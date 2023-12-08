《日本經濟新聞》專訪X執行長：計畫在日本設立美國以外第一個APP研發據點

（中央社）前身為推特（Twitter）的X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）7日接受《日本經濟新聞》專訪時表示，計畫在日本設立美國以外第一個應用程式（APP）研發據點。

X將從2024年起招募新的技術人員，並在活用人工智慧（AI）同時，建構適合日本市場的新功能及廣告系統。

正在日本訪問的雅克里諾在東京接受《日經》專訪時強調，對X來說，日本是全球僅次於美國的第2大市場。有關設立APP研發據點，X著眼可在日本研發產品，並跟廣告主直接進行溝通。

X在全球有約5億5000萬用戶，日本用戶數就占了約1成，且在發文數及搜尋數等項目，日本也都高居各國之首。

X目前正在推動一個不光是發短文，還可以使用AI進行搜尋、撥打視訊通話、上傳影像及線上支付等各種功能的「超級APP」構想。

X在此之前主要由美國據點負責相關研發工作，但透過在日本也招募技術人員，將易於因應各項新服務的日本市場需求。

X平台董事長暨技術長馬斯克（Elon Musk）日前在X平台支持反猶太的網路發文，導致迪士尼（Walt Disney）和華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）等多家公司暫停在X投放廣告，研判將讓馬斯克收購前占X營業額約9成的廣告收入大幅滑落。

雅克里諾對此展現相挺馬斯克的態度說，「有關他個人的發文已道歉並充分說明」，並強調「（在X）平台上絕不存在任何反猶太或仇恨的地方」。

針對X上的不適當發文內容，她也表達將在日本強化負責因應團隊的想法。

對於那些受連串騷動影響停止投放廣告的企業，X正推動希望這些企業能重新投放廣告。有關至今未能充分吸引到中小企業的廣告投放，雅克里諾表示「在平台上呈現一片興旺」。

她也表示，將在日本的研發據點打造一個能以便宜價格刊登廣告的機制，希望藉此發掘中小企業需求。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰