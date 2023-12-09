海路大逃亡：穿越雷區和驚濤駭浪，一個北韓家庭的「脫北」歷程
我們想讓你知道的是
脫北者組織「自由北韓」的樸石吉說，金先生的逃亡之所以罕見，有幾個原因。他解釋說，不僅海上逃亡一直以來都極為罕見，而且自大流行病以來，人們幾乎不可能逃亡。他說：「這些海上逃亡需要縝密的計劃、驚人的勇氣以及奇蹟般的順利。一定有更多的北韓人嘗試過但沒有成功。」
今年早些時候，金先生完成了一次看似不可能的逃離北韓的行動。他帶著全家人——懷孕的妻子、母親、兄弟一家以及裝有父親骨灰的骨灰盒——從海上逃離。
他們是今年第一批逃離北韓並到達韓國的人。新冠疫情爆發後，北韓政府驚慌失措，將北韓與世界其他地區隔絕開來，關閉邊境，切斷貿易。曾經相當普遍的叛逃幾乎停止了。
金先生在接受BBC採訪時，講述了他是如何策劃了這次非同尋常的脫北行動，這也是自疫情發生以來對脫北者的首次採訪。他透露了該國生活的新細節，包括人們餓死和鎮壓加劇的情況。 他要求我們不要使用他的全名，以保護他在這裡和北韓的家人。
BBC無法獨立核實金先生的所有敘述，但其中許多細節與我們從其他消息來源獲得的訊息相符。
逃亡的那個夜晚動蕩不堪。狂風從南方席捲而來，帶來了暴風雨。這都是金先生計劃的一部分。他希望波濤洶湧的大海會迫使任何監視船隻撤退。
多年來，他一直夢想著這個夜晚，精心策劃了幾個月，但這絲毫沒有減輕他的恐懼。
他兄弟的孩子們都睡著了，他們被他餵了安眠藥，暈睡了過去。現在，他和兄弟不得不背著他們在黑暗中穿過一片雷區，前往秘密停泊的逃生船。他們小心翼翼地前進，避開警衛探照燈的光束。
到達船上後，他們把孩子們藏在舊糧袋裡，偽裝成裝滿工具的袋子。就這樣，一家人啟程前往韓國：男人帶著劍，女人帶著毒藥。每個人手裡都攥著一個蛋殼，蛋殼被掏空，裡面裝滿了辣椒粉和黑沙，如果發生衝突，就把蛋殼砸到海岸警衛隊的臉上。
他們的發動機轟鳴著，但金先生只能聽到自己怦怦直跳的心臟聲。只要有一個失誤，他們就會被全部處死。
上個月，我在首爾郊區見到金先生時，他身邊有一名便衣警察陪同——這是對新近脫北者採取的典型安全措施。這時距他和家人從北韓難民抵達韓國後被送往的安置中心獲釋只有幾個星期。
「經歷了很多苦難」，他開始講述過去四年的經歷。
他說，在疫情初期，人們「非常害怕」。國家播放世界各地有人死亡的畫面，並警告說如果不遵守規則，整個國家都可能被消滅。 他說，有些人甚至因為違反新冠限制規定而被送進勞改營。
他說，一旦接到疑似病例報告，警衛就會隔離整個村莊。每個人都會被關起來，整個地區被封鎖，村裡的人幾乎沒有東西可吃。
餓了一段時間後，政府就會運來一卡車的食品。他們聲稱食物賣得很便宜，這樣人們會稱讚他們——就像讓你的孩子挨餓，然後給他們一點點食物，孩子就會感謝你一樣。
金先生說，人們開始質疑，這是否是國家從疫情中獲利的戰略考量的一部分。
他說，隨著越來越多的人從新冠疫情中倖存下來，他們開始認為國家誇大了其危險性。「現在很多人認為這只是壓迫我們的藉口」。他還說，邊境關閉造成的破壞最為嚴重。
北韓的食品供應長期以來一直不穩定，但隨著進入北韓的食品減少，價格飛漲，使每個人的生活「變得更加艱難」。2022年春天，他發現情況進一步惡化。
他說：「在過去的七、八年裡，關於饑餓的討論並不多，但後來我們經常聽到一些案例。一天早上醒來，你會聽到：『哦，這個地區有人餓死了』。第二天早上，我們又會收到另一份報告。」
今年2月的一天，金先生說鄰縣的一位客戶開會遲到了。他告訴金先生，因為懷疑一對老年夫婦被謀殺，警察把他村裡的所有人都召集起來了。但在驗屍後，他們宣布這對夫婦是餓死的，老鼠一定是在他們臨死前吃掉了他們的手指和腳趾。可怕的現場讓調查人員懷疑是謀殺。
隨後在4月份，他說他認識的兩個農民被餓死了。他說，農民的日子最不好過，因為如果收成不好，國家就會強迫他們上交更多的個人糧食供應來彌補收成。
我們無法獨立證實這些死亡。《2023年全球糧食危機報告》指出，自北韓關閉邊境以來，「很難獲得有關糧食不安全的凖確訊息」，但「有跡象表明情況正在惡化」。2023年3月，北韓向世界糧食計劃署尋求幫助。
國際特赦組織的北韓問題專家崔在勳（Choi Jae-hoon，音譯）說，他從首爾的脫北者那裡聽說了挨餓的情況，這些脫北者設法與家鄉的家人取得聯繫。他說：「我們聽說，疫情期間糧食形勢惡化，一些地區的農民往往受害最深。」但崔在勳指出，目前的形勢遠沒有上世紀90年代饑荒時那麼嚴重：「我們聽說，人們已經找到了量力而行的生存方式。」
金先生自己不僅找到了生存的方法，而且還找到了發展的方法。像疫情前的大多數北韓人一樣，他在黑市上賣東西賺錢——從中國走私的摩托車和電視機。但當邊境關閉，幾乎扼殺了所有貿易時，他轉而買賣蔬菜。他認為每個人都需要吃飯。
他將自己定位為「螞蟻販子」，在家裡或小巷裡偷偷地兜售他的商品。他說：「如果有人舉報我們，我們就會像螞蟻一樣，撿起食物就跑。」
「人們會來找我，求我賣給他們。我可以開出想要的什麼價格都可以，」他說。金先生發現自己比以往任何時候都富有。他和妻子可以負擔得起晚餐吃燉肉，想吃什麼肉都可以。
「這在北韓算是吃得很好了。」
金先生描述的生活是一幅異常精明，有時甚至不擇手段的商人的畫面。現在他已經30多歲了，十多年來，他一直在努力工作，攢錢，想方設法超越北韓的制度。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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