日本自民黨爆政治獻金醜聞，岸田文雄要求暫停募款餐會、暫時卸任派閥「宏池會」會長
我們想讓你知道的是
不只一位日本政府及執政黨相關人士透露，受到自民黨內最大派閥安倍派等派閥發生政治獻金募款餐會問題影響，岸田希望藉由卸下派閥會長職務，展現以自民黨總裁身分挽回民眾信賴的態度。接近岸田的政府幹部說，卸下派閥會長職務「是為了挽回信賴」。岸田認為必須在包括閥派及非屬派閥的全黨人士一致努力下面對問題，所以在擔任自民黨總裁期間將暫離派閥。
日本自民黨爆政治獻金醜聞，岸田要求暫停募款餐會
（中央社）日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄6日針對黨內派閥的政治獻金問題指示黨內幹部，在採取挽回民眾信心的必要行動前，各派閥現階段須暫停舉辦募款餐會等活動。
《日本放送協會》（NHK）報導，自民黨內派閥日前發生刊載政治獻金收支時低報募款餐會收入的問題。岸田今天在府黨聯絡會議上說，很遺憾讓民眾對黨內各政策團體的活動產生疑慮，「為挽回政治信賴，黨中央也要抱持強烈危機感，團結一致因應這個問題」。
岸田之後在自民黨中央黨部與副總裁麻生太郎等7名一級主管會談，商議接下來的因應之道。
岸田受訪時說，有關政治與金錢的問題，以及黨內政策團體的餐會活動，目前聽到外界有各種意見，「危及國民對政治的信賴，黨中央也必須抱持強烈危機感，全黨團結一致因應。」
他說，首先就是黨內各政策團體的募款餐會。他已跟黨內幹部確認，在黨中央實施挽回民眾信賴的策略前，先暫時停辦餐會，「新年期間（年末年初）的派閥活動（尾牙春酒等）也要暫停。」
日本自民黨政治獻金問題，岸田將暫卸派閥會長
（中央社）日本首相岸田文雄上任後仍一直擔任自民黨內派閥「岸田派」（宏池會）會長，日本媒體報導，岸田將宣布暫時卸下岸田派會長一職，可能跟最近發生的黨內派閥政治獻金問題有關。
自民黨內派閥日前發生刊載政治獻金收支時涉低報募款餐會收入的問題。岸田6日在府黨聯絡會議上說，很遺憾讓民眾對黨內各政策團體的活動產生疑慮，「為挽回政治信賴，黨中央也要抱持強烈危機感，團結一致因應這個問題」。
《日本放送協會》（NHK）報導，岸田已確定將在擔任首相及自民黨總裁（黨主席）期間，暫時卸下岸田派會長一職。
報導推測，岸田這次會想暫時脫離派閥的背後原因，可能是日前發生的黨內派閥政治獻金問題，使他想對外展現以更加中立立場來處理的態度。
《朝日新聞》報導，日本歷任首相在任期間不擔任黨內派閥會長雖是慣例，但岸田從上任首相後並未循例卸下岸田派會長職務。
岸田最快7日傍晚對外宣布暫卸岸田派會長。自民黨幹部表示，預料岸田卸任會長後，岸田派的會長將暫時出缺。
不只一位日本政府及執政黨相關人士透露，受到自民黨內最大派閥安倍派等派閥發生政治獻金募款餐會問題影響，岸田希望藉由卸下派閥會長職務，展現以自民黨總裁身分挽回民眾信賴的態度。
接近岸田的政府幹部說，卸下派閥會長職務「是為了挽回信賴」。岸田認為必須在包括閥派及非屬派閥的全黨人士一致努力下面對問題，所以在擔任自民黨總裁期間將暫離派閥。
新聞來源
延伸閱讀
- 日本岸田內閣改組：上川陽子接外務大臣、11人初入閣、女性增至5人
- 名存實亡的「安倍派」，在安倍晉三逝世一年後仍維持恐怖的派系平衡
- 日本自民黨最大派閥「安倍派」群龍無首，代理會長下村博文反對「5人眾」集體領導體制
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）