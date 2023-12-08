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2023/12/08,
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日本自民黨爆政治獻金醜聞，岸田文雄要求暫停募款餐會、暫時卸任派閥「宏池會」會長

日本自民黨爆政治獻金醜聞，岸田文雄要求暫停募款餐會、暫時卸任派閥「宏池會」會長
日本首相岸田文雄。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

不只一位日本政府及執政黨相關人士透露，受到自民黨內最大派閥安倍派等派閥發生政治獻金募款餐會問題影響，岸田希望藉由卸下派閥會長職務，展現以自民黨總裁身分挽回民眾信賴的態度。接近岸田的政府幹部說，卸下派閥會長職務「是為了挽回信賴」。岸田認為必須在包括閥派及非屬派閥的全黨人士一致努力下面對問題，所以在擔任自民黨總裁期間將暫離派閥。

日本自民黨爆政治獻金醜聞，岸田要求暫停募款餐會

（中央社）日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄6日針對黨內派閥的政治獻金問題指示黨內幹部，在採取挽回民眾信心的必要行動前，各派閥現階段須暫停舉辦募款餐會等活動。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨內派閥日前發生刊載政治獻金收支時低報募款餐會收入的問題。岸田今天在府黨聯絡會議上說，很遺憾讓民眾對黨內各政策團體的活動產生疑慮，「為挽回政治信賴，黨中央也要抱持強烈危機感，團結一致因應這個問題」。

岸田之後在自民黨中央黨部與副總裁麻生太郎等7名一級主管會談，商議接下來的因應之道。

岸田受訪時說，有關政治與金錢的問題，以及黨內政策團體的餐會活動，目前聽到外界有各種意見，「危及國民對政治的信賴，黨中央也必須抱持強烈危機感，全黨團結一致因應。」

他說，首先就是黨內各政策團體的募款餐會。他已跟黨內幹部確認，在黨中央實施挽回民眾信賴的策略前，先暫時停辦餐會，「新年期間（年末年初）的派閥活動（尾牙春酒等）也要暫停。」

日本自民黨政治獻金問題，岸田將暫卸派閥會長

（中央社）日本首相岸田文雄上任後仍一直擔任自民黨內派閥「岸田派」（宏池會）會長，日本媒體報導，岸田將宣布暫時卸下岸田派會長一職，可能跟最近發生的黨內派閥政治獻金問題有關。

自民黨內派閥日前發生刊載政治獻金收支時涉低報募款餐會收入的問題。岸田6日在府黨聯絡會議上說，很遺憾讓民眾對黨內各政策團體的活動產生疑慮，「為挽回政治信賴，黨中央也要抱持強烈危機感，團結一致因應這個問題」。

日本放送協會（NHK）報導，岸田已確定將在擔任首相及自民黨總裁（黨主席）期間，暫時卸下岸田派會長一職。

報導推測，岸田這次會想暫時脫離派閥的背後原因，可能是日前發生的黨內派閥政治獻金問題，使他想對外展現以更加中立立場來處理的態度。

朝日新聞報導，日本歷任首相在任期間不擔任黨內派閥會長雖是慣例，但岸田從上任首相後並未循例卸下岸田派會長職務。

岸田最快7日傍晚對外宣布暫卸岸田派會長。自民黨幹部表示，預料岸田卸任會長後，岸田派的會長將暫時出缺。

不只一位日本政府及執政黨相關人士透露，受到自民黨內最大派閥安倍派等派閥發生政治獻金募款餐會問題影響，岸田希望藉由卸下派閥會長職務，展現以自民黨總裁身分挽回民眾信賴的態度。

接近岸田的政府幹部說，卸下派閥會長職務「是為了挽回信賴」。岸田認為必須在包括閥派及非屬派閥的全黨人士一致努力下面對問題，所以在擔任自民黨總裁期間將暫離派閥。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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