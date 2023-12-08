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2023/12/08,
中國

中國多種呼吸道疾病併發，檢測劑需求激增；傳重啟健康碼和核酸檢測，民眾餘悸猶存

中國多種呼吸道疾病併發，檢測劑需求激增；傳重啟健康碼和核酸檢測，民眾餘悸猶存
Photo Credit: GettyImages

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報導指出，儘管在多地「重啟」健康碼的網路傳言目前是「虛驚一場」，但民眾在呼吸道疾病高發的當下，確實擔憂健康碼會捲土重來，被應用到本次流感、黴漿菌肺炎等疾病防控。此外，近期一些大型會議也傳出又回到過去3年的核酸檢測。

中國多種呼吸道疾病併發，檢測劑需求激增

（中央社）中國大陸正爆發多種呼吸道疾病，包括流感、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、肺炎黴漿菌等多種病毒併發，醫院人滿為患，檢測劑需求也因此激增。

《星島日報》7日發自北京的報導表示，由於流感等多種病毒併發，民眾對各類檢測試劑的需求量大幅增長，根據電商「美團買藥」健康指數，流感試劑月增超過14倍、肺炎黴漿菌試劑盒月增超過12倍。

據報導，因應呼吸道病毒同時爆發，中國大陸有外賣平台近期推出居家快檢服務，可以檢測12種與呼吸道有關的病毒，運作方法是市民在平台下單後，送檢員隨即上門收集樣本，然後送到實驗室檢測，數小時後市民可以在網上查詢結果，準確性和靈敏度高於一般檢測。

報導表示，有網友擔憂官方將會重新啟用COVID-19爆發時的健康碼，以防控這次併發的流感、肺炎黴漿菌等疾病。

中國國家衛健委11月底曾指出，近期多種呼吸道病原體同時發作，包括流感、肺炎黴漿菌及COIVD-19等。

中國傳重啟健康碼和核酸檢測，民眾餘悸猶存

中國當前流行多種呼吸道疾病，近期盛傳，COVID-19疫情期間全民使用的「健康碼」又重啟，並有多場大型會議重新實施核酸檢測。陸媒報導，重啟健康碼目前是虛驚一場，但民眾對過去疫情3年的管控餘悸猶存。

2020年初到2022年底，中國大陸各省分與主要城市推出各自的「健康碼」，可結合核酸檢測結果呈現綠碼、紅碼，加上記錄行跡的「通信行程卡」，這兩樣工具就控制了疫情期間民眾的出行。

不過，「通信行程卡」已在2022年12月13日正式下線，但絕大多數地方的健康碼卻沒有下線。《財新網》報導，僅有河北省、河南省、重慶市等少數地方已經關停了相關微信、支付寶端的健康碼小程式；其他地方的人仍可打開app（應用程式）並顯示登錄人員的「綠碼」身分。

經財新網查證，四川的健康碼可以正常使用，但已經不再查驗健康碼；對於是否重新開始查驗健康碼，成都市政熱線表示，「沒有接到通知」。

北京市衛健委也強調，（健康寶亮碼）和呼吸道疾病沒有關係，也沒收到核酸檢測的相關通知。當被問及未來是否因流感要使用健康碼，北京市民服務熱線回應說：「不能跟你保證，我們得等上級通知，他們給到的處理流程也是不能預判的。」

報導指出，儘管在多地「重啟」健康碼的網路傳言目前是「虛驚一場」，但民眾在呼吸道疾病高發的當下，確實擔憂健康碼會捲土重來，被應用到本次流感、黴漿菌肺炎等疾病防控。

此外，近期一些大型會議也傳出又回到過去3年的核酸檢測。

1日至3日，2023年「讀懂中國」國際會議在廣州召開。有參會者在社群媒體上稱自己接受了核酸檢測。會議媒體聯繫人表示，核酸檢測並非強制性的，而是基於本次大型國際會議中外與會人員眾多，「（如果參會人員）比較介意，覺得人比較多想要自己有一個保障，是可以去做的。」

報導指出，COVID-19疫情防控降級已經一年，健康碼仍不下線，甚至在部分地方還升級成為結合多種市政用途的「辦事碼」，原因之一是各地方政府當初投入巨資建設健康碼，相關使用還在招標的服務期內，也不捨得拋下這些累積的龐大用戶數據。

報導提到，中國政法大學法學院教授趙宏11月底撰文強調，中國政府對防疫已從應急管理轉向常態化管理，健康碼所依附的合法性基礎已不復存在，因此也應和行程碼一樣從個人生活中「徹底退場」，同時其所收集的個人訊息也必須被徹底刪除。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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