海路大逃亡：穿越雷區和驚濤駭浪，一個北韓家庭的「脫北」歷程

今年早些時候，金先生完成了一次看似不可能的逃離北韓的行動。他帶著全家人——懷孕的妻子、母親、兄弟一家以及裝有父親骨灰的骨灰盒——從海上逃離。

他們是今年第一批逃離北韓並到達韓國的人。新冠疫情爆發後，北韓政府驚慌失措，將北韓與世界其他地區隔絕開來，關閉邊境，切斷貿易。曾經相當普遍的叛逃幾乎停止了。

金先生在接受BBC採訪時，講述了他是如何策劃了這次非同尋常的脫北行動，這也是自疫情發生以來對脫北者的首次採訪。他透露了該國生活的新細節，包括人們餓死和鎮壓加劇的情況。 他要求我們不要使用他的全名，以保護他在這裡和北韓的家人。

BBC無法獨立核實金先生的所有敘述，但其中許多細節與我們從其他消息來源獲得的訊息相符。

逃亡的那個夜晚動蕩不堪。狂風從南方席捲而來，帶來了暴風雨。這都是金先生計劃的一部分。他希望波濤洶湧的大海會迫使任何監視船隻撤退。

多年來，他一直夢想著這個夜晚，精心策劃了幾個月，但這絲毫沒有減輕他的恐懼。

他兄弟的孩子們都睡著了，他們被他餵了安眠藥，暈睡了過去。現在，他和兄弟不得不背著他們在黑暗中穿過一片雷區，前往秘密停泊的逃生船。他們小心翼翼地前進，避開警衛探照燈的光束。

到達船上後，他們把孩子們藏在舊糧袋裡，偽裝成裝滿工具的袋子。就這樣，一家人啟程前往韓國：男人帶著劍，女人帶著毒藥。每個人手裡都攥著一個蛋殼，蛋殼被掏空，裡面裝滿了辣椒粉和黑沙，如果發生衝突，就把蛋殼砸到海岸警衛隊的臉上。

他們的發動機轟鳴著，但金先生只能聽到自己怦怦直跳的心臟聲。只要有一個失誤，他們就會被全部處死。

上個月，我在首爾郊區見到金先生時，他身邊有一名便衣警察陪同——這是對新近脫北者採取的典型安全措施。這時距他和家人從北韓難民抵達韓國後被送往的安置中心獲釋只有幾個星期。

「經歷了很多苦難」，他開始講述過去四年的經歷。

他說，在疫情初期，人們「非常害怕」。國家播放世界各地有人死亡的畫面，並警告說如果不遵守規則，整個國家都可能被消滅。 他說，有些人甚至因為違反新冠限制規定而被送進勞改營。

他說，一旦接到疑似病例報告，警衛就會隔離整個村莊。每個人都會被關起來，整個地區被封鎖，村裡的人幾乎沒有東西可吃。

餓了一段時間後，政府就會運來一卡車的食品。他們聲稱食物賣得很便宜，這樣人們會稱讚他們——就像讓你的孩子挨餓，然後給他們一點點食物，孩子就會感謝你一樣。

Photo Credit: Office of South Korean politician Yoo Sang-bum / BBC News 金先生及其家人逃離時使用的船隻。

金先生說，人們開始質疑，這是否是國家從疫情中獲利的戰略考量的一部分。

他說，隨著越來越多的人從新冠疫情中倖存下來，他們開始認為國家誇大了其危險性。「現在很多人認為這只是壓迫我們的藉口」。他還說，邊境關閉造成的破壞最為嚴重。

北韓的食品供應長期以來一直不穩定，但隨著進入北韓的食品減少，價格飛漲，使每個人的生活「變得更加艱難」。2022年春天，他發現情況進一步惡化。

他說：「在過去的七、八年裡，關於饑餓的討論並不多，但後來我們經常聽到一些案例。一天早上醒來，你會聽到：『哦，這個地區有人餓死了』。第二天早上，我們又會收到另一份報告。」

今年2月的一天，金先生說鄰縣的一位客戶開會遲到了。他告訴金先生，因為懷疑一對老年夫婦被謀殺，警察把他村裡的所有人都召集起來了。但在驗屍後，他們宣布這對夫婦是餓死的，老鼠一定是在他們臨死前吃掉了他們的手指和腳趾。可怕的現場讓調查人員懷疑是謀殺。

隨後在4月份，他說他認識的兩個農民被餓死了。他說，農民的日子最不好過，因為如果收成不好，國家就會強迫他們上交更多的個人糧食供應來彌補收成。

我們無法獨立證實這些死亡。《2023年全球糧食危機報告》指出，自北韓關閉邊境以來，「很難獲得有關糧食不安全的凖確訊息」，但「有跡象表明情況正在惡化」。2023年3月，北韓向世界糧食計劃署尋求幫助。

Photo Credit: KCNA / BBC News 北韓國家廣播電台「朝中社」的這張海報告訴人們要嚴格遵守新冠限制規則。

國際特赦組織的北韓問題專家崔在勳（Choi Jae-hoon，音譯）說，他從首爾的脫北者那裡聽說了挨餓的情況，這些脫北者設法與家鄉的家人取得聯繫。他說：「我們聽說，疫情期間糧食形勢惡化，一些地區的農民往往受害最深。」但崔在勳指出，目前的形勢遠沒有上世紀90年代饑荒時那麼嚴重：「我們聽說，人們已經找到了量力而行的生存方式。」

金先生自己不僅找到了生存的方法，而且還找到了發展的方法。像疫情前的大多數北韓人一樣，他在黑市上賣東西賺錢——從中國走私的摩托車和電視機。但當邊境關閉，幾乎扼殺了所有貿易時，他轉而買賣蔬菜。他認為每個人都需要吃飯。

他將自己定位為「螞蟻販子」，在家裡或小巷裡偷偷地兜售他的商品。他說：「如果有人舉報我們，我們就會像螞蟻一樣，撿起食物就跑。」

「人們會來找我，求我賣給他們。我可以開出想要的什麼價格都可以，」他說。金先生發現自己比以往任何時候都富有。他和妻子可以負擔得起晚餐吃燉肉，想吃什麼肉都可以。

「這在北韓算是吃得很好了。」

金先生描述的生活是一幅異常精明，有時甚至不擇手段的商人的畫面。現在他已經30多歲了，十多年來，他一直在努力工作，攢錢，想方設法超越北韓的制度。