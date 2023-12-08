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2023/12/08,
軍事

美國會公布2024國防授權法案內容，擬協助台灣培訓軍隊進行分層防禦

美國會公布2024國防授權法案內容，擬協助台灣培訓軍隊進行分層防禦
國軍漢光39號實兵操演於今年7月27日進入第4天，國軍於新北市八里舉行聯合反登陸演練。圖為國軍施放煙幕掩蔽行進間的戰車。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

法案要求國防部長與美軍參謀首長聯席會議主席與國家情報總監協調，在法案生效180天內，向國會遞交對台灣持續軍事封鎖的風險與影響的全面分析報告，評估中國可以對台灣實施持續軍事封鎖的方式、找出中國可能對台軍事封鎖的跡象、警告與可能時間表、中國可能採取的其他脅迫方式、評估對台影響、對美國本土的威脅與其他潛在負面影響、美軍需要進行的調整等。

（中央社）美國參眾兩院軍委會公布協商版2024財政年度國防授權法案內容。法案要求美國國防部為台灣制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫，以提升台灣戰力。

參眾兩院經過多日協商後，6日晚間達成協議，提出預算高達8768億美元的2024財政年度國防授權法案（F2024 NDAA）。

根據參院軍委會公布的版本，在關於台灣的部分條款中，國會要求美國國防部長在徵得國務卿同意，並與台灣有關官員協商後，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫。

國會要求這項計畫必須讓台灣軍隊能夠進行分層防禦，包括支持不對稱防禦戰略、加強美台軍隊互通性、鼓勵美台軍隊資訊共享，加強專業軍事教育與文官對軍隊的控制。

法案要求國防部長在國務卿同意下，尋求與台灣適當官員接觸，擴大美台軍事網路安全合作，積極保護軍事網路、基礎設施與系統；消除危害的惡意網路活動；利用美國商業與軍事網路安全技術與服務以強化和防禦網路、基礎設施與系統；進行網路安全聯合培訓活動與訓練。

法案也要求國防部長每半年向國會遞交報告，說明中華人民共和國在台灣、東南亞、南海等地的軍事發展，包括武器升級、採購與軍事行動等。

法案並要求國防部長與國務卿協商，在法案生效90天內，向國會有關委員會遞交機密報告，說明台灣軍隊過去10年中，對美國提供和批准交付的軍事能力吸收狀況，包括操作、維護、部署等情況。

法案要求國防部長與美軍參謀首長聯席會議主席與國家情報總監協調，在法案生效180天內，向國會遞交對台灣持續軍事封鎖的風險與影響的全面分析報告，評估中國可以對台灣實施持續軍事封鎖的方式、找出中國可能對台軍事封鎖的跡象、警告與可能時間表、中國可能採取的其他脅迫方式、評估對台影響、對美國本土的威脅與其他潛在負面影響、美軍需要進行的調整等。

法案也修改2023財政年度國防授權法部分條文，將部分臨時授權項目與延期規範擴大到台灣。

這項法案將在參眾兩院院會表決通過後，送白宮由總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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