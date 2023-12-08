美國貿易代表戴琪：美台21世紀貿易倡議取得巨大進展，龔明鑫：堪稱印太經濟架構的先驅

談台美21世紀貿易倡議 美貿易代表戴琪：量身打造

（中央社）美國貿易代表戴琪7日表示，美國為每個合作夥伴制定一項量身打造的貿易計畫，美台21世紀貿易倡議取得巨大進展，也正在進行另階段談判，以便與台灣經濟達成符合時代的安排，這是令人感到自豪的成就之一。

戴琪（Katherine Tai）7日出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum），被問到與台灣的貿易談判時首先強調，美國現在正在進行的每一次貿易談判都融入創新元素。

她解釋說，沒有人能準確預測事情的發展，因此從貿易角度而言，美國試圖為每個合作夥伴制定一項針對該合作夥伴的貿易計畫，這項計畫是依據他們與美方的利益量身打造，也是為雙方共同因應全球經濟挑戰與動力量身打造。

台美21世紀貿易倡議在去（2022）年6月1日正式啟動後，雙方在今年6月1日簽署首批協定，涵蓋包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業5項議題。

戴琪表示，在國會的支持下，美台雙方正針對其他議題展開協商，協商取得巨大進展，也會繼續擴大協定，以便與台灣經濟達成符合時代的安排，這項倡議是「我們特別感到自豪的成就之一」。

行政院政務委員鄧振中日前接受《彭博》訪問時表示，台美貿易官員正在討論有關擴大今年稍早達成的現有協議涵蓋範圍。其中一個目標是擴大涵蓋範圍，增加如農業、勞工等更多議題。他也表示，希望能和美國洽談市場准入議題，也就是關稅協商。

對於是否會與台灣就自由貿易協定（FTA）展開協商，戴琪指出，美國現在並不與任何國家就自由貿易協定展開協商，1980與90年代達成的協定不再適合變化中的全球經濟，推動這樣的計畫是忽略全球與美國經濟動態。

龔明鑫：台美21世紀貿易倡議標準堪稱IPEF先驅

（中央社）國發會主委龔明鑫7日表示，台灣對加入區域經貿組織始終有興趣，台美21世紀貿易倡議的談判標準，大部分內容跟印太經濟架構（IPEF）接近，因此這個標準可以再放到IPEF，台美間的談判反而可以說是IPEF的先驅。

龔明鑫7日晚間接受《鏡新聞》大選鏡來講節目專訪，主持人詢問藍營6日拿出號稱台美經貿的談判文件，質疑印太經濟架構（IPEF）首輪名單未納台灣等。龔明鑫表示，這不是可以上網查閱拿到的文件。

他強調，台灣對加入區域經貿組織始終有興趣，但從來都非易事，雖然可以達到組織的標準，但免不了有其他因素干擾，因此經貿談判的推進會從雙邊開始，就像台美先進行台美21世紀貿易倡議。

龔明鑫表示，台美21世紀貿易倡議的談判標準，大部分內容跟IPEF接近，因此台美之間談判可以作為一個標準，再放到IPEF，台美間的談判反而可以說是IPEF的先驅。台美21世紀貿易倡議第一階段談判已完成，後續談判還在進行中，除了台美21世紀貿易倡議外，台灣與加拿大在10月24日宣布完成投資促進及保障協議（FIPA）談判，11月8日並與英國簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP）。

至於台灣無法加入IPEF首輪是否跟中國影響力有關，龔明鑫表示，美國不喜歡一下子促進多邊談盼，可能有點像試水溫，如果台美21世紀貿易倡議簽得成的話，放到多邊進程會更順利。

至於跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度為何，龔明鑫表示，台灣已經提出申請加入CPTPP，大致上都可以符合相關標準，也積極進行國內外溝通。日本等國樂觀其成，但也有一些國家還在努力突破以爭取支持。

中國商務部先前表示，對台灣的貿易壁壘調查延長3個月到明（2024）年1月12日。外界關注中國貿易壁壘調查結果，可能導致兩岸經濟合作架構協議（ECFA）終止。

龔明鑫對此表示，凡事做好準備就不用擔心，台灣已經做好準備，研判ECFA不太會因此全面終止。ECFA對雙方都有受益，對促進兩方貿易也有幫助，中國如果政治考量決定終止，對中國國際形象、商業上可能帶來不利影響。

台股上週跟港股正式黃金交叉，也是睽違逾30年後，台股重新超越港股。龔明鑫說，股票市場是反映經濟發展的櫥窗，如果外人看好，就會投入股票市場。以此趨勢來看，投資人對台灣是比較有信心的。

龔明鑫指出，香港過去扮演中國對外櫥窗、亞洲金融重鎮的角色，但近年在反送中、中國加嚴管制下，地位有點弱化，投資人也會有所存疑。台灣相較之下，度過疫情、角色愈來愈清晰，科技業、半導體業也有亮點，外資在亞洲尋找投資標的時，台灣當然值得投資，觀察近年來外國直接投資（FDI）金額也較過去有所成長。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航