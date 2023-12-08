中國多種呼吸道疾病併發，檢測劑需求激增；傳重啟健康碼和核酸檢測，民眾餘悸猶存
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報導指出，儘管在多地「重啟」健康碼的網路傳言目前是「虛驚一場」，但民眾在呼吸道疾病高發的當下，確實擔憂健康碼會捲土重來，被應用到本次流感、黴漿菌肺炎等疾病防控。此外，近期一些大型會議也傳出又回到過去3年的核酸檢測。
中國多種呼吸道疾病併發，檢測劑需求激增
（中央社）中國大陸正爆發多種呼吸道疾病，包括流感、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、肺炎黴漿菌等多種病毒併發，醫院人滿為患，檢測劑需求也因此激增。
《星島日報》7日發自北京的報導表示，由於流感等多種病毒併發，民眾對各類檢測試劑的需求量大幅增長，根據電商「美團買藥」健康指數，流感試劑月增超過14倍、肺炎黴漿菌試劑盒月增超過12倍。
據報導，因應呼吸道病毒同時爆發，中國大陸有外賣平台近期推出居家快檢服務，可以檢測12種與呼吸道有關的病毒，運作方法是市民在平台下單後，送檢員隨即上門收集樣本，然後送到實驗室檢測，數小時後市民可以在網上查詢結果，準確性和靈敏度高於一般檢測。
報導表示，有網友擔憂官方將會重新啟用COVID-19爆發時的健康碼，以防控這次併發的流感、肺炎黴漿菌等疾病。
中國國家衛健委11月底曾指出，近期多種呼吸道病原體同時發作，包括流感、肺炎黴漿菌及COIVD-19等。
中國傳重啟健康碼和核酸檢測，民眾餘悸猶存
中國當前流行多種呼吸道疾病，近期盛傳，COVID-19疫情期間全民使用的「健康碼」又重啟，並有多場大型會議重新實施核酸檢測。陸媒報導，重啟健康碼目前是虛驚一場，但民眾對過去疫情3年的管控餘悸猶存。
2020年初到2022年底，中國大陸各省分與主要城市推出各自的「健康碼」，可結合核酸檢測結果呈現綠碼、紅碼，加上記錄行跡的「通信行程卡」，這兩樣工具就控制了疫情期間民眾的出行。
不過，「通信行程卡」已在2022年12月13日正式下線，但絕大多數地方的健康碼卻沒有下線。《財新網》報導，僅有河北省、河南省、重慶市等少數地方已經關停了相關微信、支付寶端的健康碼小程式；其他地方的人仍可打開app（應用程式）並顯示登錄人員的「綠碼」身分。
經財新網查證，四川的健康碼可以正常使用，但已經不再查驗健康碼；對於是否重新開始查驗健康碼，成都市政熱線表示，「沒有接到通知」。
北京市衛健委也強調，（健康寶亮碼）和呼吸道疾病沒有關係，也沒收到核酸檢測的相關通知。當被問及未來是否因流感要使用健康碼，北京市民服務熱線回應說：「不能跟你保證，我們得等上級通知，他們給到的處理流程也是不能預判的。」
報導指出，儘管在多地「重啟」健康碼的網路傳言目前是「虛驚一場」，但民眾在呼吸道疾病高發的當下，確實擔憂健康碼會捲土重來，被應用到本次流感、黴漿菌肺炎等疾病防控。
此外，近期一些大型會議也傳出又回到過去3年的核酸檢測。
1日至3日，2023年「讀懂中國」國際會議在廣州召開。有參會者在社群媒體上稱自己接受了核酸檢測。會議媒體聯繫人表示，核酸檢測並非強制性的，而是基於本次大型國際會議中外與會人員眾多，「（如果參會人員）比較介意，覺得人比較多想要自己有一個保障，是可以去做的。」
報導指出，COVID-19疫情防控降級已經一年，健康碼仍不下線，甚至在部分地方還升級成為結合多種市政用途的「辦事碼」，原因之一是各地方政府當初投入巨資建設健康碼，相關使用還在招標的服務期內，也不捨得拋下這些累積的龐大用戶數據。
報導提到，中國政法大學法學院教授趙宏11月底撰文強調，中國政府對防疫已從應急管理轉向常態化管理，健康碼所依附的合法性基礎已不復存在，因此也應和行程碼一樣從個人生活中「徹底退場」，同時其所收集的個人訊息也必須被徹底刪除。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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