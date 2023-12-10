阿根廷米萊、荷蘭威爾德斯接連勝選，民粹主義將進一步席捲全球、威脅民主嗎？

「變革的風已經來了！」匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在看到最近的荷蘭選舉結果之後這樣評論道，而美國前總統川普（Donald Trump）則說，米萊（Javier Milei）將「讓阿根廷再次偉大」。

阿根廷極右翼政治素人米萊和荷蘭的反伊斯蘭主義政客威爾德斯（Geert Wilders）的選舉勝利相映成趣。

二人都被貼上了「民粹主義者」的標籤，而他們的成功也受到志趣相投的政客吹捧，但是，這個術語到底是什麼意思？

什麼是民粹主義？

在政治學中，民粹主義是這樣一種觀念，即社會被分成了兩個對立的群體：「純粹的人民」和「腐敗的菁英」，這是根據《民粹主義：牛津通識讀本》（Populism: A Very Short Introduction）一書的作者卡斯・穆德（Cas Mudde）解釋的概念。

他說，民粹主義主張，政治應該是人民總體意志的表達。

《民粹主義：政治理論中的關鍵概念》（Populism: Key Concepts in Political Theory）的作者本傑明・莫菲特（Benjamin Moffitt）認為，這種現象可能會表現為一種意識形態、一種組織模式、一種表現風格、一種傳播方式，或是就是人們說話的方式，但是他說，「所有這些不同的爭論都圍繞人民與菁英之間的分裂」。

「民粹主義者會以人民的名義去說話，將菁英看作是社會當中的根本問題。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 荷蘭極右翼政客威爾德斯的勝選令眾多歐洲政治觀察者驚訝。

儘管民粹主義被廣泛與極右派聯繫在一起，但是也有左翼的民粹主義，最有代表性的可能是委內瑞拉前領導人查維茲（Hugo Chavez）。他曾表示：「我不是一個個體——我是人民」。

穆德將民粹主義描述為一種「薄中心意識形態」（thin-centred ideology）——它只處理政治議程中的一部分，而對於什麼是最好的經濟或政治體系並沒有意見。

「大多數成功的民粹主義者都將民粹主義與另一種意識形態——即所謂的主意識形態——相結合，後者就會處理這些關鍵問題，」他說。

「一般來說，大多數右翼民粹主義者會將民粹主義與某種形式的本土主義結合起來，而大多數左翼民粹主義者會將民粹主義與某種形式的社會主義結合起來。」

民粹主義領袖的特徵

在其著作《什麼是民粹主義？》（What is Populism?）中，普林斯頓大學政治學教授揚－威爾納・穆勒（Jan-Werner Müller）強調，民粹主義領導人聲稱代表統一的「人民意志」。

「令民粹主義者脫穎而出的是，他們聲稱自己是『真正的人民』或者『沉默大多數』的唯一代表，」他說。

「因此，他們將其他所有爭奪權力的競爭者都貶為是根本上不合法的。他們堅稱，其他人根本就是『腐敗』和『不老實』。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 學者認為，川普是「右翼民粹主義者的絕佳範例」。

在這方面，美國前總統川普被認為是當代最突出的民粹主義者之一。正如川普的言論所顯示的那樣，民粹主義者與敵人（通常代表著當前的制度）對抗，旨在「抽乾沼澤」或者對付「自由派菁英」。

民粹主義者常常把自己包裝為「強人」，通常是集反移民、威權主義立場於一身，並做出傳統政治家往往會避免做出的、不切實際的承諾。

他們可能更青睞直接全民投票、總統令或者行政命令，作為「把事做成」的工具，而不是依靠更為複雜、涉及到立法者和司法機關的民主方式。

本傑明・莫菲特指出，還有其它一些與典型的民粹主義領導人相關的特徵。

一種是「粗魯的舉止」，或者表現出與典型的政客不一樣的行為方式——這是川普總統以及最近阿根廷的米萊所採取的一種打法。後者在集會上保證要削減開支時，令人印象深刻地拿起一把鏈鋸表演。另一種則是「持續製造危機」——而且總是以攻擊者的姿態出現。「總是有某種不幸即將來臨，並且只有他們才知道如何解決。」莫菲特描述說。

民粹主義領袖的最佳例子

阿根廷的裴隆（Juan Domingo Peron）常被作為民粹主義者的鼻祖來舉例。他於1974年去世，但是他的名字仍然影響著阿根廷政治和社會中的核心分歧：你是裴隆主義者還是反裴隆主義者？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 裴隆和夫人艾薇塔的政治生涯至今仍影響著阿根廷的政治，以及該國社會中的核心分歧。

12月10日，另一位常被描述為民粹主義者的人將掌管該國政權，他是米萊。他蓬亂的頭髮、狂野的熱情和時常古怪的行為令他獲得了「瘋子」的綽號。

他承諾進行急劇的變革，包括放棄本國貨幣比索，改用美元，「炸毀」中央銀行以及整個裁撤一些政府部門。

「拉丁美洲是民粹主義運動的燈塔，」歐洲民粹主義研究中心的伊姆達特・奧納（Imdat Oner）說，「左翼民粹主義者查維茲是一個絕佳例子。他作為一個局外人進入政界，改變了委內瑞拉兩黨鼎立的體系，直到去世前他還執掌著政權。」

但是，在莫菲特看來，民粹主義是一種全球性現象。他以川普為例，稱他為「右翼民粹主義者的絕佳範例」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 土耳其總統艾爾多安與印度總理莫迪也常被視為民粹主義者。

「當今世界最成功的民粹主義者——至少在選舉和集權的意義上來說——很可能是印度總理納莫迪（Narendra Modi），」莫菲特說。

「印度的一切政治都在圍繞著莫迪展開。他已經成功建立起了人民與菁英的分裂，這還帶有宗教內涵，以印度教教徒為『真正的人民』——於是這裡面還存在著本土主義的情緒，」他說。

土耳其的艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也經常被稱為民粹主義政客。