位，更多求同存異、求同化異，加強互利合作和多邊協調，進一步提升歐中關係的穩定性、建設性、互惠性和全球性。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航