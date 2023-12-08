中歐峰會開幕：貿易戰陰影下，歐盟如何重塑對中關係？
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目前看來，歐盟成員國從法德到希臘、匈牙利，都在各自尋求與中國改善關係，比如雙邊互訪、擴大經貿聯繫、文化交流等；各國對中的不滿則通過馮德萊恩代表的歐盟「唱紅臉」與中國交涉，比如俄烏、台灣問題，以及針對電動車的反補貼調查。
12月7日，第24次中國－歐盟領導人峰會在北京舉行。峰會由中國國務院總理李強、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執行委員會主席馮德萊恩共同主持，中國國家主席習近平會見了米歇爾和馮德萊恩。
馮德萊恩與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾於今年4月訪中，與習近平、李強等人會晤，是2023年中國「兩會」後首批訪中的西方首腦。在中國結束新冠疫情封鎖之後，他們的腳步僅次於德國總理蕭茲。中國歐盟領導人峰會上一次實現線下會晤是在2019年，新冠疫情期間雙方有兩次線上會晤。
中國加入WTO後，中歐關係進入發展黃金期，20年間貿易額增長近9倍。川普上任後中美爆發貿易戰，雙邊關係急轉直下；2019年，中歐關係也因為新疆、香港等問題出現裂痕，當年歐盟在其戰略報告中確認中國為系統性對手，中歐關係進入動蕩和調整的階段。
2020年疫情爆發，與中國經貿關係密切的歐盟開始審視自身的供應鏈安全。2022年，俄羅斯入侵烏克蘭，震動歐洲，而戰前中俄剛宣布「不設上限」的友誼，令歐洲既擔心中國幫助俄羅斯繞過歐美製裁，又期待中國利用自身影響力促成俄烏和談。
今年中國放開嚴格的疫情管控，法國、德國、西班牙、希臘歐洲各國領導人紛紛訪中，巴斯夫等歐洲企業在中國簽下百億級新項目；同時馮德萊恩率先提出替代脫鉤的對中「去風險」政策，並在歐美各國迅速成為共識，但卻遭到中國斥責。
在「去風險」的基礎上，美國開始與中國修復關係，今年高官頻繁訪中並最終促成習近平和拜登在舊金山的會晤。作為美國的盟友，歐盟也開啟與中國修復關係的進程，此次峰會被認為是重要一步，但其過程依然一波三折。
貿易戰烽火點燃？
在會晤開幕致辭中，馮德萊恩直接指出歐盟的不滿——歐中貿易「明顯失衡」的問題需要解決。
此前，雙方在此問題上已經有一輪交鋒。馮德萊恩在會晤前表示，「我們看到（中歐）貿易失衡日益加劇。在過去2年裡，貿易失衡已經翻了一倍，目前已高達近4000億歐元。」
她進一步表示，「歐洲領導人不會容忍貿易關係長期失衡。我們擁有保護市場的工具，但我們更願意透過談判解決問題。」
中國外交部發言人汪文斌在本周三的記者會上回應稱，中國不刻意追求貿易順差，「表面上看，中國擁有順差，但實際上相當一部分的利潤是由歐方享有的」。他還指責「歐方一方面在對中高技術產品出口方面施加嚴苛的限制，另一方面又希望大幅增加對中的出口」。
更多負面信號為長期熱絡的中歐經貿合作蒙上陰影——《路透社》5日引述歐盟官員稱，中歐峰會後不會發表聯合聲明，也不期望這次峰會上會取得具體成果。中歐領導人會晤期間，作為G7和歐盟成員國的義大利證實，已告知中國將退出「一帶一路」倡議。
另一個懸在中歐關係頭頂的問題是，今年9月13日歐盟對中發起的針對中國電動汽車的反補貼調查。
去年6月，歐盟決議到2035年全境停售燃油汽車，同時出台大規模補貼、稅收及路權優惠等措施來刺激新能源車消費。恰逢今年中國解除疫情限制，中國新能源汽車出海迎來絕佳契機，比亞迪已經進入15個歐洲國家，今年前八個月這家公司的總體出口增長6.5倍。
經濟學人智庫（EIU）向《BBC中文》表示，反補貼調查可能導致歐盟對中國電動汽車進口徵收關稅，也可能涉及在中國生產和從中國出口的非中國汽車製造商。
比利時、法國、德國、西班牙和斯洛維尼亞已躋身中國電動汽車出口的全球主要目的地之列，這加劇了歐盟對中國在全球電動汽車市場迅速增長的份額的擔憂。歐盟委員會常務副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在今年9月訪中時表示，「過去三年間中國品牌電動汽車在歐盟市場的份額從不到1%攀升至8%，近乎指數式增長。顯然，繼續以此態勢發展，歐盟汽車業有受傷的風險。」
經濟學人智庫認為，這些擔憂與中國國內電動汽車行業在過去十年中獲得的大規模國家補貼直接相關，非中國汽車製造商——包括歐洲企業——無法獲得這些補貼。
不過，經濟學人智庫預計歐盟與中國的貿易流動在短期內不會受到干擾。歐盟可能最早可能要到2024年中後期才會採用關稅。而從立案到開展調查需要長達一年的時間，而得出結果則需要更長的時間。
「預計中國的政策制定者只會作出被動反應，只有在歐盟的具體措施落實後才會公開實施報復性貿易措施。」經濟學人智庫分析稱，但是歐盟的這一聲明很有可能使其他面臨與中國電動汽車品牌競爭的國家（包括美國）更加大膽地開展類似調查。
底線與合作
中國也在釋放善意，此次峰會前中國對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙，歐洲5國實施單方面免簽，也對立陶宛解除大部分經濟制裁措施。這些國家也在不同程度上予以善意回應。
然而，在中美修復關係之際，中歐則在貿易和安全問題上的齟齬仍大於善意。
首先，歐盟已在對中策略上確立「去風險」方針。這一理念由馮德萊恩3月份第一次提出，此後逐漸成為主導西方對中關係的最新共識。
德國媒體《商報》解釋，俄烏戰爭讓歐洲警醒，經濟上依賴對手，將會使歐洲陷入受人脅迫的境地，所以要「去風險」。與「脫鉤」不同的是，「去風險」的目的並不是要在經濟上孤立中國，而是要增強歐洲自身的經濟抗壓能力。
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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