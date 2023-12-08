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2023/12/08,
中東

聯合國秘書長罕見援引憲章第99條，示警安理會全球面臨加薩戰火威脅

聯合國秘書長罕見援引憲章第99條，示警安理會全球面臨加薩戰火威脅
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。Photo Credit: GettyImages

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美國和盟邦以色列反對停火，因為他們認為這只會有利於哈瑪斯。不過華府支持「人道暫停」（humanitarian pauses）來保護平民，以讓哈瑪斯釋放在10月7日突襲以色列時擄走的人質。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）指責古特瑞斯致函安理會是「道德新低點」，還說古特瑞斯要求停火「實際上是召喚要讓哈瑪斯持續在加薩的恐怖統治」。

（中央社）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日採取罕見舉動，正式向聯合國安全理事會示警，全球面臨加薩戰火威脅。阿拉伯國家將在近日內尋求藉此警鐘推動安理會要求以色列和哈瑪斯停火。

綜合《法新社》和《路透社》報導，這是古特瑞斯自2017年擔任聯合國秘書長以來，首度援引聯合國憲章第99條，讓他「得將其所認為可能威脅國際和平及安全之任何事件，提請安全理事會注意。」

古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，聯合國憲章第99條已有數十年未被引用過。

古特瑞斯致函安理會表示，戰爭「可能會加劇現有對國際和平與安全的威脅」。

古特瑞斯在信中寫道：「我們正面臨人道主義系統崩潰的嚴重風險。」 他說，這對巴勒斯坦人和區域安全的影響可能是不可逆轉；他並再次要求交戰雙方宣布人道主義停火。

據《路透社》所見，阿拉伯聯合大公國向安理會提交一份簡短的決議草案，內容是根據古特瑞斯的信函行事，要求交戰中的以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）「立即人道主義停火」。

外交官員表示，阿聯計劃在8日將草案付諸表決，屆時安理會將聽取古特瑞斯簡報加薩戰況。草案若要通過，需要至少9票贊成且5個常任理事國美國、俄羅斯、中國、法國和英國均未否決。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）表示，美國目前不支持安理會採取任何進一步行動，「然而，我們仍然專注於艱難而敏感的外交，致力讓更多人質獲釋、更多援助運入加薩，並且加強保護平民。」

美國和盟邦以色列反對停火，因為他們認為這只會有利於哈瑪斯。不過華府支持「人道暫停」（humanitarian pauses）來保護平民，以讓哈瑪斯釋放在10月7日突襲以色列時擄走的人質。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）指責古特瑞斯致函安理會是「道德新低點」，還說古特瑞斯要求停火「實際上是召喚要讓哈瑪斯持續在加薩的恐怖統治」。

以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）6日也在社群平台X上抨擊古特瑞斯的任職「對世界和平構成威脅」，「他請求啟動憲章第99條並要求加薩停火，形同在支持哈瑪斯恐怖組織」。

此外，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，以色列6日批准對加薩走廊的「最低限度」燃料增加供應，以防「人道主義系統崩潰和加薩走廊南部爆發流行病」。

納坦雅胡辦公室在X平台上說：「戰時內閣將不時根據加薩走廊的發病率和人道主義情勢來決定最低數量。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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