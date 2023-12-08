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2023/12/08,
美加

歷時18個月勞資合約談判破裂，《華盛頓郵報》700職員罷工24小時

歷時18個月勞資合約談判破裂，《華盛頓郵報》700職員罷工24小時
Photo Credit: GettyImages

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華郵職員是在工會與社方就薪酬、遠距工作等條件洽談新合約宣告破裂後進行罷工。工會在宣布罷工的信函中表示：「由於我們之前出版商管理不當，公司去年透過裁員近40人來試圖平衡收支。」

（中央社）美國最著名報紙之一《華盛頓郵報》工會表示，在歷時18個月的合約談判宣告破裂、未能達成協議後，華郵數以百計職員今天（當地時間7日）進行24小時罷工。

《法新社》報導，美國媒體大環境動盪不安，這家日報也沒能倖免。華郵由全球最有錢人物之一、電商巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）所有，亞馬遜積極抵制工會的努力。

根據人力資源顧問公司Challenger, Gray and Christmas，光是2023年上半年，新聞媒體業就裁撤了1萬7500個職務。過去20年裡，隨著網路蠶食傳統廣告收入，共計約2500份報紙關門大吉。

不過，同一時間，華郵的競爭對手《紐約時報》卻蓬勃發展。紐時將版圖擴大，提供烹飪食譜和遊戲，還買下運動新聞網站《運動員》（The Athletic），日前訂閱戶達到1000萬人。

華郵職員是在工會與社方就薪酬、遠距工作等條件洽談新合約宣告破裂後進行罷工。

工會在宣布罷工的信函中表示：「由於我們之前出版商管理不當，公司去年透過裁員近40人來試圖平衡收支。」

媒體報導指出，在美國前總統川普（Donald Trump）任內掀起媒體「狂潮」的那幾年期間，華郵訂閱戶達到300萬人新高，如今已降至250萬。

華郵秋天曾推出自願離職計畫，目標是減少240名員工，當時報社共有約2500名員工。工會指出，華郵「曾揚言，如果走掉的人不夠多，接下來會裁掉更多人。」

華郵工會「華盛頓郵報報紙同業公會」（Washington Post Newspaper Guild）也指控公司「拒絕出於善意談判合約」和「違法」。

今天張貼在社群媒體上的影片顯示，華郵職員在公司位於華府鬧區的辦公室外抗議，員工估計有700多名職員會參與罷工行動。

一名罷工記者在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上寫道：「人人都值得一份薪資公平的公平合約。」

《美聯社》員工上個月以缺乏合約為由發起「短暫罷工」。他們的公會已拒絕管理階層提出的2％加薪。

新聞來源

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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