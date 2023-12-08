委內瑞拉領土爭議：美國堅定支持蓋亞那主權，巴西總統自薦調解爭地衝突

委內瑞拉與鄰國爭地，白宮稱堅定支持蓋亞那主權

（中央社）南美洲國家蓋亞那與委內瑞拉因為領土爭議，關係趨於緊張，白宮今天（當地時間7日）重申美國「堅定不移地」支持蓋亞那的主權。美軍今天也將與蓋亞那軍隊在蓋亞那境內進行飛航任務。

《路透社》報導，蓋亞那與委內瑞拉長期因為蘊藏豐富石油的艾瑟奎波區（Esequibo，西語Esequiba譯為埃塞奎博）起爭執，國際法院（ICJ）正在審理本案。

但委內瑞拉選民上週末拒絕國際法院的管轄權，支持在這個蓋亞那治理超過一個世紀的地區，設立一個名為「蓋亞那埃塞奎博」（Guayana Esequiba）的州。

蓋亞那質疑委內瑞拉這次公投的合法性，下令軍隊高度戒備，並稱委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）罔顧國際法院下令不採取行動改變艾瑟奎波區現狀的命令。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天告訴記者：「我們絕對會繼續堅定不移地支持蓋亞那的主權。」他也提到，華府支持委內瑞拉與蓋亞那的邊界爭議以和平方式解決。

駐蓋亞那首都喬治城（Georgetown）的美國大使館也表示，在拉美提供安全合作的美國南方司令部（U.S Southern Command）預計今天在蓋亞那境內與蓋亞那軍隊一起進行飛行任務。

美國國務院稍早表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天晚間與蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）談話。

分析家與委國境內消息人士曾說，馬杜洛辦公投是為了在2024年選舉前展現實力，並衡量民眾對政府的支持度，而非代表他真的可能採取軍事行動。

巴西總統自薦，調解委內瑞拉與蓋亞那爭地衝突

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在里約熱內盧舉行的第63次南方共同市場領袖峰會開幕式中表示，巴西願意召開會議調解委內瑞拉和蓋亞那之間爭奪艾瑟奎波領土主權的衝突。

南方共同市場（Mercosur）領袖峰會今、明兩天在里約熱內盧召開，魯拉說，集團不能對艾瑟奎波地區日益加劇的緊張局勢視而不見，因為沒有人希望南美洲發生戰爭，南美各國的發展必須建立在和平的基礎上面。

為緩解緊張局勢，魯拉建議啟動一個區域論壇，讓蓋亞那和委內瑞拉兩國政府就此問題進行對話，例如由拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）介入調解衝突，委內瑞拉和蓋亞那都是聯盟成員。

巴西政府評估說，委內瑞拉總統馬杜洛對艾瑟奎波的舉動是出於選舉動機，因為該國將在2024年舉行總統選舉。

巴西前外交部長、現任總統府特別顧問阿摩林（Celso Amorim）今天接受網路新聞頻道Canal Meio訪問，對南美洲發生武裝衝突的前景表示擔憂，「委內瑞拉和蓋亞那之間對艾瑟奎波領土主權之爭由來已久，一旦牽扯上選舉，往往會產生危險的後果。」

雖然如此，阿摩林不大相信委內瑞拉會對艾瑟奎波地區進行軍事干預，特別是如果它必須借道巴西抵達蓋亞那。

阿摩林最擔心的是，委內瑞拉和蓋亞那兩國之間緊張局勢升級，可能會為在亞馬遜地區建立外國軍事基地製造藉口。

最近幾天，馬杜洛批評美國可能向蓋亞那提供軍事援助。

蓋亞那總統阿里昨天與美國國務卿布林肯通電話後，布林肯發表聲明說，美國敦促雙方尊重現有的邊界，直到達成新協定或「主管法律機構」做出決定。

美國駐蓋亞那大使館今天宣布，明天美國將與蓋亞那空軍合作在艾瑟奎波和蓋亞那其他地區進行軍事演習，這些演習是兩國夥伴關係為「改善當地安全」進行的例行活動。自2022年以來，美國和蓋亞那一直保持軍事夥伴關係。

雖然如此，巴西戰爭學院地緣政治學教授卡孟納（Ronaldo Carmona）認為，美國軍機在蓋亞那和委內瑞拉關係緊張之際飛越艾瑟奎波和蓋亞那其他地區，絕非例行軍演。美國的目的明顯是為蓋亞那提供保護，嚇阻委內瑞拉在艾瑟奎波採取軍事行動。但天下沒有白吃的午餐，日後蓋亞那勢必得回報美國。

巴西國防部也宣布在與委內瑞拉接壤的羅賴馬州（Roraima）邊界加派駐軍，目前共部署約200名士兵和裝甲車。

自19世紀末以來，艾瑟奎波一直由蓋亞那治理，占蓋國領土的70％，有12.5萬人居住。2015年當地發現石油。據估計，蓋亞那的石油儲量為110億桶，其中最重要的部分在艾瑟奎波附近海域，也因此蓋亞那成為近年來成長最快的南美國家。

蓋亞那陸軍直升機邊境失蹤，與委內瑞拉關係添緊張

南美國家蓋亞那的陸軍官員表示，他們的一架直升機6日被通報在委內瑞拉邊界附近失蹤，機上共有7人。這兩個鄰國正因一塊石油資源豐富的爭議領土而關係緊張。

《法新社》報導，蓋亞那陸軍參謀長歐瑪汗（Omar Khan）在記者會上說，這架直升機在惡劣天候下起飛後不久就失去聯絡，他手上「並無資訊暗示」委內瑞拉與此事有關。

兩國長期為了富藏石油的艾瑟奎波地區而起邊界爭執，直升機失蹤事件為近來迅速升溫的爭執火上加油。

艾瑟奎波由蓋亞那控制長達一世紀多，約占其領土的三分之二；但委內瑞拉也聲稱擁有該塊地區的主權，並曾表達有意收回。

自從2015年美國能源業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）在艾瑟奎波發現石油後，兩國主權爭執便愈演愈烈。