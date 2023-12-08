美國貿易代表戴琪：美台21世紀貿易倡議取得巨大進展，龔明鑫：堪稱印太經濟架構的先驅
我們想讓你知道的是
龔明鑫表示，台美21世紀貿易倡議的談判標準，大部分內容跟印太經濟架構（IPEF）接近，因此台美之間談判可以作為一個標準，再放到IPEF，台美間的談判反而可以說是IPEF的先驅。台美21世紀貿易倡議第一階段談判已完成，後續談判還在進行中，除了台美21世紀貿易倡議外，台灣與加拿大在10月24日宣布完成投資促進及保障協議（FIPA）談判，11月8日並與英國簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP）。
談台美21世紀貿易倡議 美貿易代表戴琪：量身打造
（中央社）美國貿易代表戴琪7日表示，美國為每個合作夥伴制定一項量身打造的貿易計畫，美台21世紀貿易倡議取得巨大進展，也正在進行另階段談判，以便與台灣經濟達成符合時代的安排，這是令人感到自豪的成就之一。
戴琪（Katherine Tai）7日出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum），被問到與台灣的貿易談判時首先強調，美國現在正在進行的每一次貿易談判都融入創新元素。
她解釋說，沒有人能準確預測事情的發展，因此從貿易角度而言，美國試圖為每個合作夥伴制定一項針對該合作夥伴的貿易計畫，這項計畫是依據他們與美方的利益量身打造，也是為雙方共同因應全球經濟挑戰與動力量身打造。
台美21世紀貿易倡議在去（2022）年6月1日正式啟動後，雙方在今年6月1日簽署首批協定，涵蓋包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業5項議題。
戴琪表示，在國會的支持下，美台雙方正針對其他議題展開協商，協商取得巨大進展，也會繼續擴大協定，以便與台灣經濟達成符合時代的安排，這項倡議是「我們特別感到自豪的成就之一」。
行政院政務委員鄧振中日前接受《彭博》訪問時表示，台美貿易官員正在討論有關擴大今年稍早達成的現有協議涵蓋範圍。其中一個目標是擴大涵蓋範圍，增加如農業、勞工等更多議題。他也表示，希望能和美國洽談市場准入議題，也就是關稅協商。
對於是否會與台灣就自由貿易協定（FTA）展開協商，戴琪指出，美國現在並不與任何國家就自由貿易協定展開協商，1980與90年代達成的協定不再適合變化中的全球經濟，推動這樣的計畫是忽略全球與美國經濟動態。
龔明鑫：台美21世紀貿易倡議標準堪稱IPEF先驅
（中央社）國發會主委龔明鑫7日表示，台灣對加入區域經貿組織始終有興趣，台美21世紀貿易倡議的談判標準，大部分內容跟印太經濟架構（IPEF）接近，因此這個標準可以再放到IPEF，台美間的談判反而可以說是IPEF的先驅。
龔明鑫7日晚間接受《鏡新聞》大選鏡來講節目專訪，主持人詢問藍營6日拿出號稱台美經貿的談判文件，質疑印太經濟架構（IPEF）首輪名單未納台灣等。龔明鑫表示，這不是可以上網查閱拿到的文件。
他強調，台灣對加入區域經貿組織始終有興趣，但從來都非易事，雖然可以達到組織的標準，但免不了有其他因素干擾，因此經貿談判的推進會從雙邊開始，就像台美先進行台美21世紀貿易倡議。
龔明鑫表示，台美21世紀貿易倡議的談判標準，大部分內容跟IPEF接近，因此台美之間談判可以作為一個標準，再放到IPEF，台美間的談判反而可以說是IPEF的先驅。台美21世紀貿易倡議第一階段談判已完成，後續談判還在進行中，除了台美21世紀貿易倡議外，台灣與加拿大在10月24日宣布完成投資促進及保障協議（FIPA）談判，11月8日並與英國簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP）。
至於台灣無法加入IPEF首輪是否跟中國影響力有關，龔明鑫表示，美國不喜歡一下子促進多邊談盼，可能有點像試水溫，如果台美21世紀貿易倡議簽得成的話，放到多邊進程會更順利。
至於跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度為何，龔明鑫表示，台灣已經提出申請加入CPTPP，大致上都可以符合相關標準，也積極進行國內外溝通。日本等國樂觀其成，但也有一些國家還在努力突破以爭取支持。
中國商務部先前表示，對台灣的貿易壁壘調查延長3個月到明（2024）年1月12日。外界關注中國貿易壁壘調查結果，可能導致兩岸經濟合作架構協議（ECFA）終止。
龔明鑫對此表示，凡事做好準備就不用擔心，台灣已經做好準備，研判ECFA不太會因此全面終止。ECFA對雙方都有受益，對促進兩方貿易也有幫助，中國如果政治考量決定終止，對中國國際形象、商業上可能帶來不利影響。
台股上週跟港股正式黃金交叉，也是睽違逾30年後，台股重新超越港股。龔明鑫說，股票市場是反映經濟發展的櫥窗，如果外人看好，就會投入股票市場。以此趨勢來看，投資人對台灣是比較有信心的。
龔明鑫指出，香港過去扮演中國對外櫥窗、亞洲金融重鎮的角色，但近年在反送中、中國加嚴管制下，地位有點弱化，投資人也會有所存疑。台灣相較之下，度過疫情、角色愈來愈清晰，科技業、半導體業也有亮點，外資在亞洲尋找投資標的時，台灣當然值得投資，觀察近年來外國直接投資（FDI）金額也較過去有所成長。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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