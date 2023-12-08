《Politico》：傳秦剛被西方滲透7月已死於自殺或酷刑，習近平對內進行「史達林式」整肅

（中央社）中國前外長秦剛離奇失蹤，有報導說，俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko）6月訪北京時，向中國國家主席習近平通報秦剛和多名中共火箭軍將領遭西方滲透，並稱秦剛可能7月間死於自殺或酷刑。

政治新聞網站《Politico》歐洲版6日以〈中國的習近平進行史達林式全面整肅〉為題報導，「習近平的朝廷裡有些東西已經腐爛了」。

報導指出，全球因中東和烏克蘭戰爭而心煩意亂之際，極為諱莫如深的中國政治體系正舖天蓋上演一場史達林式整肅，對全球經濟，甚至區域和平前景，都有著深遠影響。

北京發出的訊號很明顯，甚至國家安全機構也已經將打壓力道升高到極權主義的程度，以致於幾乎不可能知道中國國內真正在發生什麼事。

今年稍早秦剛和前國防部長李尚福無端失蹤後遭到免職，只是其中兩個例子。兩人曾被視為習近平親信，並且欽點出任要職。

其他廣受矚目整肅對象還包括負責中國核武計畫的多名火箭軍將領，以及監管中國金融業的一些最高階官員。多位曾經輔佐習近平人士則似已於羈押期間死亡。

英年早逝的前總理李克強則是另一不祥之兆，儘管擁有全球最好的醫療照護，據說他10月下旬游泳時心臟病發而在上海猝逝。李克強死後，習近平下令大幅減少公開悼念。

2021年7月被任命為駐美國大使的秦剛，不到18個月後就以中國官場罕見速度升任外長。但是出任外長僅6個月後，他於今年6月25日在北京分別會見斯里蘭卡和越南外長，以及俄羅斯副外長魯登科，然後就此消失。

《Politico》引述多名接觸中國高層官員的消息人士透露，魯登科赴北京的真正任務，是向習近平通報秦剛和數名解放軍高階軍官遭西方情報機構滲透。

報導稱，秦剛消失後，就傳出他與鳳凰衛視記者傅曉田外遇的消息，據稱他與傅曉田育有一名美國籍的私生子。這些故事在中國網路審查機構明顯同意下在網上廣為傳播。

在秦剛失蹤前，傅曉田在社群媒體上幾乎稱秦剛就是她孩子的父親。今年4月她乘坐一架似乎是政府包租的私人噴射機返回北京，就此音信杳然。中國的宣傳系統強烈暗示，此一事件和美國私生子是秦剛遭到整肅原因。

不過根據幾位可以接觸高階官員人士透露，秦剛突然失蹤的原因其實是捲入一起更為嚴重的醜聞，其中涉及國防部長和指揮「火箭軍」的將領。火箭軍負責監督中國的核武器計畫。

幾乎在秦剛失蹤同時，中共火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及前火箭軍副司令員張振中也全部失蹤。

據官方媒體報導，該部隊其他幾名現役和前任軍官也同遭拘留，至少一名前副指揮官死於不明疾病。

失蹤的指揮官最終遭到正式解雇，並由海軍和空軍軍官接替，這是非常罕見的發展，因為火箭部隊的高階指揮官幾乎總是從軍種內部晉升。

官方承認火箭軍整肅事件後不久，於今年3月被習近平任命為國防部長的李尚福也失蹤了。10月底，他遭到正式免職。

7月間秦剛被正式免職的前一天，官媒一篇簡短報導進一步加劇陰謀論。報導稱，自2015年起擔任中央警衛局長、負責保護中國最高領導層並監督習近平私人隨扈保鑣的王少軍，於3個月前因「治療無效」去世。

近年來，中國的核武器計畫大規模擴張，根據可以與高階中國官員接觸的人士透露，魯登科給習近平的訊息包括指控秦剛和火箭軍高階軍官的親戚協助將中國核機密傳遞給西方情報機構。

其中兩人聲稱，秦剛於7月底死於治療中國最高領導階層的北京軍醫院，死因為自殺或酷刑。

報導指出，鑒於中國制度不透明，無法明確證實這些說法，中國政府也不對共產黨的內部運作發表評論。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航