英國控俄羅斯網路間諜活動干預民主，召見俄大使並宣布新一波制裁名單
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英國預計明（2024）年舉行國會大選，相關單位對網路攻擊、政治干預等活動提高警戒。今年8月，選舉委員會（Electoral Commission）示警，委員會去年曾在網路系統偵測到可疑活動，隨後發現惡意行為者首次入侵系統已是在2021年8月。在長達超過一年期間，約4000萬名選民的個資遭侵入。
（中央社）英國政府指出，至少自2015年起，俄羅斯情報單位有系統地透過網路間諜活動干預英國政治與民主程序，外交部為此已於當地時間7日早上召見俄羅斯駐英大使，並宣布新一波制裁名單。
考量俄方網路間諜活動的跨國性質，由英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成的情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）7日也聯合發布新版指引，示警俄羅斯情報單位和駭客的網路活動，揭露相關技術細節及可行的應對措施。
英國情報安全機關「國家網路安全中心」（NCSC）另針對「高風險個人」發布網路安全指引。「高風險個人」包含政治工作者（例如民意代表、倡議人士、組織工作人員）、學者、記者、法律從業人員等。
英國外交部表示，俄羅斯聯邦安全局（FSB）多年來以政治人物、記者、大學院校、公部門、非政府組織及其他公民團體為下手目標，企圖透過以網路間諜活動取得的資訊干預英國政治與社會運作。
根據NCSC、國家打擊犯罪局（National Crime Agency, NCA）等英國跨部門單位調查研判，隸屬FSB的Centre 18（第18中心）主責一系列相關活動，實際執行則交由受FSB人員直接管理的駭客團體Star Blizzard負責。
Star Blizzard在網路上的其他已知名稱包括Callisto Group、SEABORGIUM、COLDRIVER、BlueCharlie、TA446、TAG-53。
英國外交部指出，Star Blizzard選擇性地釋出並傳播駭取的敏感資料及其他資訊，以配合莫斯科的操作，包括製造衝突情勢、侵蝕公眾對自由民主政治的信任。
具體案例涵蓋至少自2015年起，就不同黨派的英國國會議員發動針對性的網路釣魚攻勢；在英國2019年大選前，駭取並外流英美貿易文件；以及2018年起對英國智庫「國務研究院」（Institute for Statecraft）發動駭客攻擊並外流內部文件。「國務研究院」的工作包括透過反制假訊息捍衛民主。
英國政府7日宣布制裁兩名Star Blizzard成員，其中一人是FSB情報人員。
主責歐洲事務的英國外交部官員杜契堤（Leo Docherty）7日稍早在國會發布聲明提到，不同於一般網路犯罪行為者，Star Blizzard的手法更細膩，且會預先對下手目標進行詳盡研究、縝密規劃行動細節。
杜契堤指出，在透過社群媒體等管道辨識出與下手目標接觸、互動的可行方式後，Star Blizzard可能選擇建立假帳號或假冒身分，試圖贏得目標對象的信任感，並在適當時機傳送惡意連結。Star Blizzard尤其熱衷駭入個人電子郵件系統及假造誤導性的電郵地址。
英國預計明（2024）年舉行國會大選，相關單位對網路攻擊、政治干預等活動提高警戒。今年8月，選舉委員會（Electoral Commission）示警，委員會去年曾在網路系統偵測到可疑活動，隨後發現惡意行為者首次入侵系統已是在2021年8月。在長達超過一年期間，約4000萬名選民的個資遭侵入。
英國副首相陶敦（Oliver Dowden）7日在一場演說點名俄羅斯、中國、伊朗、北韓為各國網路安全威脅主要來源。不過，他提到，這些國家越來越常運用近似俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）與莫斯科當局合作的模式，透過不完全受官方指揮的駭客遂行「骯髒事」。
陶敦示警，明年全球有40個國家舉行選舉，敵意國家行為者勢必持續試圖侵蝕民主政治，各國有必要強化抵禦機制，包括強化網路安全、精進相關技能，且「人人有責」。
儘管俄羅斯的網路攻擊和間諜活動劣跡斑斑，英國政府7日強調，俄方「未成功達成」干預英國政治的目標。
新聞來源
延伸閱讀
- 日內瓦成俄、中、伊朗間諜大本營，為什麼瑞士政府難以採取行動？
- 《泰晤士報》：英國國會研究員涉中國間諜活動被捕，企圖滲透對中鷹派議員
- 《沒有砲火的戰爭》：許多間諜活動其實都是外包運作，一點也不像詹姆士龐德
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）